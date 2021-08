Markt für feste drahtlose Geräte: Aufrechterhaltung eines enormen Wachstums – hier ist der Grund

Fixed Wireless umfasst den Betrieb und die Koordination von drahtlosen Systemen und Geräten, die verwendet werden, um zwei feste Orte wie Gebäude oder Türme zu verbinden. Diese Geräte helfen den Gebäuden, durch Datenkommunikation miteinander verbunden zu bleiben. Der Markt für fest installierte drahtlose Geräte wird im Prognosezeitraum voraussichtlich robust wachsen.

Es gibt mehrere Faktoren, die die weltweite Nachfrage nach festen drahtlosen Geräten unterstützen. Die Verwendung von festen drahtlosen Geräten ermöglicht es den Benutzern, die Konnektivität in abgelegenen Gebieten aufrechtzuerhalten, ohne dass lange Kabeldrähte erforderlich sind. Darüber hinaus verfügen die fest installierten drahtlosen Geräte über eine hohe Bandbreitenkapazität, um Zugang zu einer unterbrochenen Netzwerkverfügbarkeit zu gewähren. Darüber hinaus haben die festen drahtlosen Geräte ein umgekehrtes Verhältnis in Bezug auf die Anzahl der Teilnehmer und die Verbindungskosten jedes Teilnehmers. Daher ist dies im Fall einer großen Anzahl von Abonnenten machbar und die Kosten für jeden Abonnenten sinken erheblich. Darüber hinaus können die Teilnehmer im Netzwerk je nach Bedarf entfernt oder hinzugefügt werden, ohne den Infrastrukturrahmen zu ändern.

Darüber hinaus ist die Verwendung fester drahtloser Geräte nicht nur auf die Verbindung von zwei Gebäuden beschränkt, sondern diese Geräte können verwendet werden, um ein einheitliches Kommunikationsnetzwerk über mehrere Gebäude hinweg aufzubauen. Darüber hinaus gewährleisten diese Geräte die Bereitstellung einer schnellen und zuverlässigen Netzwerkkonnektivität. Im Falle einer Naturkatastrophe kann ein Unternehmen einen schweren Untergang erleben, wenn aufgrund beschädigter Kabel keine Netzwerkverbindung besteht. Die fest installierten drahtlosen Geräte werden in einem solchen Szenario auch verwendet, um vorübergehend eine effektive Backup-Konnektivität für die Gebäude bereitzustellen. Die oben genannten Faktoren sind einer der Hauptgründe für die weltweite Nachfrage nach festen drahtlosen Geräten. Darüber hinaus steigert der anhaltende Trend zum Cloud-Computing die Nachfrage nach fest installierten drahtlosen Geräten weltweit weiter.

Es gibt jedoch bestimmte Einschränkungen, die die Nachfrage nach festen drahtlosen Geräten weltweit behindern. Diese festen drahtlosen Dienste haben nur einen einzigen Zugangspunkt pro Teilnehmer. Außerdem funktionieren die Geräte auch nicht im Roaming. Außerdem erfordert der gesamte Betrieb eine gerade Zugangslinie zwischen der Teilnehmerantenne und der Basisstation. Daher sind die Dienste auf Orte beschränkt, die von Bäumen und Hügeln entfernt sind. Schließlich sind die Kosten für die Installation fester drahtloser Geräte aufgrund der hohen Bandbreitenkosten im Vergleich zu herkömmlichen Breitbanddiensten beträchtlich hoch.

Der globale Markt für fest installierte drahtlose Geräte kann in Anwendung und Geografie unterteilt werden. In Bezug auf die Anwendung kann der Markt unter anderem in Insel-Internetdienste, Kurzstrecken-Internet-Netzwerke, Landzugang, Kurzstrecken, Weitverkehrsnetze und Backup-Dienste eingeteilt werden. Die ländlichen Zugangs- und Backup-Dienste gewinnen an Popularität und werden im Prognosezeitraum voraussichtlich stark nachgefragt.

Geografisch kann der globale Markt für intelligente Einzelhandelssysteme in Nordamerika, Lateinamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt werden. Nordamerika und Europa wurden als frühe Adaptoren neuer Technologien identifiziert und erwarten daher im Prognosezeitraum eine starke Nachfrage. Darüber hinaus wird für den asiatisch-pazifischen Raum aufgrund der Präsenz von Schwellenländern wie Indien, Südkorea und China, die sich schnell entwickeln und stark in die Modernisierung der Infrastruktur investieren, eine starke Nachfrage erwartet. Auch für die Region Naher Osten wird im Prognosezeitraum ein stetiges Wachstum erwartet.

Auf dem globalen Markt für drahtlose Festnetzgeräte sind mehrere Akteure tätig. Diese Akteure erleben einen starken Wettbewerb, der zu häufigen Fusionen, Übernahmen und Partnerschaften zwischen ihnen führt, um in dem hart umkämpften Umfeld zu bestehen. Diese Akteure wurden hinsichtlich ihres Geschäftsüberblicks, ihrer Produktsegmente, ihrer finanziellen Leistung, ihrer SWOT-Analyse und ihrer Geschäftsstrategien profiliert. Zu den führenden Akteuren auf dem Markt für drahtlose Festnetzgeräte zählen unter anderem Nokia (Finnland), AvaLAN (USA), VISIONTEK (Indien), Radwin (Israel), ITELITE (USA), EDIMAX Technology (USA) und Aperto Networks (USA). Spieler.

