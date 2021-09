Markt für Elektrofahrräder – Einzelpersonen verwenden Elektrofahrräder, um überfüllte öffentliche Verkehrsmittel inmitten der COVID-19-Angst zu vermeiden

Laut dem Bericht, der globale Elektro – Bike – Markt wird voraussichtlich erreichen US $ 95.50 Bn von 2031 , bei einer CAGR von expandierenden 7,77% im Prognosezeitraum. Der zunehmende Trend zur Share-Mobilität in Verbindung mit der Entwicklung vernetzter Elektrofahrräder soll den Verbrauchern gemeinsame Fahrten zu erschwinglichen Kosten ermöglichen. Gemeinsame Mobilität soll die Staus auf den Straßen verringern und die Luftverschmutzung eindämmen.

Das Elektrofahrrad kann eine nachhaltige Alternative für Motorräder und Autos für den täglichen Pendelverkehr in nahe gelegenen Orten sein. Im September 2020 kündigte Sparta (eine Tochtergesellschaft der Accell Group NV) d-Burst an, ein leistungsstarkes neues Speed-Pedelec. Sparta richtet sich mit der Einführung der d-Serie (Distanzserie) an eine ganz neue Zielgruppe, nämlich an Pendler, die zwischen Wohnung und Arbeitsplatz radeln. Das d-burst ist sowohl als E-Bike als auch als Speed-Pedelec mit einer Gesamtkapazität von nicht weniger als 1125 Wh erhältlich.

Ausbau des Elektrofahrradmarktes

Die sich ständig ändernden Verbraucheranforderungen verändern die Transportbranche mit wachsendem Fokus auf ein besseres Fahrerlebnis und mehr Sicherheit. Die Verbreitung intelligenter Technologien von der Anfangsphase des Designs bis hin zu Aftermarket-Services verändert die Wertschöpfungsketten des Personentransports, um neuartige Mobilitätslösungen wie Elektrofahrräder zu entwickeln und bereitzustellen.

Eine günstige Regierungspolitik, aufstrebende Elektrofahrrad-Start-ups und neue Geschäftsmodelle fördern die Entwicklung von elektrischen, vernetzten Elektrofahrrädern, von denen erwartet wird, dass sie den Elektrofahrradmarkt im Prognosezeitraum ankurbeln. Der Anstieg des Handelsvolumens aufgrund des steigenden bilateralen Handels zwischen den Ländern wird den Elektrofahrradmarkt im Prognosezeitraum voraussichtlich ankurbeln. China verzeichnete einen Anstieg sowohl des allgemeinen Handelsvolumens als auch des Anteils und eskalierte auf 15,66 Billionen Yuan. Das chinesische Handelsvolumen machte 56,4% des gesamten Außenhandels aus. Wichtige Handelspartner Chinas sind die USA, die Europäische Union und ASEAN.

Segmentierung des Elektrofahrradmarktes

Basierend auf dem Batterietyp wurde der globale Markt für Elektrofahrräder in Lithium-Ionen, Lithium-Ionen-Polymer, Bleisäure und andere unterteilt. Lithium-Ionen-Akkus haben einen schnelleren Ladezyklus; Daher wird die Ladezeit des Akkus erheblich verkürzt. Darüber hinaus können Lithium-Ionen-Batterien in kleinen und kompakten Zellen gebaut werden, wodurch die Akzeptanzrate von Lithium-Ionen-Batterien erhöht wird. Dies wiederum führte dazu, dass das Lithium-Ionen-Segment einen großen Anteil am weltweiten Elektrofahrradmarkt ausmachte.

Basierend auf dem Motortyp hatte das Segment der Nabenmotoren einen erheblichen Anteil am weltweiten Elektrofahrradmarkt. Der Nabenmotor ist im Vergleich zum Mittelmotor zu niedrigeren Preisen erhältlich. Darüber hinaus ist die Montage des Nabenmotors im Vergleich zum Mittelmotor schneller und einfacher. Dies führte dazu, dass das Segment der Nabenmotoren im Jahr 2020 einen großen Anteil am Weltmarkt ausmachte .

Regionale Analyse des Elektrofahrradmarktes

In Bezug auf die Region wurde der globale Markt für Elektrofahrräder in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, den Nahen Osten und Afrika sowie Lateinamerika unterteilt.

Europa dominierte 2020 den globalen Elektrofahrradmarkt . Es wird erwartet, dass es im Prognosezeitraum aufgrund des gestiegenen Umweltbewusstseins einen führenden Anteil am Weltmarkt hält. Regierungen in ganz Europa und Nordamerika haben zahlreiche Projekte initiiert, wie das City Changer Elektrofahrrad, die Transportrad Initiative of Sustainable Municipalities (TINK), das Commercial Cargo Bike Program, um die Einführung von Elektro-Lastenfahrrädern zu fördern. Finanzielle Unterstützung in Form von Subventionen und Zuschüssen, eine dedizierte Infrastruktur und ein gut etablierter Rechtsrahmen sind die wichtigsten Triebkräfte des Elektrofahrradmarktes in diesen Regionen.

Marktteilnehmer für Elektrofahrräder

Prominente Akteure auf dem globalen Elektrofahrradmarkt sind Accell Group NV, AIMA Technology, Bionx International Corporation, BMW Group, Butchers & Bicycles, BYVIN, Cezeta, Derby Cycle Holding GmbH, Douze Factory SAS, Energica Motor Company, Giant Manufacturing Co. Lt , Govecs Group, Harley Davidson, Hero Electric, Incalcu Group, Johammer E-Mobility GmbH, KTM AG, Lima Vehicle Industry, Mahindra & Mahindra Ltd., Merida Industry Co. Ltd, NIU International, Panasonic Corporation, Pon Bike, Rad Power Bikes LLC, Riese & Müller GmbH, Shimano Inc., Trek Bicycle Corporation, Tunwal E-bike India Pvt Ltd, Vmoto Limited, Yadea Group Holding Ltd., Yamaha Motor Corporation und Yuba Electric Cargo Bikes.

