Markt für fleischloses Jerky – Globale Branchenanalyse 2025

Markt für fleischloses Trockenfleisch: Einführung:

Traditionelles Jerky ist das Jerky, das aus dem Fleisch von Tieren wie Hühnern, Kühen und Puten hergestellt wird, während fleischloses Jerky, wie der Name schon sagt, das Jerky ist, das eine Kombination aus Pilzen, Weizengluten oder Soja enthält. Fleischloses Trockenfleisch hat wenige Eigenschaften, die dem herkömmlichen Trockenfleisch ähneln, wie z. B. eine zähe und „fleischige“ Textur. Es hat auch einen hohen Proteingehalt und besitzt einen geringen Kaloriengehalt. Es gibt einige Hersteller, die fleischloses Trockenfleisch herstellen, das Eigenschaften wie keine Konservierungsstoffe, einen niedrigen Cholesterinspiegel, 3% RDA-Eisen und 13 Gramm Protein aufweist. Fleischloses Jerky wird gerne als Snack für unterwegs verwendet und kann auch einfach zu Hause zubereitet werden. Fleischloses Jerky gibt es auch in Bio-Form.

Markt für fleischloses Trockenfleisch: Treiber und Trends:

Fleischloses Trockenfleisch hat viele Vorteile gegenüber herkömmlichem Trockenfleisch, da es viele Krankheiten gibt, die verhindert werden können, wenn Verbraucher fleischloses Trockenfleisch anstelle von herkömmlichem Trockenfleisch konsumieren, wie es bei Herzerkrankungen, Fettleibigkeit, Bluthochdruck und Prostata eine Verbesserung beobachtet wurde Krebs und andere. Fleischloses Dörrfleisch hat auch Varianten, die glutenfreie Produkte sind, da Soja und glutenfreies Tamari anstelle von Sojasauce verwendet werden. Es ist auch für Verbraucher mit Zöliakie geeignet. Laut einer Analyse sind die Steigerung des Gesundheitsbewusstseins in Verbindung mit einem steigenden Bewusstsein für Tierschutz und Umweltverträglichkeit die Schlüsselfaktoren, die den globalen Markt für fleischloses Trockenfleisch antreiben würden. Ein Anstieg der veganen Bevölkerung wird die Nachfrage nach fleischlosem Jerky auf dem Weltmarkt erhöhen, da sich fleischloses Jerky als eine gute Option für Snacks wie Sandwiches, Salate usw. für die vegane Bevölkerung herausstellt. Fleischloses Jerky ist im Vergleich zu traditionellem Jerky auch medizinisch vorteilhaft für den Verbraucher, da es aufgrund des hohen Ballaststoff-, Nährstoff-, Vitamin- und Energiegehalts eine bessere Verdauung bietet.

Musterseiten des Premium Research Report anfordern – https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=B&rep_id=32639

Fleischloses Jerky: Segmentierung

Das fleischlose Trockenfleisch wird nach Herkunft, Endverwendung, Vertriebskanal und Verpackungsart segmentiert. Auf der Grundlage der Quelle kann fleischloses Trockenfleisch in Soja, Seiten, Shiitake-Pilze und andere unterteilt werden.

Auf der Grundlage der Endverwendung wird fleischloses Trockenfleisch in Horeca und Haushalt unterteilt. Das HoReCa-Segment verzeichnete einen höheren Anteil am weltweiten Markt für fleischloses Trockenfleisch, da es neue Innovationen gegenüber herkömmlichen Trockenfleischprodukten und Optionen für Verbraucher bietet, die nach genussvollen fleischlosen Snacks suchen.

Auf der Grundlage des Vertriebskanals kann fleischloses Trockenfleisch in Supermarkt, Hypermarkt, Convenience-Stores und Online-Shop unterteilt werden.

Auf der Grundlage des Verpackungstyps kann fleischloses Jerky in Stickpacks, Standbodenbeutel, Sachets und andere unterteilt werden. Zu den wichtigsten Marken auf dem Markt für fleischloses Trockenfleisch gehören Primal Strips, Louisville, Stonewall und Vegan Dream. Verschiedene Marken bieten unterschiedliche Geschmacksrichtungen von fleischlosem Dörrfleisch an.

Weitere Trendberichte von Transparency Market Research – https://www.prnewswire.com/news-releases/growing-consumer-shift-towards-vegetarian-food-product-to-spell-growth-for-the-bean-pasta-market-tmr-301326930.html

Markt für fleischloses Trockenfleisch: Regionaler Ausblick

Das regionale Segment für den Markt für fleischloses Trockenfleisch ist in sieben verschiedene Regionen unterteilt: Westeuropa, Nordamerika, Osteuropa, Lateinamerika, APEJ, Naher Osten und Afrika sowie Japan. Die Regionen Europa und Nordamerika haben aufgrund ihres Lebensstils für unterwegs eine hohe Nachfrage nach fleischlosem Dörrfleisch. Es wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum als Schwellenland im Prognosezeitraum ein hohes Wachstum verzeichnen kann.

Kaufe jetzt – https://www.transparencymarketresearch.com/checkout.php?rep_id=32639<ype=S

Markt für fleischloses Trockenfleisch: Hauptakteure

Es gibt zahlreiche Marken von fleischlosem Trockenfleisch auf dem Markt. Einige der Akteure auf dem Markt für fleischloses Trockenfleisch sind Primal Spirit Food Inc., Vegan Dream, Louisville Vegan Jerky Co., Unisoy Foods, Cocoburg LLC, MightyBee Ltd., The Herbivorous Butcher.

Diese Studie von TMR ist ein allumfassender Rahmen für die Dynamik des Marktes. Es umfasst hauptsächlich eine kritische Bewertung der Reisen von Verbrauchern oder Kunden, aktuelle und sich abzeichnende Wege und einen strategischen Rahmen, der es CXOs ermöglicht, effektive Entscheidungen zu treffen.

Anfrage zur Covid19-Auswirkungsanalyse – https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=covid19&rep_id=32639