Markt für Flüssigkeitsfiltration – Globale Branchenanalyse, Größe, Anteil, Wachstum, Trends und Prognose, 2021-2031

Flüssigkeitsfiltration: Einführung

• Flüssigkeitsfiltration ist der Vorgang, bei dem Feststoffe aus Flüssigkeiten entfernt werden, indem die kontaminierte Flüssigkeit durch ein Filtermedium geleitet wird, das Feststoffe zurückhält und nur saubere Flüssigkeit durchlässt. Bei der Flüssigkeitsfiltration muss das Oberflächenfiltermedium, das verwendet wird, um ein Volumen von Feststoffen aus den Flüssigkeiten zu entfernen, einheitliche Poren enthalten, die kleiner sind als die kleinsten zu filternden Partikel. Das Oberflächenfiltermedium sollte auch stark genug sein und eine ausreichende Fläche besitzen, um das erforderliche Volumen an Feststoffen zu speichern oder zu halten. Es wird erwartet, dass der Anstieg der industriellen Entwicklung in den nächsten Jahren die Urbanisierung weltweit verstärken wird. Diese Zunahme der industriellen Entwicklung beflügelt die Nachfrage nach Industriefiltern aufgrund der zunehmenden Verschmutzung durch Flüssigkeiten. Kommunale Wasseraufbereitung, industrielle Wasseraufbereitung und industrielle Prozesse machen vor allem den Bedarf an Flüssigkeitsfiltration aus.

Haupttreiber und Hemmnisse des globalen Marktes für Flüssigkeitsfiltration

• Der Markt für Flüssigkeitsfiltration hat sich in letzter Zeit stark entwickelt. Dies ist vor allem auf die weltweit hohe Leistungsfähigkeit der Filtrationstechnik zurückzuführen. Die Flüssigkeitsfiltration spielt eine wichtige Rolle bei der Lösung verschiedener Probleme im Zusammenhang mit der Flüssigkeitsverschmutzung in der Industrie sowie in Wohngebieten. Es wird erwartet, dass der Anstieg des Einsatzes von Flüssigkeitsfiltern in Chemie-, Bergbau- und anderen Industriesektoren den Markt für Flüssigkeitsfilter im Prognosezeitraum vorantreiben wird. Es wird erwartet, dass das wachsende Bewusstsein für die Auswirkungen der Umweltverschmutzung auf den Planeten auch die Nachfrage nach Flüssigkeitsfiltration ankurbelt.

Flüssigkeitsfiltration: Segment Filtermaterial

• In Bezug auf Filtermaterial kann der globale Markt für Flüssigkeitsfiltration in Polymer, Baumwolle, Aramid und Metall unterteilt werden

• Es wird erwartet, dass das Polymersegment im Prognosezeitraum einen erheblichen Anteil am globalen Markt für Flüssigkeitsfiltration ausmachen wird. Es wird erwartet, dass das Baumwollsegment gefolgt wird.

Flüssigkeitsfiltration: Filtermedium Segment

• In Bezug auf das Filtermedium lässt sich der weltweite Markt für Flüssigkeitsfiltration in Gewebe und Vliese einteilen. Das Gewebesegment lässt sich in Multifilament und Monofilament unterteilen. Das Segment der Vliesstoffe kann in Meltblown und Nadelfilz unterteilt werden.

• Es wird erwartet, dass das Gewebesegment im Prognosezeitraum einen erheblichen Anteil am globalen Markt für Flüssigkeitsfiltration ausmachen wird. Multifilament-Gewebe haben eine hohe Festigkeit und Vielseitigkeit. Dies wird voraussichtlich das Multifilament-Untersegment des Gewebesegments im Prognosezeitraum vorantreiben.

Flüssigkeitsfiltration: Endverbrauchssegment

In Bezug auf den Endverbrauch kann der globale Markt für Flüssigkeitsfiltration in Kommunal-, Industrie-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Bergbau und Chemie unterteilt werden

• Das Industriesegment wird im Prognosezeitraum voraussichtlich schnell expandieren. Es soll vom kommunalen Segment gefolgt werden.

• Das Segment Food & Beverage dürfte im Prognosezeitraum aufgrund der steigenden Nachfrage nach strengen Desinfektions- und Reinigungsmethoden mit einer gesunden CAGR wachsen

Auswirkungen von COVID-19 auf den Flüssigfiltrationsmarkt

• Am 30. Januar 2020 erklärte das International Health Regulations Emergency Committee der Weltgesundheitsorganisation (WHO) den Ausbruch der Coronavirus-Krankheit (COVID-19) zu einem Gesundheitsnotstand von internationaler Tragweite. Das aus China stammende Virus hat sich in mindestens 213 Ländern und Territorien auf der ganzen Welt verbreitet.

• Mehrere Regierungen und Unternehmen des Privatsektors haben aufgrund der jüngsten Ereignisse im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie nur begrenzte Kapazitäten oder haben ihren Betrieb vollständig eingestellt

• Die Herstellung verschiedener Konsumgüter und anderer Produkte auf der ganzen Welt ist aufgrund der Nichtverfügbarkeit von Rohstoffen, des Arbeitskräftemangels usw. zum Erliegen gekommen. Dies wird voraussichtlich den Flüssigkeitsfiltrationsmarkt behindern.

Nordamerika wird den Markt für Flüssigkeitsfiltration dominieren

• In Bezug auf die Region kann der globale Flüssigfiltrationsmarkt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt werden

• Nordamerika dominierte den Markt für Flüssigkeitsfiltration im Jahr 2020. Dieser Trend wird sich voraussichtlich im Prognosezeitraum aufgrund des Wachstums der Bergbau-, Chemie- und Lebensmittel- und Getränkeindustrie, insbesondere in den USA, fortsetzen. Der Markt für Flüssigkeitsfiltration in Europa wird voraussichtlich expandieren aufgrund der kontinuierlichen Fortschritte bei nachhaltigen Wassermanagementsystemen in der Region rasant.

Wichtige Hersteller, die auf dem globalen Markt für Flüssigkeitsfiltration tätig sind

Der globale Markt für Flüssigkeitsfiltration wurde im Jahr 2020 konsolidiert. Wichtige Akteure sind in Industrie- und Entwicklungsländern stark vertreten. Zu den wichtigsten Herstellern auf dem globalen Flüssigfiltrationsmarkt gehören:

• Klare Kantenfiltration

• Sefar AG

• Sandler AG

• GKD

• Freudenberg Filtrationstechnologien

• Fibertex-Vlies

• American Filters Stoffe

• Valmet

• Lydall, Inc.

• Ahlstrom-Munksjo

• Kimberly-Clark

Unternehmen auf dem Flüssigkeitsfiltrationsmarkt haben mit der breiten Anwendung digitaler Technologie im gesamten Kontinuum zunehmend den Gang gewechselt, von der Rohstoffbeschaffung über die Herstellung bis hin zur Erzeugung der Endleistung, zur Lagerhaltung und zum endgültigen Vertrieb. Unter den verschiedenen Auswirkungen erlebt der Markt eine neue Wachstumsökonomie aufgrund der Ausdünnung der Grenzen zwischen Spezial- und Rohstoffgeschäften, die mit dem größeren Ökosystem verbunden sind. Gleichzeitig werden neue Wachstumsparameter energisch diskutiert, da die Interessenvertreter der Industrie die Kreislaufwirtschaftsprozesse stärker in den Vordergrund stellen.

