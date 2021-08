Markt für DNA – und RNA-Bankdienstleistungen erlebt bemerkenswerte Entwicklungen / Marktumfang, wichtige Trends, Wachstumsaussichten bis 2030

DNA & RNA Bankdienstleistungsmarkt: Überblick

Bedeutende Fortschritte in der medizinischen Wissenschaft und Technologie, gepaart mit der zunehmenden Akzeptanz personalisierter Medizininitiativen, dürften die Expansion des globalen Marktes für DNA-und RNA-Bankdienstleistungen im Prognosezeitraum zwischen 2020 und 2030 unterstützen. Desoxyribonukleinsäure (DNA) und Ribonukleinsäure (RNA) teilen eine korrelative Beziehung, wobei die DNA Informationen der Genetik speichert und überträgt, während RNA als Bote zwischen den Ribosomen und DNA fungiert und Proteine für den Körper produziert. Die weltweit zunehmenden Krebsfälle haben dazu geführt, dass DNA-und RNA-Proben für zukünftige Anwendungen gespeichert und gespeichert werden müssen. Dies dürfte zur weltweiten Expansion des Marktes für DNA-und RNA-Bankdienstleistungen beitragen.

Der globale DNA – und RNA-Bankdienstleistungsmarkt wird nach Muster, Service, Anwendung, Endnutzung und Region klassifiziert. In Bezug auf den Service ist der Markt in Verarbeitung, Datenspeicherung, Qualitätskontrolle, Lagerung, Transport und andere unterteilt. Basierend auf probe, die markt ist gegabelt in buccal tupfer & haarfollikel, blut, und andere. In Bezug auf die Endnutzung wird der Markt in Krankenhäuser und Diagnosezentren, Pharma-und Biotechnologieunternehmen, akademische Forschung und andere unterteilt. Basierend auf der Segmentierung nach Anwendung ist der Markt für DNA-und RNA-Bankdienstleistungen in klinische Diagnostik, Wirkstoffforschung und klinische Forschung, Therapeutika und andere unterteilt.

Der Bericht über den globalen Markt für DNA – und RNA-Bankdienstleistungen basiert auf einer umfassenden Analyse und bietet einen umfassenden Überblick über den Markt und seine wichtigsten Wachstumskurven. Dazu gehören Faktoren, die die Wachstumsraten des Marktes in die Höhe treiben oder Hürden dafür schaffen. Der Bericht betont auch die Tabelle der Segmente und erwähnt den Namen des dominierenden Segments mit seinen zugeschriebenen Faktoren. Darüber hinaus hebt der Bericht die Auswirkungen der COVID19-Pandemie auf diesen Markt hervor und analysiert die Strategien, die sich in den kommenden Jahren als fruchtbar für das Wachstum des Marktes erweisen könnten.

Markt für DNA – und RNA-Bankdienstleistungen: Wettbewerbslandschaft

Die wichtigsten Anbieter dieses Marktes wenden verschiedene Taktiken an, um ihre Präsenz im Wettbewerb auf dem Gesamtmarkt zu erweitern. Einige Akteure investieren stark in Forschung und Entwicklung, bessere Speichermöglichkeiten für RNA-und DNA-Proben sowie in klinische Studien, um deren Qualität und Reinheit sicherzustellen und mehr Umsatz für ihre Marke zu generieren, um als Marktführer hervorzugehen oder ihre bereits bestehende Position im weltweiten Wettbewerb zu behaupten. Andere Spieler gönnen sich Joint Ventures, Partnerschaften und ähnliche Kooperationen, um als starker Konkurrent hervorzugehen und im Wettbewerb Fuß zu fassen.

Einige der Akteure auf diesem globalen Markt für DNA – und RNA-Bankdienstleistungen sind;

Thermo Fisher Scientific Inc.,

Brooks Life Sciences,

PräventionSgenetik,

UNS Biolab Corporation, Inc.

GoodCell, DNA Genotek Inc.

LGC Biosearch Technologies,

Genetik entschlüsseln,

Infinity-Biologix,

ProteoGenex, 23

Mich, Inc. EasyDNA.

Markt für DNA – und RNA-Bankdienstleistungen: Trends und Chancen

Die zunehmende Anzahl neu errichteter und kürzlich funktionierender bildgebender Biobanken ist der Schlüsselfaktor für die Expansion des globalen Marktes für DNA-und RNA-Bankdienstleistungen. Darüber hinaus werden die Weiterentwicklung der medizinischen Bildgebung und der Einsatz der Computertomographie zur Identifizierung und Validierung nicht-invasiver Biomarker zur Erfassung von Bildern das Wachstum des Marktes in den kommenden Jahren fördern.

Markt für DNA – und RNA-Bankdienstleistungen: Regionale Analyse

Geographisch ist der globale DNA-und RNA-Bankdienstleistungsmarker in den Regionen Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Europa sowie im Nahen Osten und in Afrika weit verbreitet. Diese Regionen werden weiter nach Nationen klassifiziert. Unter diesen dominierte Nordamerika und wird dies wahrscheinlich auch in den kommenden Jahren fortsetzen, was auf das Vorhandensein mehrerer Biobanken zurückzuführen ist. Darüber hinaus werden die kontinuierlichen Bemühungen der Regierung Kanadas und der USA zur Lagerung von Gewebe, Blut und anderen Formen von Proben der Region zu einem signifikanten Wachstum verhelfen.

