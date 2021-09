Markt für Dateisystemspiegelungssoftware | Kennen Sie die neueste COVID19-Auswirkungsanalyse und Strategien der Hauptakteure 2026

Software zur Dateisystemspiegelung wurde entwickelt, um Datenverluste aufgrund von Ausfällen, Fehlern und Katastrophen zu verhindern. Diese Softwarelösung bietet die Replikation und Wiederherstellung von Daten. Darüber hinaus generiert es eine einzelne und komprimierte Datei, die für Disaster Recovery- und Backup-Zwecke verwendet werden kann. Wenn eine Datenkatastrophe auftritt, kann das Unternehmen die Software verwenden, um Systemdaten mit Hilfe dieser Spiegelungsdatei-Software wiederherzustellen. Darüber hinaus können Unternehmen Systemaktualisierungen planen, um die Erfassung neuer Daten oder Dateiänderungen sicherzustellen.

Die Zunahme von Datenkatastrophen und Daten-Hacking ist ein Schlüsselfaktor für den globalen Markt für Dateisystemspiegelungssoftware. Zunehmende Bedenken hinsichtlich der sicheren Datenspeicherung bei Unternehmen befeuern den Markt. Dateisystemspiegelungssoftware bietet hohe Geschwindigkeit, bessere Sicherheit und verbesserten Lastausgleich. Darüber hinaus bietet die Software Lösungen für Cloud-Speicherdaten. Es verbessert auch die Netzwerksicherheit, indem es ein Kennwort bereitstellt. Dies verhindert den unbefugten Zugriff über Netzwerkgrenzen hinweg auf die Daten und erlaubt den Zugriff nur von einem bestimmten Router. Darüber hinaus können Unternehmen mehrere Image-Backup-Dateien auf einem einzigen Laufwerk speichern. Es wird erwartet, dass diese Faktoren die Nachfrage nach der Dateisystemspiegelungssoftware weltweit im Prognosezeitraum erhöhen werden. Komplexe Strukturen und hohe Kosten im Zusammenhang mit der Verwaltung von Lösungen bremsen jedoch den globalen Markt.

Der globale Markt für Dateisystemspiegelungssoftware kann nach Speichertyp, Betriebssystem, Unternehmensgröße, Branche und Region kategorisiert werden. In Bezug auf den Speichertyp kann der Markt für Dateisystemspiegelungssoftware in Cloud- und Festplattentypen unterteilt werden. Das Segment des Datenträgertyps kann weiter in lokale Datenträger, CD-Datenträger und Netzwerkdatenträger unterteilt werden. Basierend auf dem Betriebssystem kann der Markt für Dateisystemspiegelungssoftware in Linux, Windows, Android und andere unterteilt werden. Hinsichtlich der Unternehmensgröße lässt sich der Markt in große Unternehmen und kleine und mittlere Unternehmen (KMU) einteilen. Das Segment der Großunternehmen hatte 2017 einen dominierenden Marktanteil, da der Bedarf an Datenwiederherstellungslösungen gegen Cyberkriminalität gestiegen ist. Es wird jedoch erwartet, dass die Akzeptanzrate der Software in KMU deutlich steigen wird, da diese Software flexible und einfache Plattformen für die Datenspeicherung bietet. Basierend auf der Branche kann der Markt für Dateisystemspiegelungssoftware in Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen (BFSI), Regierung, IT und Telekommunikation, Gesundheitswesen, Transport und Logistik, Bildung, Einzelhandel, Medien und Unterhaltung, Fertigung, Energie eingeteilt werden & Versorgungsunternehmen und andere (einschließlich Reisen & Gastgewerbe, Recht, Immobilien).

In Bezug auf die Region kann der globale Markt für Dateisystemspiegelungssoftware in Nordamerika, Südamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt werden. Es wird erwartet, dass Nordamerika im Prognosezeitraum den Weltmarkt dominiert, da der Bedarf an effektiven Datensicherungssoftwarelösungen in der Region gestiegen ist. Der Markt in Europa gewinnt an Zugkraft aufgrund der steigenden Nachfrage nach Softwarelösungen zur Dateisystemspiegelung, da Datenschutzverletzungen und Datenhacking zunehmen. Der Markt für Dateisystemspiegelungssoftware im asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum aufgrund der zunehmenden Internetdurchdringung und Digitalisierung voraussichtlich erheblich wachsen. Der Markt für Dateisystemspiegelungssoftware im Nahen Osten &

Unternehmen, die auf dem globalen Markt für Dateisystemspiegelungssoftware tätig sind, bieten Abonnement- und unbefristete Preismodelle an. Unternehmen auf dem Markt bieten skalierbare Preise für kleine, mittlere und große Unternehmen. Hauptakteure auf dem Markt für Dateisystemspiegelungssoftware konzentrieren sich auf Innovation und Entwicklung, um auf dem Markt zu bestehen. Im November 2018 hat XenData, Inc. beispielsweise Softwarelösungen für die Dateisystemspiegelung für Hybrid Cloud, Local Disk und Optical Disc auf den Markt gebracht. Zu den wichtigsten Akteuren auf dem globalen Markt für Dateisystemspiegelungssoftware gehören XenData, Inc., Acronis International GmbH, Hewlett-Packard Company, Huawei Technologies Co., Ltd., Oracle Corporation, IBM Corporation, Siber Systems, Morro Data, Dell Technologies und keepITsafe Data Solutions, Ltd.

