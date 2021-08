Markt für Elektroenzephalographie-Geräte: Segment für EEG-Zubehör wird den Markt dominieren

Markt für Elektroenzephalographiegeräte: Einführung

Der Anstieg genetischer Erkrankungen wie Parkinson, Alzheimer, hirnbedingte Erkrankungen, Epilepsie, Enzephalitis (Gehirnentzündung) und Hirntumor ist derzeit eine große Herausforderung für die Medizin. Enzephalopathie, Schlafstörungen, Kopfverletzungen, Kopfschmerzen und Gedächtnisprobleme, die, wenn sie nicht rechtzeitig behandelt werden, die gesamte körperliche und geistige Gesundheit einer Person beeinträchtigen und sogar tödlich sein können. Ein häufig verwendeter Ansatz zur Behandlung dieser Probleme ist das EEG (Elektroenzephalographie). EEG (Elektroenzephalographie) ist eine Art von Test, bei dem die Frequenz und Menge elektrischer Signale im Gehirn mit Hilfe von kleinen Metallplättchen, sogenannten Elektroden, die auf der Kopfhaut befestigt werden, gemessen werden. Mittels EEG wird eine Veränderung der normalen Signalfrequenz im Gehirn erkannt, deren Ergebnisse für die weitere Analyse, Diagnose und Behandlung genutzt werden können.

Haupttreiber und Einschränkungen des Elektroenzephalographie-Marktes

• Zunahme der Anzahl nervenbedingter Störungen und ihrer Prävalenz, da es sich um eine weniger invasive Behandlungsmethode ohne Schmerzen im Zusammenhang mit dem Behandlungsverfahren, technologische Fortschritte, erhöhte Genauigkeit und Präzision des EEGs für eine 100 % korrekte Ausgabe, keine Wahrscheinlichkeit von Falschmeldungen handelt positive Ergebnisse und die Einführung von EEG in Krankenhäusern und chirurgischen Behandlungszentren sind wichtige Faktoren, die den Markt für Elektroenzephalographie-Geräte ankurbeln

• Verstärkter Wettbewerb unter den Top-Playern, die auf dem EEG-Markt tätig sind; Verwendung einer Vielzahl von Ersatzprodukten zur Behandlung neurologischer Erkrankungen; mangelndes Bewusstsein für EEG bei den Menschen; hohe Herstellungs-, Installations- und Wartungskosten; und ein Mangel an ausgebildeten und qualifizierten Arbeitskräften wie Technikern und Arbeitern für den Betrieb des EEG sind Hauptfaktoren, die den globalen Markt für Elektroenzephalographie-Geräte wahrscheinlich behindern werden

Segment EEG-Zubehör wird den Markt für Elektroenzephalographie-Geräte dominieren

• Je nach Produkt kann der Markt für Elektroenzephalographie-Geräte in EEG-Geräte und EEG-Zubehör unterteilt werden. Darüber hinaus lässt sich das Segment EEG-Geräte in integrierte EEG-Systeme und tragbare EEG-Systeme unterteilen.

• Die verstärkte Nutzung und der wiederholte Kauf von EEG-Zubehör durch verschiedene Krankenhäuser, diagnostische und chirurgische Zentren, Forschungsorganisationen und Institute wird auf den bedeutenden Anteil des Segments EEG-Zubehör am weltweiten Markt für Elektroenzephalographie-Geräte zurückgeführt. Darüber hinaus ist die steigende Zahl von Patienten mit verschiedenen neuralen Erkrankungen ein weiterer Faktor, der auf die dominante Stellung des Segments EEG-Zubehör auf dem weltweiten Markt für Elektroenzephalographie-Geräte zurückzuführen ist.

Segment der Krankheitsdiagnostik soll schnell expandieren

• Basierend auf der Anwendung kann der globale Markt für Elektroenzephalographiegeräte in Krankheitsdiagnose, Schlafüberwachung, Anästhesieüberwachung, Trauma, Chirurgie und andere unterteilt werden

• Es wird erwartet, dass der Anstieg des Prozentsatzes von Patienten, die an verschiedenen neurologischen Störungen leiden, gefolgt von ihrer Behandlung und Diagnose, das Segment im Prognosezeitraum auf eine CAGR von 5,5 % antreiben wird

Nordamerika wird den globalen Markt für Elektroenzephalographie-Geräte dominieren

• In Bezug auf die Region kann der globale Markt für Elektroenzephalographiegeräte in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt werden

• Nordamerika hält einen führenden Anteil am weltweiten Markt für Elektroenzephalographie-Geräte aufgrund der Präsenz hochqualifizierter und ausgebildeter Labortechniker und -arbeiter, des Fortschritts bei der technologischen Ausrüstung und der erhöhten F&E-Finanzierung durch Regierungen und Unternehmen in der Region. Darüber hinaus ist die Zahl der Menschen, die an neurologischen Erkrankungen wie Epilepsie, Parkinson und Alzheimer leiden, erheblich und der Anstieg ihrer Zahl ist in Nordamerika im Vergleich zu anderen Ländern signifikant hoch.

• Gute Gesundheitseinrichtungen und -infrastruktur, ein ausgezeichnetes Verkaufs- und Vertriebsnetz sind ebenfalls Schlüsselfaktoren, die den Markt für Elektroenzephalographie-Geräte in der Region ankurbeln

Wichtige Hersteller auf dem Markt

Die wichtigsten Hersteller auf dem globalen Markt für Elektroenzephalographie-Geräte sind:

• Cadwell Laboratories Inc.

• Nihon Kohden Corporation

• Compumedics Limited

• Natus Medical Incorporated

• Neurosoft Ltd

• Elekta AB

• Elektrische Geodäsie Inc

• NeuroWave Systems Inc

• EB Neuro S.p.A

