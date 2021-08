Markt für elektrische Leitungen – Globale Branchenanalyse, Größe, Anteil, Wachstum, Trends und Prognose 2018 – 2026

Markt für elektrische Leitungen: Übersicht

Elektrische Leitungen sind ein röhrenförmiges Gerät, das zum Schutz und zur Ausrichtung der gesamten elektrischen Verkabelung in einem Gebäude oder einer Struktur verwendet wird. Zunehmende Maßnahmen zur Überwindung von Bränden, Stromausfällen und anderen Betriebsgefahren führen zu einer verstärkten Verwendung von Elektroleitungen. Leitungen sind sehr korrosionsbeständig, wasserdicht, unterstützen keine Verbrennung und sind feuerbeständig. Sie werden aus Metallen, Kunststoffen, Fasern oder gebranntem Ton hergestellt. Meist sind die Leitungen starr, in einigen Fällen werden jedoch auch flexible Leitungen verwendet.

Markt für elektrische Leitungen: Treiber und Beschränkungen

Frühere elektrische Beleuchtungsanlagen nutzten vorhandene Gasleitungen. Sie dienten zur Bedienung von Gaslampen, die in elektrische Lampen umgewandelt wurden. Die meisten derzeit verfügbaren Elektrovorschriften verbieten jedoch die Verlegung von elektrischen Leitern durch Gasleitungen aufgrund der Beschädigung der elektrischen Isolierung durch das raue Innere von Gasleitungen und Armaturen, die für Gas verwendet werden. Der weltweite Markt für elektrische Leitungen wird voraussichtlich aufgrund wachsender Sicherheitsmaßnahmen und der Modernisierung traditioneller Gasrohrmethoden wachsen.

Ein elektrisches Leitungssystem kann auch für unterirdische elektrische Leitungen verwendet werden. Strom- und Kommunikationskabel können unterirdisch zwischen Bauwerken oder Gebäuden verlegt werden. Diese unterirdischen Leitungen werden als Kanalbank bezeichnet. Die Anwendung von Elektrorohren hat die Wartung der elektrischen Leitungen sicher und einfach gemacht. Elektrische Leitungen aus Stahl, das System ist teuer. Dies dürfte den Markt für elektrische Leitungen hemmen. Darüber hinaus ist ein Elektrokanal im Vergleich zum verdeckten Verkabelungssystem ästhetisch weniger ansprechend. Dies wiederum wird voraussichtlich den Markt für elektrische Leitungen behindern.

Markt für elektrische Leitungen: Schlüsselsegmente

Der globale Markt für elektrische Leitungen kann nach Material, Typ, Anwendung, Endbenutzer und Region segmentiert werden. In Bezug auf das Material kann der Markt für elektrische Leitungen in Metalle und Nichtmetalle unterteilt werden. Die elektrische Metallleitung besteht aus einer starren Metallleitung (RMC), einer verzinkten starren Leitung (GRC), einer Zwischenmetallleitung (IMC) und einem elektrischen Metallrohr (EMT). Elektrische Leitungen aus Metall werden in Gewerbe- und Industriegebäuden verwendet. Die nichtmetallische Leitung kann als Polyvinylchlorid (PVC), verstärktes duroplastisches Harz (RTRC), starre nichtmetallische (RNC) und elektrische nichtmetallische Schläuche (ENT) klassifiziert werden. Nichtmetallische elektrische Leitungen wie PVC kosten weniger als andere Formen von Leitungen und haben ein geringes Gewicht im Vergleich zu Stahlleitungsmaterialien. Sie werden in großem Umfang für Wohnanlagen verwendet. Basierend auf dem Typ kann der Markt für elektrische Leitungen in starr und flexibel eingeteilt werden. Die flexiblen elektrischen Leitungen werden klassifiziert als flexible Metallleitungen (FMC), flüssigkeitsdichte flexible Metallleitungen (LFMC), flexible Metallrohrleitungen (FMT), flüssigkeitsdichte flexible nichtmetallische Leitungen (LFNC). Flexible Leitungen werden dort verwendet, wo Vibrationsisolierung erforderlich ist. In Bezug auf die Anwendung kann der Markt für elektrische Leitungen in IT & Telekommunikation, Datenkabel und Elektrokabel unterteilt werden. Basierend auf dem Endbenutzer kann der Markt für elektrische Leitungen in Wohn-, Industrie-, Gewerbe- und Versorgungsunternehmen unterteilt werden.

Markt für elektrische Leitungen: Regionaler Ausblick

Je nach Region kann der globale Markt für Elektrokabel in Nordamerika, den asiatisch-pazifischen Raum, Europa, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt werden. Es wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum im Prognosezeitraum den globalen Markt für elektrische Leitungen anführt. Der Markt für elektrische Leitungen im asiatisch-pazifischen Raum wird aufgrund der steigenden Nachfrage nach Strom aus Schwellenländern voraussichtlich wachsen. In Entwicklungsländern wie Indien und China werden durch die steigenden Investitionen in Infrastruktur und Kraftwerke in diesen Ländern lukrative Möglichkeiten zur Deckung des steigenden Strombedarfs erwartet. Der Markt für elektrische Leitungen in Nordamerika und Europa wird voraussichtlich schnell wachsen. Lateinamerika sowie der Nahe Osten und Afrika machen einen moderaten Anteil am globalen Markt für elektrische Leitungen aus.

Markt für elektrische Leitungen: Hauptakteure

Die wichtigsten Akteure auf dem globalen Markt für elektrische Leitungen sind Schneider Electric, Legrand S.A., Robroy Industries, Inc, Dura-Line, ABB Installation Products Inc., Hubbell, Inc., HellermannTyton, Aliaxis SA. und Calpipe Industries, Inc.

Unternehmen auf dem Markt für elektrische Leitungen haben mit der breiten Anwendung digitaler Technologie im gesamten Kontinuum zunehmend den Gang gewechselt, von der Rohstoffbeschaffung über die Herstellung bis hin zur Erzeugung der Endleistung, zur Lagerhaltung und zum endgültigen Vertrieb. Unter den verschiedenen Auswirkungen erlebt der Markt eine neue Wachstumsökonomie aufgrund der Ausdünnung der Grenzen zwischen Spezial- und Rohstoffgeschäften, die mit dem größeren Ökosystem verbunden sind. Gleichzeitig werden neue Wachstumsparameter energisch diskutiert, da die Interessenvertreter der Industrie die Kreislaufwirtschaftsprozesse stärker in den Vordergrund stellen.

