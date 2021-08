Markt für Flüssigkeitspumpen Robustes Industrietempo im Zeitraum 2020-2030

Markt für Flüssigkeitspumpen – Übersicht

Es wird erwartet, dass zunehmende chronische Gesundheitsstörungen wie Diabetes, Blutdruck, Herzprobleme und Fettleibigkeit bei den Menschen ein Bewusstsein für Sauberkeit und persönliche Hygiene auf häuslicher Ebene schaffen, was das Wachstum des Marktes für Flüssigkeitspumpen fördern kann. Darüber hinaus kann das zunehmende Auftreten von Infektionen durch übertragbare Krankheiten wie COVID-19 den Verkauf von Desinfektionsmitteln weiter vorantreiben, was sich auf den Verkauf von Flüssigkeitspumpen auswirkt. Das kontinuierliche Bewusstsein und die Empfehlung von Gesundheitsorganisationen für die Verwendung von Desinfektionsmitteln, Desinfektionslotionen und Flüssigkeiten zur Vermeidung des Risikos dieser Pandemie scheint eine Chance für das Wachstum des Marktes für Flüssigkeitspumpen zu sein. Darüber hinaus werden Endbenutzer von innovativen Designs von Flüssigkeitspumpen angezogen, was auch als Chance für Hersteller angesehen werden kann, in Forschung und Entwicklung in Flüssigkeitspumpen zu investieren.

Markt für Flüssigkeitspumpen-Bemerkenswerte Entwicklungen

Im Oktober 2020 erwarb TriMas Affaba & Ferrari Srl, einen Designer und Hersteller von Präzisionskappen und-verschlüssen für Lebensmittel-und Getränkeanwendungen sowie industrielle Produktanwendungen. Affaba & Ferrari Srl wird Teil der TriMas Corporation Company (Rieke). Im Juni 2020 erwarb Silgan Dispensing Systems das globale Geschäft mit Dispensing Systems von Albéa. Diese Akquisition half dem Unternehmen, sein Produktangebot und sein technisches Know-how zu erweitern. Im Jahr 2020 formulierte Raepak Strategien zur Kapazitätserweiterung für Flüssigkeitspumpen. Das Management ist auch dabei, die Technologie in Bezug auf die Produktion zu verbessern, was letztendlich die Produktionseffizienz verbessern wird. Im Jahr 2020 Yuyao Shunlong Sprayer & Tech. Co., Ltd. fokussiert auf fortschrittliche Technologie und Rohstoffe, um Qualitätsprodukte nach Kundenwunsch aus verschiedenen Anwendungsindustrien zu entwerfen Flüssigkeitsabgabe Pumpen Markt-Treiber und Einschränkungen

Automatische Flüssigseifenabgabepumpen erfreuen sich während der COVID-19-Pandemie zunehmender Beliebtheit, um die Ausbreitung der neuartigen Infektion einzudämmen. Unternehmen auf dem Markt für Flüssigkeitspumpen wie Jaguar ermutigen die Verbraucher, in automatische Seifenspender zu investieren, da zunehmend Bedenken hinsichtlich der Desinfektion und Hygiene des Badezimmers bestehen. Darüber hinaus betonen die Richtlinien der Zentren für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten (CDC) das Händewaschen als wichtige Praxis, um eine Exposition gegenüber COVID-19 zu verhindern.

Die wachsende Akzeptanz der Sensortechnologie und der kontaktlosen Kommunikation schafft Umsatzchancen für Unternehmen auf dem globalen Markt für Flüssigkeitspumpen. Hersteller nutzen langfristige Wachstumsvorteile mit Innovationen bei automatischen Flüssigseifen-Dosierpumpen, um den Kontakt mit Annehmlichkeiten während des Handwaschens zu minimieren.

Markt für Flüssigkeitspumpen-Geografische Segmentierung

Basierend auf der regionalen Segmentierung kann der globale Markt für Flüssigkeitspumpen in fünf Schlüsselregionen unterteilt werden. Diese Schlüsselregionen sind Nordamerika, Lateinamerika, Asien-Pazifik, Europa sowie der Nahe Osten und Afrika. Derzeit wird der Weltmarkt vom regionalen Segment Nordamerika angeführt. Das Wachstum des regionalen Segments ist auf das Vorhandensein einer hoch entwickelten und ausgereiften Gesundheitsinfrastruktur zurückzuführen. Darüber hinaus hat die Präsenz von Schlüsselakteuren, die in der Region tätig sind, auch zur allgemeinen Entwicklung des globalen Marktes für Flüssigkeitspumpen in Nordamerika beigetragen.

Andererseits werden für das regionale Segment Asien-Pazifik in den kommenden Jahren des Prognosezeitraums von 2018 bis 2028 vielversprechende Wachstumschancen erwartet. Das Wachstum der Region ist auf die zunehmenden Investitionen in die Infrastrukturentwicklung zurückzuführen. Darüber hinaus dürften weitere Aktivitäten und Mittel für Forschungs-und Entwicklungsaktivitäten zur Entwicklung des Marktes für Infektionskontrolle im asiatisch-pazifischen Raum beitragen.

