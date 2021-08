Markt für Dieselgeneratoren im Wert der Telekommunikationsbranche mit Trends, die in neuen Entwicklungen untersucht werden

Markt für Dieselgeneratoren in der Telekommunikationsbranche: Einführung

Wertmäßig wird der globale Markt für Dieselgeneratoren in der Telekommunikationsbranche bis 2030 voraussichtlich 1,4 Mrd. USD erreichen und im Prognosezeitraum mit einer CAGR von ~4% wachsen. Basierend auf dem Volumen wird der globale Markt für Dieselgeneratoren in der Telekommunikationsbranche bis 2030 auf 333.579 Einheiten geschätzt, was im Prognosezeitraum mit einer CAGR von ~4% wächst. Basierend auf dem Typ machte das Segment der stationären Generatoren im Jahr 2019 einen großen Anteil von 68,60% des globalen Dieselgeneratormarktes in der Telekommunikationsbranche aus. Das Segment wird voraussichtlich von 2020 bis 2030 mit einer CAGR von 4,53 % wachsen.

In Bezug auf die Nennleistung dominierten im Jahr 2018 die Werte unter 100 kVA den globalen Markt für Dieselgeneratoren in der Telekommunikationsbranche. Dieser Trend wird sich voraussichtlich im Prognosezeitraum auf dem globalen Markt für Dieselgeneratoren in der Telekommunikationsbranche fortsetzen. Das Segment machte im Jahr 2019 65,65 % des globalen Marktes für Dieselgeneratoren in der Telekommunikationsindustrie aus. Sein Anteil wird voraussichtlich bis 2030 67,30 % erreichen unter 100 kVA-Segment.

In Bezug auf die Anwendung hielt das Standby-Segment 2019 den dominierenden Anteil am globalen Markt für Dieselgeneratoren in der Telekommunikationsindustrie. In letzter Zeit haben die meisten Länder auf der ganzen Welt erheblich in die Entwicklung erneuerbarer Energien investiert. Die zunehmende Nutzung erneuerbarer Energien wird wahrscheinlich zu einer Unterbrechung der Stromversorgung führen, da erneuerbare Energien eine zeitweilige Energiequelle sind.

Der asiatisch-pazifische Raum dominierte den globalen Markt für Dieselgeneratoren in der Telekommunikationsbranche mit einem Anteil von 23,17 % im Jahr 2019. Dieser Trend wird sich voraussichtlich im Prognosezeitraum auf dem globalen Markt für Dieselgeneratoren in der Telekommunikationsbranche fortsetzen. Aufgrund der steigenden Zahl der Mobilfunkkunden in der Region wird ihr Anteil bis 2030 voraussichtlich 26,26 % erreichen.

Haupttreiber des Dieselgenerator-Marktes in der Telekommunikationsbranche

Der Ausbau des Telekommunikationsnetzes in abgelegenen Gebieten treibt die Nachfrage nach Dieselgeneratoren in der Telekommunikationsbranche weltweit an. Die Präsenz einer jungen und schnell wachsenden Bevölkerung steigert die Nachfrage nach Funk und Mobilfunk weltweit. Dies hat die Nachfrage nach einem großen weltweiten Netzwerk von Telekommunikationstürmen von Städten bis hin zu abgelegenen Gebieten erhöht. In Indien ist die Telekommunikationsdurchdringung oder die Teledichte in den letzten Jahren schnell gewachsen. Die Teledichte in Indien stieg von 18,23% im Jahr 2017 auf 92,84% im Jahr 2018. Der Anstieg der Teledichte hat zu einer Zunahme der Zahl der Telekommunikationstürme für das ordnungsgemäße Funktionieren des Telekommunikationsnetzes geführt.

