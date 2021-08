Markt für dehnbare Elektronik wird bis 2027 ein enormes Wachstum verzeichnen

Markt für dehnbare Elektronik – Einführung

Dehnbare Elektronik wird allgemein als elastische Elektronik oder elastische Schaltungen bezeichnet. Dehnbare Elektronik bezieht sich auf die Technologie, die das Entwerfen elektronischer Schaltungen durch Abscheidung von dehnbaren elektronischen Vorrichtungen auf den dehnbaren Substraten beinhaltet. Sie können auch vollständig in dehnbare Materialien wie Silikone oder Polyurethane eingebettet werden. Bei dehnbarer Elektronik kann es sich um die gleichen elektronischen Geräte handeln, die für starre Leiterplatten verwendet werden. Das einzige, was geändert werden muss, ist das Substrat und die Verbindungen, die von Natur aus dehnbar sein müssen.

Normalerweise sind Polymere das bevorzugte Material für Substrate oder Materialien, die eingebettet werden müssen. Dehnbare Elektronik versucht die Bio-Nachahmung der menschlichen Haut oder des menschlichen Fleisches im Hinblick darauf, dehnbar zu sein und gleichzeitig ihre volle Funktionalität beizubehalten. Spezifikationen für dehnbare Elektronik, die ihren Standards entsprechen, werden von der Association Connecting Electronics Industries und von den Benutzern flexibler Schaltungen entwickelt. Neue Materialien und fortschrittliche Mikrofertigungsmethoden führen zu Entwicklungen in der dehnbaren Elektronik.

Muster anfordern –

https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=S&rep_id=71496

Markt für dehnbare Elektronik – Wettbewerbslandschaft

Key Player sowie verschiedene akademische Einrichtungen bemühen sich zunehmend, diese Technologie weiterzuentwickeln und für neuere Anwendungen geeignet zu machen. Darüber hinaus werden verschiedene Strategien für dehnbare Polymerhalbleiter für OFET entwickelt. Diese Ansätze haben es ermöglicht, die Polymersteifigkeit und Kristallinität zu verringern, was zu weicheren und duktileren Filmen führt.

Fraunhofer IZM

Das 1993 gegründete Fraunhofer IZM ist eine führende deutsche Forschungseinrichtung mit zwei Niederlassungen in Berlin und Dresden. Das Unternehmen ist spezialisiert auf industrienahe angewandte Forschung und deckt das gesamte Spektrum an Technologien und Dienstleistungen ab, die für die Entwicklung zuverlässiger Elektronik und die Integration neuer Technologien in Anwendungen notwendig sind. Das Unternehmen verfügt über verschiedene Geschäftsbereiche, die von Halbleitern, Automotive, Medizintechnik bis hin zu Industrieelektronik und Informationskommunikation und -technologie reichen.

Royal Philips NV

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Amsterdam, Niederlande, und ist ein bedeutender Mischkonzern, der weltweit als führendes Gesundheitstechnologieunternehmen bekannt ist. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und ist die Muttergesellschaft der Philips Group. Die Geschäftsbereiche des Unternehmens bestehen aus den Geschäftsbereichen Personal Health, Diagnosis & Treatment, Connected Care & Health Informatics und Lighting.

DuPont

Das Unternehmen wurde 2017 in Delware, USA, durch den Zusammenschluss von Dow Chemical und DuPont gegründet. Das Unternehmen setzt sich dafür ein, seinen Kunden zu helfen, ihre besten Ideen zu entwickeln und spezialisierte Produkte und Lösungen zu liefern, um Branchen und das tägliche Leben zu verändern. Zu den Spezialitäten des Unternehmens gehören unter anderem Spezialisierte Materialien und Inhaltsstoffe, Wissenschaft und Technik, Anwendungsentwicklung und andere.

Physikalische Optik Corporation

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Kalifornien wurde durch das Small Business Innovation Research (SBIR)-Programm zusammen mit den eigenen Beiträgen des Unternehmens entwickelt. Die vom Unternehmen bereitgestellten Technologien sind so positioniert, dass sie schneller auf sich ändernde Marktbedürfnisse reagieren können; und bietet gleichzeitig bessere Lösungen; und mit einer höheren Wertauszahlung für seine Kunden. Das Unternehmen verfügt über ein breites Produktportfolio, das unter anderem Optik, Elektrooptik, Chem-Bio-Medizin, Abstandserkennung und andere umfasst.

Einige der wichtigsten Akteure auf dem Markt für dehnbare Elektronik PARC, Cambrios, PowerFilm, BodyMedia, Adidas AG, 3M, Micromuscle, G24 Innovations und andere.

Premium Research Report@ kaufen

https://www.transparencymarketresearch.com/checkout.php?rep_id=39245<ype=S

Markt für dehnbare Elektronik – Dynamik

Steigende Nachfrage nach biointegrierten Geräten, um das Marktwachstum anzukurbeln

Das Wachstum des Marktes für dehnbare Elektronik ist auf die steigende Nachfrage nach biointegrierten Geräten insbesondere aus den Industrieländern zurückzuführen. Die Fortschritte im Bereich der Softrobotik dürften auch das Marktwachstum unterstützen, da dehnbare Elektronik als Bausteine ​​für die Softrobotik dienen kann. Darüber hinaus wird erwartet, dass die zunehmende Verbreitung der dehnbaren Elektroniktechnologie in tragbaren Geräten sowie in Smartphones das Marktwachstum unterstützen wird. Infolgedessen wird der Markt für dehnbare Elektronik in den kommenden Jahren wahrscheinlich mit beeindruckendem Tempo wachsen.

Hohe Kosten der Technologie, um die Akzeptanzrate von dehnbarer Elektronik zu behindern

Aufgrund der unzähligen Vorteile der dehnbaren Elektronik werden sie zunehmend in verschiedenen Endverbraucherbranchen, hauptsächlich im medizinischen Bereich, eingesetzt. Dehnbare Elektronik hat jedoch mehrere Nachteile, darunter die damit verbundenen hohen Kosten. Die Entwicklung dehnbarer Elektronik beinhaltet hohe Forschungskosten in Verbindung mit hohen Kosten für die Entwicklung des Endprodukts. Darüber hinaus ist für die Entwicklung fortschrittlicher dehnbarer Elektronik ein hohes Maß an technischem Know-how erforderlich. Diese Faktoren können das Marktwachstum des Markt für dehnbare Elektronik behindern.

Lesen Sie unsere neueste Pressemitteilung:

https://www.prnewswire.com/news-releases/integral-use-in-fabrication-of-silicon-semiconductors-for-next-gen-electronics-extends-plentiful-growth-opportunities-for-cmp-slurry- Marktbewertung-voraussichtliche-überschreitet-uns-2-4-Mrd.-bis 2030—tmr-301271675.html