Markt für fahrerlose Transportfahrzeuge im Nahen Osten und in Afrika wird zwischen 2021 und 2028 eine Wachstumsbeschleunigung erleben

Auf der Grundlage der Anwendung wurde der Markt für fahrerlose Transportsysteme in die Bereiche Rohstoffhandling, Work-in-Process-Bewegung, Palettenhandling, Endprodukthandling, Anhängerbeladung, Rollenhandling, Containerhandling und andere unterteilt. Im Jahr 2021 hat Work-in-Process-Bewegung den größten Marktanteil im Markt für fahrerlose Transportsysteme, da in jeder Branche ein kontinuierlicher Warenverkehr während des Fertigungsprozesses erforderlich ist.

Basierend auf der Industrie wurde der Markt für fahrerlose Transportsysteme in Logistik, Lebensmittel & Getränke, Pharma, Fertigung, Papier & Druck, Tabak, Einzelhandel, Chemie und andere unterteilt. Im Jahr 2021 dominiert das Fertigungssegment den Markt mit dem größten Marktanteil aufgrund des kontinuierlichen Bedarfs an der Organisation von Flurförderzeugen in Bezug auf Kommissionieraufträge, Warenlagerung, Transport oder Transfer von Rohstoffen und Waren sowie Verlagerung von Produkten und Lagerbeständen.