Markt für Festkörpertransformatoren Schlüsselanbieter, Schlüsselsegment, Schlüsselunternehmen, Wachstumschancen bis 2020 bis 2030

Festkörpertransformatoren sind technologische Geräte, die einen bidirektionalen Energiefluss bieten. Festkörpertransformatoren bestehen aus Hochleistungskomponenten oder Teilen von Halbleitern. Sie sind auch als intelligente Transformatoren bekannt, da sie neueste und modifizierte Technologie sind.

Solid-state transformatoren führen eine vielzahl von anwendungen wie stromerzeugung, lokomotive traktion, reibungslosen übergang von AC zu DC und DC zu AC etc. Sie regulieren Spannungen und Stromflüsse und bietet ein hohes Maß an Kontrolle zu Stromverteilungsnetz.

Der Markt für Festkörpertransformatoren wächst aufgrund einer Vielzahl von Faktoren wie steigenden Plänen für Stromerzeugungskapazitäten und dem zunehmenden Einsatz von SST in der Elektroindustrie schnell. Zusätzlich zu diesen Faktoren dürfte die Nachfrage aufgrund der wachsenden Präferenz für erneuerbare Energiequellen und steigender Investitionen in intelligente Netze steigen.

Obwohl die kurzfristigen Prognosen auf dem Markt für Festkörpertransformatoren rückläufig bleiben, dürfte sich die Nachfrage langfristig stabilisieren.

Wichtige Treiber

Die Expansion in der Elektrofahrzeugindustrie führt zu einer starken Nachfrage nach Festkörpertransformatoren. Die Forscher untersuchen auch die Bedeutung von Festkörpertransformatoren in Stromversorgungssystemen, da sie im Vergleich zu herkömmlichen Transformatoren weniger Umweltverschmutzung verursachen.

Regierungsinitiativen und das Bewusstsein für saubere und verschmutzungsfreie Umweltschutz treiben auch diesen Markt.

Stromerzeugungsindustrien bevorzugen diese Transformatoren in ihren Industrien gegenüber den herkömmlichen Transformatoren. Diese Transformatoren sind hocheffizient und flexibel, um den Betrieb reibungslos durchzuführen und bedeutende Chancen für diesen Markt zu schaffen.

Key Restraints

Die Wartungs-und Installationskosten von Festkörpertransformatoren sind extrem hoch und aufgrund dieser hohen Kosten wird es für einige Unternehmen schwierig, sich hohe Kosten zu leisten. Ihre finanzielle Lage ist nicht so stabil, dass sie sich so große Ausgaben leisten kann.

Mangelndes Bewusstsein für neueste Innovationen ist derzeit auch ein Hindernis für den Markt. Diese Abschreckung verstärkt sich in Entwicklungsländern, wo die Nachfrage nach Festkörpertransformatoren immer noch zunimmt.

Wichtige Trends

Obwohl die Nachfrage nach Festkörpertransformatoren stabil geblieben ist, ist die Innovation in der Produktion von Elektrofahrzeugen ein wichtiger Wachstumsfaktor. Es wird erwartet, dass Elektrofahrzeuge in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts zum Mainstream werden, und die hohe Produktion wird die Nachfrage nach einer Vielzahl von Komponenten erhöhen. Festkörpertransformatoren sind eine solche Kategorie, die wahrscheinlich zunehmen wird.

Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt für Festkörpertransformatoren:

Der Markt für Festkörpertransformatoren verzeichnete aufgrund des Ausbruchs von Covid 19 einen starken Wachstumsrückgang. Die Nichtverfügbarkeit von Rohstoffen in Produktionszentren infolge der von der Regierung verhängten Sperrung verursachte eine Reihe von Problemen für diesen Markt. Die Produktion von elektrischen Geräten wurde wegen Rohstoffknappheit gestoppt. China und Indien waren mit drastischen Auswirkungen der Sperrung konfrontiert Wie vor der Pandemie standen die Industrien in diesen Regionen vor Erweiterungen und Entwicklungen.Die Pandemie schränkte die weitere Wachstumsrate ein.

Darüber hinaus behinderten transportbedingte Probleme auch das Marktwachstum. Insgesamt war Covid 19 auf diesem Markt negativ.Die Marktteilnehmer lernen, mit der Pandemie umzugehen, und ergreifen verschiedene Strategien, um ihre Präsenz zu verstärken.

