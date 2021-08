Markt für Flughafeninformationssysteme Robustes Industrietempo während 2017-2025

Globaler Markt für Flughafeninformationssysteme: Momentaufnahme

In der Vergangenheit waren der Flugbetrieb und die Sicherheit der Passagiere aufgrund ausgefallener traditioneller Kontrollsysteme gefährdet. Um solche Pannen und Sicherheitslücken zu vermeiden, haben viele prominente Flughäfen weltweit stark in die Echtzeitüberwachung investiert, um den Betrieb effizient zu untersuchen und mögliche Bedrohungen zu erkennen.

Flughafeninformationssysteme umfassen Abflugkontrollsysteme (DCS) und Flughafenbetriebskontrollzentren (AOCC). AOCCs sind sowohl für Passagier-als auch für Nicht-Passagier-Softwaresysteme von entscheidender Bedeutung. Wichtige Informationen wie Flugbewegungen werden von Flugsicherungssystemen (Air Traffic Control, ATC) erfasst und an die Flughafenbetriebsdatenbank weitergeleitet und dann übertragen, um über Bildschirme an Flughafenterminals angezeigt zu werden. Die Flughafenbehörden haben aufgrund der entscheidenden Funktion von AOCC bemerkenswerte Investitionen in dieses Segment getätigt.

Basierend auf der Geographie kann der Markt für Flughafeninformationssysteme in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika eingeteilt werden. Der eskalierende Flugverkehr und die Entwicklung der Sicherheitsstandards an Flughäfen haben das Wachstum des nordamerikanischen Marktes vorangetrieben, und es wird erwartet, dass diese Region auch im Prognosezeitraum weiter wächst.

Viele etablierte Akteure auf dem Markt für Flughafeninformationssysteme bringen ständig Lösungen auf den Markt und generieren neue Kunden. Um einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen zu erhalten, erwerben mehrere führende Marktteilnehmer lokale Marktteilnehmer und neue Unternehmen. Ständige Aktualisierung, Joint Ventures und Kooperationen sind weitere Geschäftsstrategien, die von den Unternehmen bevorzugt werden.

Globaler Markt für Flughafeninformationssysteme: Überblick

Die zunehmende Berücksichtigung sicherer Abläufe, die Verbesserung des End-to-End-Kundendienstes und der Betriebsplanung in der Luftfahrtindustrie treiben die Einführung des Marktes für Flughafeninformationssysteme voran. Flughafeninformationssysteme (AIS) werden für einen End-to-End-Informationsaustausch in Bezug auf Ankunft und Abflug von Flügen, Frachtbetrieb, Betriebstauglichkeitsprüfung und Umlaufzeit von Flugzeugen installiert. AIS verwendet Geographical Information System (GIS) zum Erstellen, Analysieren und Verwalten von Daten.

Flughafeninformationssysteme sind in Infrastrukturmanagement, Umweltmanagement, biometrische Zugangskontrolle, Funkkommunikation, intrinsische GIS-Funktionen und Netzwerkdienste unterteilt.

Der Bericht segmentiert den globalen AIS-Markt auf der Grundlage von Flughafen und Geographie. Auf der Grundlage des Flughafens sind Klasse A (mehr als 30 Millionen Passagiere), Klasse C (10-20 Millionen Passagiere), Klasse B (20-30 Millionen Passagiere) und Klasse D (unter 10 Millionen Passagiere) die Komponenten des Marktes. Der Marktbericht für Flughafeninformationssysteme enthält eine präzise Analyse der Markttreiber, Marktherausforderungen und Trends, die im globalen AIS-Markt für den Zeitraum 2017-2025 vorherrschen werden. Der Bericht beleuchtet technologische Durchbrüche, die Flughafeninformationssysteme zu neuen Höhen geführt haben. Dies liegt daran, dass Technologie ein Schlüsselparameter für die Integration von Informationen über unterschiedliche Netzwerke hinweg ist.

Der Bericht analysiert den globalen Flughafen-information-Systeme-Markt aus wettbewerblicher Sicht als gut. Die Berichtsanalyse hilft bei der Nutzung lukrativer Möglichkeiten für Marktteilnehmer, was zu einem Sprung in der traditionellen Marktdynamik führen wird. Die Entwicklung des globalen AIS-Marktes wird für Nordamerika, den asiatisch-pazifischen Raum, Europa und den Rest der Welt für den Prognosezeitraum analysiert.

Globaler Markt für Flughafeninformationssysteme: Technologische Bewegungen

Technologische Bewegungen haben maßgeblich zum Wachstum des globalen AIS-Marktes beigetragen. Dies liegt daran, dass große Flughäfen auf der ganzen Welt auf offene Systeme umgestellt haben, die den Zugriff auf Informationen über unterschiedliche Betriebssysteme, Hardware und Netzwerke hinweg ermöglichen.

Globaler Markt für Flughafeninformationssysteme: Treiber und Beschränkungen

Der globale Markt für Flughafeninformationssysteme befindet sich seit vielen Jahren auf Wachstumskurs. Es wird erwartet, dass der Markt in Zukunft ein erhebliches Wachstum mit einem einstelligen Anstieg der CAGR bis 2019 aufweisen wird. Das Wachstum des globalen AIS-Marktes wird hauptsächlich durch die zunehmende Berücksichtigung der Passagiersicherheit an allen Wendepunkten angetrieben. Der Einsatz von Flughafeninformationssystemen führt zu einer effizienten Informationsverarbeitung an Flughäfen und bietet eine Plattform für eine sichere und zuverlässige Verwaltung von Informationen.

Faktoren wie Ressourcenausfälle und mangelnde Standardisierung bremsen jedoch das Wachstum des globalen AIS-Marktes. Dennoch bietet die wirtschaftliche Entwicklung in den Schwellenländern des asiatisch-pazifischen Raums dem globalen Markt für Flughafeninformationssysteme immense Wachstumschancen. Die Entwicklung hochmoderner Flughäfen in Ländern wie Indien und China zeigt die Nachfrage nach Flughafeninformationssystemen, um den Bedarf an zentralen Kontrollzentren für die Informationsverarbeitung zu decken.

Im Bericht genannte Unternehmen

Einige der großen Unternehmen, die auf dem globalen Markt für Flughafeninformationssysteme tätig sind, sind SITA, Rockwell Collins Inc. Siemens AG, IBM, Northrop Grumman Corporation, Amadeus IT Group SA, INFORM GmbH, Ultra Electronics Holdings, und IKUSI.

