Markt für Fleischalternativen wird bis 2026 eine gesunde CAGR von 6,1% verzeichnen

Die wachsende Neigung der Massen zu veganen Lebensstilen hat eine Schlüsselrolle bei der Umsatzsteigerung auf dem globalen Markt für Fleischalternativen gespielt. Darüber hinaus ernähren sich mehrere Menschen im asiatisch-pazifischen Raum streng vegetarisch, was auch Fleischalternativen populär macht. Die Lebensmittel- und Getränkeindustrie betont die Popularisierung mehrerer grüner Gemüsesorten unter dem Schlagwort Fleischalternativen. Außerdem empfehlen Diätassistenten Menschen, die sich streng vegetarisch ernähren, eine Reihe von Fleischalternativen. Daher wird das Gesamtumsatzvolumen auf dem globalen Markt für Fleischalternativen in den kommenden Jahren sprunghaft ansteigen.

Transparency Market Research (TMR) kommt zu dem Ergebnis, dass der globale Markt für Fleischalternativen im Zeitraum zwischen 2018 und 2026 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 6,10 % wachsen würde. Der Gesamtwert des Marktes wird in den folgenden Jahren spitzenmäßig steigen.

Fordern Sie ein Muster für umfassende Forschungseinblicke an unter – https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=S&rep_id=29798

Annahme von vegetarischer und veganer Ernährung

Der hügelige Wachstumskurs des globalen Marktes für Fleischalternativen wird sich in den kommenden Jahren voraussichtlich stabilisieren. Bis vor einem Jahrzehnt waren viele Menschen mit den Vorteilen einer veganen Ernährung nicht vertraut; aber das hat sich in letzter zeit geändert. Mehrere Forscher argumentieren, dass die Integrität der Ökosysteme wiederhergestellt werden kann, wenn der Mensch beginnt, sich vegan oder vegetarisch zu ernähren. Außerdem haben sich Tierschützer für die Vorteile des Veganismus eingesetzt. Es wird erwartet, dass die oben genannten Trends den Anbietern, die auf dem globalen Markt für Fleischalternativen tätig sind, direkt zugute kommen. Außerdem haben Fortschritte in der Lebensmittelforschung auch dazu beigetragen, eine gesunde und schmackhafte Alternative zu Fleisch zu entwickeln.

Weitere Trendberichte von Transparency Market Research – https://www.prnewswire.com/news-releases/growing-preference-for-plant-based-diet-underscoring-growth-in-vegan-cheese-market-from-2020-to-2030-tmr-301077536.html

Blumenkohlverkauf gewinnt gegenüber anderen Alternativen

Blumenkohl ist eine weit verbreitete Alternative zu Fleisch, und die leichte Verfügbarkeit von ersterem wird das Marktwachstum unterstützen. Darüber hinaus suchen viele Menschen nach faserigem Gemüse, das Fleisch ersetzen kann. Dieser Trend hat auch das Wachstum des globalen Marktes für Fleischalternativen unterstützt. Blumenkohl wird häufig sautiert, gegrillt oder in Marinaden und Gewürzen gebacken. Die verschiedenen Rezepturen für Blumenkohl und andere Fleischalternativen wie Wildreis, Schlagwurzel und Ziegenkäse haben das Marktwachstum unterstützt. Es wäre interessant zu sehen, wie die Massen reagieren, wenn in letzter Zeit neue Lebensmittel als Fleischalternativen verkauft werden.

Kaufe jetzt – https://www.transparencymarketresearch.com/checkout.php?rep_id=29798<ype=S

Emotionale Konditionierung von Menschen

Eine Reihe von Menschen hat der emotionalen Überredung gegen den Konsum von Fleischprodukten nachgegeben. Dies hat dazu geführt, dass eine große Bevölkerung von Menschen Fleisch durch Linsen, Bohnen und Tofu in ihrer Ernährung ersetzt. Darüber hinaus suchen einige Fitness-Profis auch aktiv nach schmackhaften und gesunden Fleischalternativen. Diese Trends haben gemeinsam dazu beigetragen, Fleischalternativen auf der ganzen Welt bekannt zu machen. Die Verfügbarkeit robuster Vertriebskanäle für Fleischalternativen in Verbindung mit dem breiter werdenden Produktportfolio der Einzelhandelsgeschäfte hat auch den Umsatz gesteigert. Haferflocken, Lupinenprotein, schwarze Bohnen und Tempeh sind einige der weit hergeholten Alternativen zu Fleisch.

Anfrage zur Covid19-Auswirkungsanalyse – https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=covid19&rep_id=29798