Solid-State-Transfermarkt: Regionale Prognose

Die Nachfrage nach Festkörpertransformatoren ist in Asien-Pazifik, Europa und Nordamerika hoch. Der asiatisch-pazifische Raum generiert die größten Umsätze der letzten drei Jahre und wird aufgrund der zunehmenden Industrialisierung und der infrastrukturellen Entwicklungen aus Indien, Australien und China voraussichtlich führend auf dem Weltmarkt für Festkörpertransformatoren sein. In China begünstigen das schnelle Wachstum der wirtschaftlichen Bedingungen, die steigenden Anforderungen der Elektroindustrie und die Anforderung von Hochgeschwindigkeitslokomotiven für einen besseren Transport das Marktwachstum und machen China zum größten Anteilseigner dieses Marktes.

Der Bedarf an Verteilungsinfrastruktur zur Erleichterung von Entwicklungsprojekten wie Projekten für erneuerbare Energien zur Deckung des hohen Strombedarfs erhöht das Marktwachstum in Indien.

Darüber hinaus stehen Europa und Nordamerika vor einem vernünftigen Marktwachstum mit einer stetigen CAGR-Rate. Die Einführung von Smart Grid – und Energiesystemen trägt zum steigenden Marktwachstum in nordamerikanischen Regionen bei. Es wird vorausgesagt, dass Europa den Markt nach Asien-Pazifik, gefolgt von Nordamerika, beherrschen wird.

Marktsegmentierung:

Nach Spannung:

HV/MV

MV/LV

Durch Anwendung:

Erneuerbare Stromerzeugung

Automotive

Stromnetz

Zuglokomotiven

Nach Endverbraucher :

Chemisch

Energie

Haustechnik

Speisen und Getränke

Zellstoff und Papier

Macht

Nach Produkt:

Leistung solid state transformator

Verteilung solid-state-Transformator

Traktion-solid-state-Transformator

Nach Komponente:

Converter

Schalter

Hochfrequenz-Transformatoren

Nach Region:

Nordamerika

Europa

Asien-Pazifik

Naher Osten und Afrika

Südamerika

Wettbewerbsumfeld:

Das Niveau des Wettbewerbs in Solid-State-Transformator-Markt ist cut-throat. Sowohl die Marktführer als auch die Neueinsteiger konzentrieren sich auf den Ausbau ihres Marktanteils.

Die prominenter Akteure in diesem Markt ABB Limited, Alstom SA, Siemens AG, Eaton Corporation PLC, Schneider Electric SE,General Electric Company, Mitsubishi Electric Corporation, Cooper Power Systems, Varentec Gründung, Amantys Limited, Gridbridge etc.

Forschungs – und Entwicklungsprogramme, Fusionen und Übernahmen, Joint Ventures usw. sind einige der Strategien, die von den wichtigsten Marktteilnehmern unternommen werden, um Marktanteile zu erobern und wettbewerbsfähig zu bleiben.

Amantys Limited hat eine Partnerschaftsvereinbarung mit dem deutschen Distributor GvA geschlossen, um ein innovatives Produktportfolio zu entwickeln und wettbewerbsfähig zu bleiben.

ABB Limited investiert in kontinuierliche Forschungs-und Entwicklungsinitiativen der letzten Jahre, um den Markt zu führen, große Marktanteile zu erobern und mehr Gewinne zu erzielen.

Taste Q&A

Wie sind die Aussichten auf Solid State Transformer Markt?

Der globale Markt für Festkörpertransformatoren wird voraussichtlich um über 15% CAGR wachsen und bis 2030 eine Bewertung von fast USD 250 Millionen erreichen

Wo konzentrieren sich die Hersteller von Festkörpertransformatoren derzeit

Die Hersteller von Festkörpertransformatoren konzentrieren sich auf die Entwicklung von Geschäftsvereinbarungen mit Akteuren aus dem alternativen Energiesektor. Da die Regierung auch ein wichtiger Stakeholder im alternativen Energiesektor ist, setzen sich die Marktteilnehmer für Verträge und Projekte ein.

Wie wird sich die EV-Revolution auf den Markt für Festkörpertransformatoren auswirken

Der Anstieg der EV-Produktion dürfte zu einem Anstieg der Nachfrage nach Festkörpertransformatoren führen. Derzeit investieren die USA und China in EV-Fahrzeuge, und die Hersteller betrachten hauptsächlich den nordamerikanischen Markt, da der chinesische Markt ziemlich fragmentiert ist

Was wird die historische Wachstumsrate für solid state Transformator Marktes

In der Vergangenheit ist der Markt für Festkörpertransformatoren um fast 8% bis 10% CAGR gewachsen. Die Impulse aus der alternativen Energiewirtschaft und der EV-Industrie dürften jedoch erhebliche Chancen bieten

