Markt für die Stilllegung von Seeschiffen – Globale Branchenanalyse, Größe, Anteil, Wachstum, Trends und Prognosen, 2020 – 2030

Markt für die Stilllegung von Seeschiffen

• Die Stilllegung von Seeschiffen ist der Vorgang, bei dem das Seeschiff aus dem Dienst genommen wird. Schiffe/Schiffe, die das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht haben, werden von der Schifffahrtsbehörde des Landes stillgelegt.

• Die Stilllegung von Seeschiffen erfolgt in der Regel aus Sicherheitsgründen. Schiffe werden in erster Linie stillgelegt, wenn sie zu alt werden, häufig gewartet werden müssen oder starken Rost- oder Korrosionsproblemen ausgesetzt sind. Die Stilllegung von Seeschiffen spielt eine entscheidende Rolle für das effiziente Funktionieren des Seeverkehrs.

• Der Stilllegungsprozess umfasst das Entfernen der Oberseite, das Entfernen des Mantels, das Entfernen von Schutt, das Entfernen von Rohrleitungen und Stromkabeln usw. Das Material aus den stillgelegten Schiffen wird je nach Qualität in erster Linie in einem anderen Schiff verwendet oder dem Recycling zugeführt.

Haupttreiber des globalen Marktes für die Stilllegung von Seeschiffen

• Es wird erwartet, dass die Nachfrage nach Stilllegungen von Seeschiffen in naher Zukunft aufgrund steigender Verschmutzungsnormen und technologischer Fortschritte steigen wird. Die Nachfrage nach neuen, modernisierten Seeschiffen steigt aufgrund des Wachstums der Offshore-Aktivitäten auf der ganzen Welt.

• Es wird erwartet, dass die Zunahme des Seehandels und der Öl- und Gasexplorationsaktivitäten den weltweiten Markt für die Stilllegung von Seeschiffen in den nächsten Jahren ankurbelt

Auswirkungen von COVID-19 auf den globalen Markt für die Stilllegung von Seeschiffen

• Die schnelle Ausbreitung der COVID-19-Pandemie hat große Auswirkungen auf den weltweiten Schifffahrtsmarkt. Lockdowns auf der ganzen Welt haben sich aufgrund des Arbeitskräftemangels negativ auf den Stilllegungsmarkt ausgewirkt. Der gesamte Stilllegungsprozess von Seeschiffen wurde durch die COVID-19-Pandemie stark gestört.

Schlüsselentwicklung

• Am 5. März 2020 erhielt Sentinel Marine einen Auftrag über 36 Mio. GBP für den Betrieb seiner Flotte von Notfall- und Rettungsschiffen (ERRVs) in der Nordsee. Der Vertrag ist eine Mischung aus mehrjährigen Verträgen und kürzeren Laufzeiten zur Unterstützung von Ölfeldbetreibern, die an Stilllegungsprojekten beteiligt sind.

Europa wird großen Anteil am globalen Markt für die Stilllegung von Seeschiffen halten

• Je nach Region kann der globale Markt für die Stilllegung von Seeschiffen in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt werden

• Europa dominierte 2019 den weltweiten Markt für die Stilllegung von Seeschiffen. Dieser Trend wird sich voraussichtlich im Prognosezeitraum fortsetzen. Die Region hat eine große Küstenlinie und eine große Anzahl von Schiffen. Darüber hinaus schränken staatliche Gesetze und Vorschriften die Nutzung alter Seeschiffe aufgrund der hohen CO2-Emissionen und Gesundheitsbedenken der Schiffe ein.

• Nordamerika wird voraussichtlich im Prognosezeitraum einen wesentlichen Anteil am weltweiten Markt für die Stilllegung von Seeschiffen ausmachen. Die Zunahme der Offshore-Entdeckungen neuer Öl- und Gasreserven in der Region treibt den Markt in Nordamerika an. Darüber hinaus wird erwartet, dass das Wachstum des Seehandels die Stilllegung alter Seeschiffe und die Einführung neuer Hybridschiffe vorantreiben wird.

• Der Markt im asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum aufgrund des Anstiegs des Seehandels in der Region voraussichtlich in moderatem Tempo wachsen. Der asiatisch-pazifische Raum importiert hauptsächlich Rohöl und Rohstoffe aus verschiedenen Ländern.

• Naher Osten und Afrika dürften in naher Zukunft einen geringen Marktanteil haben, da sich der Marinesektor in der Region noch in der Entwicklungsphase befindet

• Lateinamerika wird im Prognosezeitraum voraussichtlich einen moderaten Marktanteil halten. Die Region hat eine ausgedehnte Küstenlinie. Die Nutzung alter, veralteter Seeschiffe ist in der Region hoch.

Hauptakteure auf dem Markt

Hauptakteure auf dem globalen Markt für die Stilllegung von Seeschiffen sind:

• BÜRO VERITAS

• LOC-Gruppe

• Sentinel-Marine

• Able UK Ltd.

• Oceaneering International, Inc.

• Maersk

• Mammut

• Rever Offshore

• OOS-Energie

