Markt für digitale Tierpflegeprodukte und -dienstleistungen, um enorme Einnahmen und Schlüsselakteure zu erzielen: BabelBark, Inc., Banfield Pet Hospital, Chewy, Inc, Costco Wholesale Corporation

Der Markt für digitale Tierpflegeprodukte und -dienstleistungen wird im Prognosezeitraum 2020 bis 2027 voraussichtlich Marktwachstum erzielen. Data Bridge Market Research analysiert, dass der Markt im oben genannten Prognosezeitraum mit einer CAGR von 6.10% wachsen wird. Die steigende Nachfrage nach Tiernahrung mit nahrhaftem Inhalt treibt den Markt für digitale Tierpflegeprodukte und -dienstleistungen an.

Der Haustierpflegemarkt umfasst hauptsächlich Tiernahrung und Tiergesundheit auf einer weltweiten Plattform. Tierbesitzer verlagern sich auf Premium-Lebensmittelprodukte und kreative Pflegemittel, um ihre Haustiere zu pflegen. Die sich ständig weiterentwickelnde Digitalisierung führt zu einem gesunden Wachstum des Marktes für digitale Tierpflegeprodukte und -dienstleistungen.

Wichtige Marktteilnehmer, die in diesem Bericht erwähnt werden:

BabelBark, Inc., Banfield Pet Hospital, Chewy, Inc, Costco Wholesale Corporation, Hill ‚ s Pet Nutrition, Inc., Petco Animal Supplies, Inc PetMed Express, Inc. Bei Walmart., Unicharm Corporation, Colgate-Palmolive Company., Blauer Büffel

Marktanalyse und Erkenntnisse: Globaler Markt für digitale Tierpflegeprodukte und -dienstleistungen

Die zunehmende Nutzung von Live-Webcams für Haustierbesuche auf der ganzen Welt ist der entscheidende Faktor, der das Marktwachstum eskaliert, auch die steigende Nachfrage nach Telemedizin-Technologie, die den Zugang zu Tierernährern verbessert, Tierärzte und Tierexperten durch Video-Chats und mobile Online-Anwendungen, Anstieg der Ausgaben für Haustiere mit einem erheblichen Anstieg der Ausgaben für Tiernahrung, der zunehmende Wechsel von Massenprodukten zu Bio-Tierfutterzutaten und die zunehmende Einführung von High-Tech-Halsbändern, die die Aufzeichnung der Herzfrequenz von Haustieren unterstützen, sind unter anderem die Hauptfaktoren für den Markt für digitale Tierpflegeprodukte und -dienstleistungen. Darüber hinaus werden die zunehmende Fokussierung auf natürliche und getreidefreie Produkte, die steigenden Ausgaben für Tiernahrung in aufstrebenden Märkten und die zunehmenden technologischen Fortschritte zur Verbesserung der Produktentwicklung im Prognosezeitraum 2020-2027 neue Möglichkeiten für den Markt für digitale Tierpflegeprodukte und -dienstleistungen schaffen.

Die Uneinheitlichkeit der Vorschriften, die den internationalen Handel behindern, die begrenzte Verfügbarkeit von Inhaltsstoffen und die Preissensitivität sind jedoch unter anderem die Hauptfaktoren, die das Marktwachstum bremsen werden, während die zunehmende Bedrohung durch gefälschte Produkte das Wachstum des Marktes für digitale Tierpflegeprodukte und -dienstleistungen im oben genannten Prognosezeitraum weiter herausfordern wird.

Digitale Haustierpflegeprodukte und -dienstleistungen Marktanalyse auf Länderebene:

Der Markt für digitale Tierpflegeprodukte und -dienstleistungen ist nach Produkttyp, Anwendung und Endbenutzer segmentiert.

Die Länder, die im Digital Pet Care Products and Services Market Report behandelt werden, sind die USA, Kanada und Mexiko in Nordamerika, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Niederlande, Schweiz, Belgien, Russland, Italien, Spanien, Türkei, Rest von Europa in Europa, China, Japan, Indien, Südkorea, Singapur, Malaysia, Australien, Thailand, Indonesien, Philippinen, Rest von Asien-Pazifik (APAC) im Asiatisch-pazifischen Raum (APAC), Saudi-Arabien, USA, Südafrika, Ägypten, Israel, Rest des Nahen Ostens und Afrika (MEA) als Teil des Nahen Ostens und Afrika (MEA), Brasilien, Argentinien und Rest von Südamerika als Teil von Südamerika.

Wettbewerbslandschaft und digitale Tierpflegeprodukte und -dienstleistungen Marktanteilsanalyse:

Die Wettbewerbslandschaft auf dem Markt für digitale Tierpflegeprodukte und -dienstleistungen bietet Details nach Mitbewerbern. Details enthalten sind Unternehmensübersicht, Unternehmensfinanzen, erzielte Einnahmen, Marktpotenzial, Investitionen in Forschung und Entwicklung, neue Marktinitiativen, globale Präsenz, Produktionsstandorte und -einrichtungen, Produktionskapazitäten, Unternehmensstärken und -schwächen, Produkteinführung, Produktbreite und -breite, Anwendungsdominanz. Die oben genannten Datenpunkte beziehen sich nur auf den Fokus der Unternehmen auf den Markt für digitale Tierpflegeprodukte und -dienstleistungen.

Inhaltsverzeichnis –

Globale digitale Tierpflegeprodukte und -dienstleistungen Marktgröße, Status und Prognose 2027

1 Zusammenfassung des Marktes

2 Hersteller Profile

3 Globaler Umsatz mit digitalen Haustierpflegeprodukten und -dienstleistungen, Gesamtumsatz, Marktanteil und Wettbewerb nach Herstellern

4 Globale Marktanalyse digitaler Haustierpflegeprodukte und -dienstleistungen durch zahlreiche Regionen

5 Nordamerika digitale Haustierpflegeprodukte und -dienstleistungen nach Ländern

6 Europa Digitale Haustierpflegeprodukte und -dienstleistungen nach Ländern

7 Digital Pet Care Produkte und Dienstleistungen im asiatisch-pazifischen Raum nach Ländern

8 Südamerika Digitale Haustierpflegeprodukte und -dienstleistungen nach Ländern

9 Digitale Haustierpflegeprodukte und -dienstleistungen des Nahen Ostens und Afrikas nach Ländern

10 Globale digitale Tierpflegeprodukte und -dienstleistungen Marktphase nach Sorten

11 Globaler Markt für digitale Tierpflegeprodukte und -dienstleistungen nach Anwendungen

12 Marktprognose für digitale Tierpflegeprodukte und -dienstleistungen

13 Vertriebskanal, Distributoren, Händler und Händler

14 Analyseergebnisse und Schlussfolgerung

15 Anhang

