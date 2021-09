Markt für die Behandlung von Niereninsuffizienz will mit technologischen Innovationen bis 2026 größer werden

Nierenversagen ist das letzte Stadium einer chronischen Nierenerkrankung, bei dem die Nieren das Blut nicht ausreichend reinigen, damit der Patient länger überleben kann. Bei Nierenversagen verlieren die Nieren die Fähigkeit, Verunreinigungen im Blut zu filtern, was zur Ansammlung unerwünschter Giftkörper im Blut führt. Diabetes und Bluthochdruck sind weltweit die häufigsten Ursachen für Nierenversagen. Nierenversagen kann auch aufgrund der Exposition gegenüber toxischen Umweltschadstoffen, Einnahme hochdosierter Medikamente, Drogen- und Alkoholsucht, schwerer Dehydration und Nierentrauma auftreten. Zu den häufigsten Symptomen eines Nierenversagens gehören eine verminderte Urinmenge; Schwellung der Beine, Hände und Augen; Schläfrigkeit; und Müdigkeit. Es gibt keine dauerhafte Heilung für Nierenversagen, aber es gibt bestimmte Behandlungsmöglichkeiten, um die Lebensqualität und Lebensdauer des Patienten zu erhöhen. Die Behandlungsmöglichkeiten für Nierenversagen umfassen Hämodialyse, Peritonealdialyse und Nierentransplantation.

Der globale Markt für die Behandlung von Nierenversagen wird im Prognosezeitraum aufgrund der hohen Prävalenz und Inzidenzrate chronischer Nierenerkrankungen weltweit voraussichtlich erheblich wachsen. So schätzt die Nationale Nierenstiftung, dass etwa 10 % der Weltbevölkerung von chronischen Nierenerkrankungen betroffen sind und mehr als 2 Millionen Menschen eine Dialysebehandlung oder eine Nierentransplantation erhalten. Daher wird prognostiziert, dass eine große Bevölkerungsbasis mit Nierenversagen auf der ganzen Welt im Prognosezeitraum der führende Treiber des globalen Marktes für die Behandlung von Nierenversagen sein wird. Hohe Pro-Kopf-Gesundheitsausgaben in den Industrieländern, die Verfügbarkeit technologisch fortschrittlicher Hämodialysesysteme und eine günstige medizinische Kostenerstattung in den Industrieländern dürften den Markt im Prognosezeitraum ankurbeln. Darüber hinaus wird geschätzt, dass die steigende Nachfrage nach Dialysezentren in Ländern wie Indien, China, Brasilien, Südkorea usw. den Markt für die Behandlung von Nierenversagen ankurbelt. Es wird jedoch erwartet, dass die hohen Kosten für Hämodialyseverfahren und der Mangel an Dialysezentren in unterentwickelten Ländern den Markt für die Behandlung von Nierenversagen im Prognosezeitraum bremsen werden.

Der globale Markt für die Behandlung von Nierenversagen kann nach Behandlung, Endbenutzer und Region segmentiert werden. Hinsichtlich der Behandlung kann der Markt in Hämodialyse und Peritonealdialyse unterteilt werden. Bei der Hämodialyse wird das Blut des Patienten aus dem Körper entnommen und durch Dialysegeräte gefiltert. Dialysatoren werden verwendet, um das Blut zu reinigen und zu reinigen, und es wird an den Patienten zurückgesendet. Die Hämodialysebehandlung verlängert die Lebensdauer des Patienten und ist nicht die vollständige Heilung von Nierenversagen. Die Hämodialysebehandlung wird voraussichtlich bis Ende 2026 den weltweiten Markt für die Behandlung von Nierenversagen dominieren. Bei der Peritonealdialyse wird die Dialysatlösung verwendet, um das Blut an der als Peritoneum bezeichneten Bauchschleimhaut zu reinigen. In Bezug auf den Endverbraucher kann der Weltmarkt in Krankenhäuser, Dialysezentren und häusliche Krankenpflege unterteilt werden. Das Krankenhaussegment wird voraussichtlich in den nächsten Jahren den globalen Markt für die Behandlung von Nierenversagen dominieren. Das Segment Dialysezentren soll im Prognosezeitraum mit einer schnellen CAGR wachsen.

In Bezug auf die Region kann der globale Markt für die Behandlung von Nierenversagen in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt werden. Nordamerika und Europa werden aufgrund einer großen Bevölkerungsbasis mit Nierenversagen, steigender Inzidenzraten lebensstilbedingter Störungen, gut etablierter Gesundheitseinrichtungen und der frühen Einführung technologisch fortschrittlicher Hämodialysesysteme in der Region. Der Markt für die Behandlung von Nierenversagen im asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum aufgrund der hohen Prävalenz chronischer Nierenerkrankungen in bevölkerungsreichen Ländern wie Indien und China, sich schnell ändernden Gesundheitssystemen und Initiativen von Regierungen in der Region, um die allgemeine

Gesundheitsversorgung zu verbessern, und erhöhte Gesundheitsausgaben pro Kopf. Darüber hinaus dürften erhöhte Investitionen führender globaler Dialysedienstleister in der Region im Prognosezeitraum zum Wachstum des Marktes für die Behandlung von Nierenversagen im asiatisch-pazifischen Raum beitragen.

Eine Strategie der Geschäftsausweitung in Schwellenländern wird von führenden Akteuren des globalen Marktes für die Behandlung von Nierenversagen verfolgt. Zu den wichtigsten Akteuren auf dem globalen Markt für die Behandlung von Nierenversagen zählen DaVita, Inc, NephroCare (Teil von Fresenius Medical Care), NephroPlus, B. Braun Melsungen AG, Apex Kidney Care, Apollo Hospitals, Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, Baxter International , JMS Co. Ltd. und Gambro.

