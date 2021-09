Markt für Fernsehgeräte: Hauptakteure, Trends, Spieltyp und Prognose 2018 – 2026

Eine Fernseheinheit ist insbesondere eine Aufbewahrungseinheit, die zum Aufstellen des Fernsehgeräts verwendet wird. Es ist ein Unterhaltungszentrum, das Fernseher sowie andere Peripheriegeräte wie Soundsysteme, DVD-Player und Spielekonsole optisch ansprechend platziert. Es hilft nicht nur bei der Minimierung der Drähte und Kabel, die im gesamten Unterhaltungsset verwendet werden, sondern verleiht dem Wohnzimmer auch ein gutes Innendesign. Im Gegensatz zu einem Fernseher, der seit seinen bescheidenen Anfängen einen langen Weg zurückgelegt hat und so wie der TV-Ständer. Von schweren und sperrigen Möbelstücken haben sich die heutigen TV-Einheiten zu funktionalem und schlankem Design entwickelt, das zu jedem Zuhause passt. Die Branche ist so stark gewachsen, dass es spezialisierte Unternehmen gibt, die TV-Geräte herstellen, die TV-Geräte gemäß Raumdesign und -spezifikationen anpassen können. Die Größe des Fernsehers sowie des Zimmers ist vor dem Kauf eines TV-Geräts sehr wichtig.

Es wird erwartet, dass der weltweite Markt für Fernsehgeräte in naher Zukunft exponentiell wachsen wird. Der Anstieg des verfügbaren Einkommens weltweit hat dazu geführt, dass das Bewusstsein der Verbraucher für die Annahme eines modernen Lebensstils gestiegen ist, und war einer der treibenden Faktoren für das Wachstum des Marktes für Fernsehgeräte. Die wachsende Zahl von Haushalten der mittleren und oberen Mittelklasse in Verbindung mit der Einführung intelligenter und modischer Wohnlösungen war der Schlüsselfaktor für die steigende Nachfrage nach TV-Geräten. Der wachsende Trend, perfekte Unterhaltungssysteme wie TV-Geräte, Soundsysteme, Heimkino usw. zu erleben, ließ die Nachfrage nach TV-Geräten steigen. Auch die E-Commerce-Plattform spielte eine wichtige Rolle bei der Steigerung und Popularisierung des Trends der TV-Einheiten. Es hat nicht nur dazu beigetragen, das Bewusstsein der Verbraucher für die neuesten Modetrends im Wohnzimmer zu erhöhen, sondern ihnen auch eine durchdachte Auswahl zur Verfügung zu stellen. Allerdings werden Fernsehgeräte, die kostspielig sind, von vielen Menschen auf der ganzen Welt immer noch als Luxusprodukt und nicht als bedarfsorientiertes Produkt angesehen, was das Wachstum des Marktes für Fernsehgeräte hemmt.

Der globale Markt für Fernsehgeräte kann nach Fernsehgröße, Art des Fernsehständers, Fernsehgerättyp, Materialtyp, Vertriebskanal und Region segmentiert werden. Basierend auf der Fernsehgröße kann der Markt für Fernsehgeräte in 26-31-Zoll-Fernseher, 32-49-Zoll-Fernseher, 50-54-Zoll-Fernseher, 55-59-Zoll-Fernseher, 60-64-Zoll-Fernseher, 65-69-Zoll-Fernseher, 70 . unterteilt werden + Zoll-Fernseher und mehr. Je nach Typen von Fernsehständern kann der Markt für Fernsehgeräte in offene Regale, Konsolen, Ställe, Schränke, Eckgeräte, Schwimm- und Unterhaltungszentren usw. unterteilt werden.

Basierend auf dem Typ der Fernsehgeräte kann der Markt in eigenständige niedrige, eigenständige hohe, wandmontierte, TV mit Display und eigenständige kleine TV-Einheiten unterteilt werden. Nach Materialtyp kann der Markt für Fernsehgeräte in Holzwerkstoffe, Sheeshamholz, Akazienholz, Mangoholz, Massivholz, Leder und viele mehr unterteilt werden. Nach Vertriebskanal kann der Markt für Fernsehgeräte in Online und Offline unterteilt werden. Online segmentiert kann weiter in unternehmenseigene Websites und E-Commerce-Plattformen unterteilt werden. Die E-Commerce-Plattform kann weiter in Websites wie amazon.com, Alibaba sowie Spezialseiten, die Einrichtungsprodukte wie Pepper fry.com, urban Ladder usw. verkaufen, unterteilt werden. Der Offline-Modus kann in Supermarkt & SB-Warenhäuser und Fachgeschäfte usw.

Prominente Akteure auf dem globalen Markt für Fernsehgeräte sind Walker Edison Furniture Company (USA), IKEA (Schweden), Christopher Knight Home (USA), Whalen Furniture Manufacturing (USA), Monarch Specialties (Kanada), Convenience Concept (die USA), Ameriwood Home (USA), Akshay Furnitures Pvt Ltd. (Indien), Bluewud Concepts Pvt Ltd. (Indien) und Ashley Home Stores, Ltd. (Indien). Die Spieler konkurrieren miteinander in Bezug auf neue technologische Fortschritte, Produktdesigns usw., um Wettbewerbsvorteile auf dem Markt zu erzielen.