Das Wachstum der Abonnentenbasis und der Teledichte, insbesondere in ländlichen Gebieten, ist ein wichtiger Faktor, der Investitionen in die Entwicklung der Telekommunikationsinfrastruktur fördert. Rund 70 % der Bevölkerung Indiens leben in ländlichen Gebieten. Die Verbreitung der Telekommunikation in ländlichen Gebieten nimmt im Land rapide zu. Es wird geschätzt, dass dies in naher Zukunft ein wichtiger Treiber des Marktes für Dieselgeneratoren in der Telekommunikationsbranche sein wird. Abgelegene Gebiete haben nur begrenzten oder keinen Zugang zu netzgekoppelter Elektrizität. Diese Gebiete sind abhängig von sekundären Energiequellen wie Generatoren. Daher wird erwartet, dass die fehlende Verfügbarkeit der Netzverbindung zu den Standorten von Telekommunikationstürmen die Nachfrage nach Dieselgeneratoren im Prognosezeitraum erhöhen wird. Dies wiederum soll den Markt für Dieselgeneratoren in der Telekommunikationsindustrie vergrößern.

Der asiatisch-pazifische Raum bietet dem Dieselgeneratormarkt in der Telekommunikationsbranche lukrative Möglichkeiten

Der asiatisch-pazifische Raum dominierte 2019 den globalen Markt für Dieselgeneratoren in der Telekommunikationsbranche. Dieser Trend wird sich im Prognosezeitraum aufgrund der schnellen Infrastrukturentwicklung, der zunehmenden Urbanisierung und der steigenden Kaufkraft der Endverbraucher in der Region voraussichtlich fortsetzen. Die Gesamtzahl der Unique Mobile Subscriber im asiatisch-pazifischen Raum lag 2018 bei rund 2,8 Milliarden gegenüber rund 2,7 Milliarden im Jahr 2017. Die Zahl der mobilen Internetnutzer im asiatisch-pazifischen Raum hat zuletzt deutlich zugenommen. Auf den asiatisch-pazifischen Raum entfielen 2019 etwa 2,32 Milliarden Internetnutzer, wobei China und Indien den größten Anteil hatten.

Prominente Entwicklungen auf dem Dieselgenerator-Markt in der Telekommunikationsbranche

Im April 2019 erwarb Generac Holdings Inc. Pika Energy, Inc., einen Hersteller innovativer Batteriespeichertechnologien zur Erfassung und Speicherung von Solar- oder Netzstrom für Hausbesitzer und Unternehmen.

Im November 2018 stellte Kohler Co. ein umfassendes Sortiment an Hochleistungsbatterien vor, das speziell für den Einsatz in privaten, gewerblichen und industriellen Stromerzeugern entwickelt wurde. Diese neuen Kohler-Originalbatterien wurden entwickelt, um eine optimale Leistung in Generatoranwendungen zu liefern und helfen dadurch Endbenutzern, die ungeplanten Wartungskosten im Zusammenhang mit unzureichender Batterieleistung und häufigem Austausch zu minimieren.

Wettbewerbslandschaft des Dieselgenerator-Marktes in der Telekommunikationsbranche

Der Wettbewerb auf dem globalen Markt für Dieselgeneratoren in der Telekommunikationsbranche ist aufgrund der Präsenz einer großen Anzahl großer und kleiner Akteure hoch. Der Betriebsumfang, der Markenwert und die Bereitschaft, sich an sich ändernde Marktdynamiken anzupassen, bestimmen die Rentabilität und den Marktanteil von Unternehmen, die auf dem globalen Markt für Dieselgeneratoren in der Telekommunikationsbranche tätig sind. Hauptakteure auf dem globalen Markt für Dieselgeneratoren in der Telekommunikationsbranche sind Cummins Inc., Generac Holdings, Caterpillar Inc., HIMOINSA, KOEL Green, Aggreko PLC., Jakson, MAHINDRA POWEROL, AGCO Corporation, Kohler Co., Greaves Cotton Limited, Multiquip Inc. und AKSA Power Generation.

