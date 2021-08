Markt für Device-to-Device-Kommunikationssysteme wird zwischen 2021 und 2031 ein herausragendes Wachstum verzeichnen

Geräte-zu-Gerät-Kommunikationssysteme bieten mehrere Vorteile, wie z. B. eine zunehmende Ressourcennutzung, eine verbesserte Mobilfunkabdeckung und eine erhöhte Spektrums- und Energieeffizienz. Dies wiederum treibt die Implementierung der D2D-Kommunikation voran, was das Wachstum des Marktes deutlich ankurbelt.

Jedoch können technische Herausforderungen in Bezug auf Vorrichtung-zu-Vorrichtung-Kommunikationssysteme und die Koexistenz von konventioneller zellularer Kommunikation (CC) das Wachstum des Marktes für Vorrichtung-zu-Vorrichtung-Kommunikationssysteme bis zu einem gewissen Grad behindern.

Dennoch wird erwartet, dass die steigende Popularität von D2D-Kommunikationssystemen für den Einsatz in lizenzierten Bändern in Verbindung mit der Integration einer Reihe von Funktionen von 5G-Netzwerken mit Device-to-Device (D2D)-Kommunikationssystemen eine enorme Nachfrage nach Device-to-Device schaffen wird Kommunikationssysteme in naher Zukunft.