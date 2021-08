Markt für Diphenylchlorphosphat (DPCP) – Globale Branchenanalyse, Größe, Anteil, Wachstum, Trends und Prognose 2018 – 2026

Markt für Diphenylchlorphosphat (DPCP): Überblick

Diphenylchlorphosphat (DPCP) ist unter mehreren Namen bekannt, wie beispielsweise Diphenylphosphorchloridat, Phosphorochloridsäure, Diphenylester und O,O-Diphenylchlorphosphat. Die chemische Formel von DPCP lautet C12H10ClO3P. Es ist eine klare, farblose bis hellgelbe Flüssigkeit mit einem stechenden Geruch. Es ist wasserunlöslich und dichter als Wasser. DPCP wird durch die Reaktion zwischen Diphenylhydrogenphosphat und Tetrachlorkohlenstoff hergestellt. Es wird hauptsächlich zur Herstellung von aromatischen Polyestern verwendet. Aromatische Polyester, die unter Verwendung des Diphenylchlorphosphats (DPCP) gebildet werden, werden durch die Polykondensationsreaktion in Pyridin und Polyesteramid hergestellt. DPCP wird als Phosphonierungsmittel zur Herstellung von Phenylphosphonsäure verwendet. Diphenylchlorphosphat ist mit Basen (einschließlich Aminen), starken Oxidationsmitteln und Alkoholen nicht kompatibel. Es kann heftig oder explosionsartig reagieren, wenn es mit Diisopropylether oder anderen Ethern in Gegenwart von Spuren von Metallsalzen gemischt wird, und bildet in Gegenwart von starken Reduktionsmitteln wie Hydriden hochgiftiges und entzündliches Phosphingas. Die partielle Oxidation von Diphenylchlorphosphat durch Oxidationsmittel kann zur Freisetzung giftiger Phosphoroxide führen.

Diphenylchlorphosphat (DPCP) wird mit Phenol und Phosphoroxychlorid als Rohstoffe und wasserfreiem Aluminiumtrichlorid als Katalysator hergestellt. Die Struktur von Diphenylchlorphosphat wird mittels Infrarotspektrometrie und Kernspinresonanzspektroskopie charakterisiert. Die Ergebnisse zeigen, dass im Hinblick auf die Wirkung auf die Ausbeute verschiedene Faktoren als Reaktionstemperatur Ausgangsmaterial-Molverhältnis Katalysatordosierung Reaktionszeit eingestuft werden können. Als optimale Reaktionsbedingungen werden eine Reaktionstemperatur von 70 °C, eine Reaktionszeit von 15 Stunden, ein Rohstoff-Molverhältnis (Phenol zu Phosphoroxychlorid) von 2:1 und eine Katalysatordosierung von 0,8 g (Massenverhältnis von 4,25 % bezogen auf Phenol) vorgeschlagen. . Eine Nachbehandlung unter Zugabe von ausreichend Wasser hilft, die Produktausbeute zu erhöhen und die Bedienbarkeit zu verbessern.

Die toxische Natur von Diphenylchlorphosphat (DPCP) ist ein Schlüsselfaktor, der den Markt hemmt. Einatmen, Verschlucken oder Hautkontakt mit DPCP kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Der Kontakt mit geschmolzenem Diphenylchlorphosphat kann schwere Verätzungen der Haut verursachen. Regierungen verschiedener Länder haben Vorschriften erlassen, um die Verwendung schädlicher Chemikalien zu begrenzen. Dies wiederum behindert den weltweiten Markt für Diphenylchlorphosphat. Es wird jedoch erwartet, dass Schwellenländer und unerschlossene Regionen Chancen für Akteure auf dem globalen Diphenylchlorphosphat (DPCP)-Markt schaffen.

Markt für Diphenylchlorphosphat (DPCP): Segmentierung

Je nach Anwendung kann der globale Markt für Diphenylchlorphosphat (DPCP) in pharmazeutische Zwischenprodukte, industrielle Verwendung, Herstellung der anderen Chemikalien (einschließlich Agrochemikalien) und Regionen unterteilt werden. Diphenylchlorphosphat (DPCP) ist ein Aktivierungsmittel, das in der organischen Synthese verwendet wird, insbesondere für Pharmaanwendungen wie Antibiotika. DPCP® ist ein Markenprodukt von Solvay. Es wird zur Herstellung von Arzneimitteln wie Antibiotika verwendet. Die Verwendung von Diphenylchlorphosphat in Antibiotika treibt den Markt für Diphenylchlorphosphat (DPCP) an.

Markt für Diphenylchlorphosphat (DPCP): Regionaler Ausblick

In Bezug auf die Region kann der globale Markt für Diphenylchlorphosphat (DPCP) in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt werden. Nordamerika dominiert den globalen Markt für Diphenylchlorphosphat (DPCP), da die Pharmaindustrie in der Region hoch entwickelt ist. Auf Nordamerika folgt Europa. Der Markt für Diphenylchlorphosphat (DPCP) im asiatisch-pazifischen Raum expandiert aufgrund seiner Verwendung in der agrochemischen und chemischen Industrie mit erheblichem Tempo. Für Agrochemikalien in China, Japan und Indien wird eine hohe Nachfrage nach Diphenylchlorphosphat (DPCP) erwartet.

Markt für Diphenylchlorphosphat (DPCP): Hauptakteure

Zu den wichtigsten Herstellern auf dem Markt für Diphenylchlorphosphat (DPCP) gehören Eternal Green Biotech Co, Ltd., Solvay, Changzhou Jiuheng Chemical Co., Ltd., Yancheng Huada New Materials Co., Ltd., Heze Dijade Chemical Corporation, CAMEO Chemicals und Alfa Aesar.

Unternehmen auf dem Diphenylchlorphosphat-Markt haben mit der breiten Anwendung digitaler Technologie im gesamten Kontinuum zunehmend den Gang gewechselt, von der Rohstoffbeschaffung über die Herstellung bis hin zur Erzeugung der Endproduktion, zur Lagerhaltung und zum endgültigen Vertrieb. Unter den verschiedenen Auswirkungen erlebt der Markt eine neue Wachstumsökonomie aufgrund der Ausdünnung der Grenzen zwischen Spezial- und Rohstoffgeschäften, die mit dem größeren Ökosystem verbunden sind. Gleichzeitig werden neue Wachstumsparameter energisch diskutiert, da die Interessenvertreter der Industrie die Kreislaufwirtschaftsprozesse stärker in den Vordergrund stellen.

