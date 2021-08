Markt für essbare Flocken soll bis 2029 22,3 Mrd. US-Dollar überschreiten Es wird erwartet, dass der Markt für Essbare Flocken im Zeitraum 2019-2029 mit einer CAGR von 8,5% steigen wird. Steigende Ausgaben für verzehrfertige Lebensmittel treiben den Markt an

Markt für essbare Flocken: Einführung

Eine kürzlich von Transparency Market Research veröffentlichte Studie zum Markt für Speiseflocken enthält eine globale Branchenanalyse und Chancenbewertung für 2019-2029. Der globale Markt für essbare Flocken wird im Jahr 2019 voraussichtlich auf ~9,9 Mrd.

Wachsende Nachfrage nach natürlichen Lebensmitteln steigert den Absatz von essbaren Flocken

Der Konsum von natürlichen und pflanzlichen Produkten nimmt aufgrund des Gesundheits-Alois, der pflanzliche Inhaltsstoffe und Produkte umgibt, zu. Die Verbraucher sind bewusster geworden und treffen informierte Lebensmittelentscheidungen. Sie bevorzugen Lebensmittel, die frei von Chemikalien sind. Somit werden die Verbraucher von den in verarbeiteten Lebensmitteln verwendeten Inhaltsstoffen und ihren möglichen gesundheitlichen Auswirkungen beeinflusst. Verschiedene pflanzliche Flocken wie Cornflakes, Reisflocken, Weizenflocken und andere werden aus verschiedenen Getreidesorten gewonnen und werden daher von den Verbrauchern als gesunde Frühstücksoption bevorzugt.

Erhöhung der Pro-Kopf-Ausgaben für Fertiggerichte, um das Wachstum anzukurbeln

Mit zunehmender Urbanisierung und steigender Kaufkraft geben die Kunden mehr für zubereitete, verarbeitete und verzehrfertige Lebensmittel aus. Dies spart Zeit, die normalerweise benötigt wird, um traditionelle Frühstücke oder Mahlzeiten zuzubereiten. Steigende Ausgaben für verzehrfertige Lebensmittel treiben auch den globalen Markt für essbare Flocken an, und dieser Trend wird sich voraussichtlich im Prognosezeitraum fortsetzen. Darüber hinaus verlagern sich Verbraucher auf der ganzen Welt auf den Konsum von Produkten, die leicht verfügbar sind und einen hohen Nährwert enthalten.

In Nordamerika bevorzugen Verbraucher unter 25 Jahren verzehrfertige und gesunde verarbeitete Lebensmittel. Verbraucher im Alter von 35 bis 49 Jahren entwickeln auch einen Geschmack für zubereitete Lebensmittel, was den Markt für essbare Flocken im Prognosezeitraum voraussichtlich weiter vorantreiben wird.

Steigerung der Produktinnovation in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, um das Wachstum positiv zu beeinflussen

Die Geschwindigkeit, mit der sich neue Technologien auf den Lebensmittelsektor auswirken, ist ziemlich hoch, und für globale Hersteller ist es notwendig geworden, den Umfang und die Geschwindigkeit ihrer F&E-Bemühungen zu erhöhen. Vor diesem Hintergrund werden jetzt eine Vielzahl von essbaren Flocken in ihrer reinsten Form von mehreren kommerziellen Anbietern angeboten. Es ist daher zu erwarten, dass in den kommenden Jahren aufgrund der gestiegenen Forschungs- und Entwicklungsausgaben auch verschiedene Sorten essbarer Flocken auf den Markt kommen könnten. Große Unternehmen nutzen ständig F&E-Anstrengungen, um innovative neue Produkte zu entwickeln und neue Marktmöglichkeiten zu erkunden. Daher wird erwartet, dass dieser Anstieg der F&E durch die Top-Player in den kommenden Jahren eine große Anzahl von Verbrauchern anzieht.

