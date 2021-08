Markt für Dampfturbinen Globaler Ausblick auf wichtige Wachstumstrends, Faktoren und Prognose 2025

Globaler Markt für Dampfturbinen: Momentaufnahme

Mit Hilfe von Schaufeln, die mit einem Rotor verbunden sind, wandeln die Dampfturbinen die thermische Energie des Dampfes in mechanische Energie um. Die Turbine beginnt sich zu drehen, wenn Dampf mit hohem Druck durch die Abfolge der Rotorblätter strömt. Mit der sich entwickelnden Bevölkerung auf der ganzen Welt und der robusten Urbanisierung in Entwicklungsländern steigt die kontinuierliche Nachfrage nach Strom und Energie zuverlässig, und daher wird erwartet, dass sich die Nachfrage auf dem weltweiten Markt für Dampfturbinen mit einer soliden Rate ausdehnt. Die Nachfrage nach Dampfturbinen wird aufgrund der Integration der Kernenergie und der Modernisierung von Anlagen und Produktion hoch sein. Der Anstieg der Tiefseeexploration und-ausgrabung sowie das robuste industrielle Wachstum werden den Fortschritt des Marktes in den kommenden Jahren weiter ergänzen.

Holen Sie sich eine Beispielkopie des Berichts @ https://www.tmrresearch.com/sample/sample?flag=B&rep_id=1427

Der Markt für Dampfturbinen könnte aufgrund der vorherrschenden strengen staatlichen Normen für den Ersatz generischer Energiequellen in Frage gestellt werden. Es wird erwartet, dass der zunehmende Fokus auf die gasbefeuerte Stromerzeugung und die zunehmende Betonung der Nutzung sauberer Ressourcen, nämlich Erdgas und anderer Formen erneuerbarer Energien, das Wachstum des globalen Marktes für Dampfturbinen in den kommenden Jahren weiter hemmen werden. In den kommenden Jahren werden überkritische Innovationen ein wesentlicher Bestandteil der Erweiterung der Erzeugungsgrenze und zusätzlich der Leistungsfähigkeit sein, abgesehen von der Verringerung der Treibhausgase. Es wurde ebenfalls festgestellt, dass nur wenige alte Dampfturbinen eine Entwicklungsstufe erreichen, die das Interesse an den High-End-Dampfturbinen zusätzlich erweitern wird.

Globaler Markt für Dampfturbinen: Überblick

Mit Hilfe von Schaufeln, die an einem Rotor befestigt sind, wandeln die Dampfturbinen thermische Energie von Dampf in mechanische Energie um. Die Turbine beginnt sich zu drehen, wenn Hochdruckdampf durch die Folge von Rotorblättern strömt. Mit der wachsenden Bevölkerung auf der ganzen Welt und der raschen Urbanisierung in mehreren Schwellenländern steigt die Energienachfrage kontinuierlich an, und infolgedessen wird erwartet, dass die Nachfrage auf dem globalen Markt für Dampfturbinen im Prognosezeitraum von 2017 bis 2025 gesund zunimmt.

Dieser Bericht über den globalen Markt für Dampfturbinen wurde unter Verwendung bewährter Forschungsmethoden erstellt und umfasst Marktsegmente für Dampfturbinen, Marktgröße und Wachstumsaussichten, Wertschöpfungskettenanalyse, Schlüsselchancen und Branchenanalyse einschließlich Porters fünf Kräfte. Der Bericht wurde erstellt, um als Informationsleitfaden für Zielgruppen wie Händler und Lieferanten, OEMs und Private-Equity-Gruppen zu dienen. Der Bericht enthält auch einen Abschnitt über die Unternehmen, die derzeit auf dem globalen Markt für Dampfturbinen tätig sind, und schätzt deren Marktanteil, finanzielle Leistung, Produktbenchmarking und jüngste strategische Initiativen.

Der globale Dampfturbinenmarkt kann auf der Grundlage des Typs in Dampfkreislauf und kombinierten Zyklus, auf der Grundlage der Anwendung in Kohle, Kernkraft, Biomasse und andere, auf der Grundlage der Nennleistung in 1 bis 120 MW, 121 bis 350 MW, 351 bis 750 MW und über 750 MW unterteilt werden. Nach Abgastyp kann der Markt in kondensierend und nicht kondensierend unterteilt werden. Geographisch untersucht der Bericht das Potenzial für Dampfturbinen-Markt in Regionen wie Nordamerika, Asien-Pazifik, Europa, Lateinamerika und dem Nahen Osten und Afrika.

TOC des Berichts anfordern @ https://www.tmrresearch.com/sample/sample?flag=T&rep_id=1427

Globaler Markt für Dampfturbinen: Treiber und Einschränkungen

Die rasche Industrialisierung in Schwellenländern und die steigende Weltbevölkerung, die den Energiebedarf stetig antreiben, sind die Hauptfaktoren, die die Nachfrage nach Dampfturbinen erhöhen. Dampfturbinen sind für die Stromerzeugung aus verschiedenen Quellen wie Kernenergie, Biomasse und Kohle unerlässlich. Darüber hinaus stellt der Bericht fest, dass überkritische Technologien in den kommenden Jahren neben der Verringerung der Treibhausgase eine wichtige Rolle bei der Steigerung der Erzeugungskapazität und der Effizienz spielen werden. Es wurde auch festgestellt, dass mehrere alte Dampfturbinen eine Reifephase erreichen, was die Nachfrage nach den fortschrittlichen Dampfturbinen weiter erhöhen wird. Gegenwärtig bedient eine Dampfturbine mit einer Kapazität zwischen 121 MW und 350 MW aufgrund ihrer Anwendung in KWK-Anlagen den maximalen Bedarf.

Umgekehrt wird erwartet, dass die zunehmende Betonung der gasbefeuerten Stromerzeugung und die zunehmende Betonung sauberer Ressourcen wie Erdgas und erneuerbarer Energien aufgrund von Umweltbedenken die Wachstumsrate im Prognosezeitraum behindern. Jeder dieser Faktoren wurde im Bericht detailliert analysiert und ihre möglichen Auswirkungen wurden geschätzt.

Globaler Markt für Dampfturbinen: Regionale Aussichten

Indien und China sind die beiden lukrativsten landesweiten Märkte für Dampfturbinen, was Asien-Pazifik zur wichtigsten Region für diesen Markt macht. In China sind mehr als 150 neue Kohlekraftwerke in Betrieb, während Indien seine Position im Energiesektor stärken will. General Electric (GE) führt in Indien überkritische Dampfturbinen mit 660 MW und 800 MW ein, während Siemens 44,2 Millionen US-Dollar in das Land investiert, um seine Dampfturbinenanlage in Vadodara, Gujarat, zu erweitern.

Im Forschungsbericht genannte Unternehmen

Siemens, General Electric Co., Toshiba, Ansaldo, Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Hitachi und Dresser-Rand gehören zu den führenden Anbietern auf dem globalen Markt für Dampfturbinen, der darauf vorbereitet ist, in der neuen Zukunft mit wenig Potenzial für neue Marktteilnehmer konsolidiert zu werden. Darüber hinaus erwerben diese prominenten Spieler aggressiv kleinere Spieler, um ihre Festung über den Markt zu halten und ihr Monopol zu etablieren.

Lesen Sie umfassende Übersicht über Report @ https://www.tmrresearch.com/steam-turbine-market

Über TMR Research:

TMR Research ist ein führender Anbieter von maßgeschneiderten Marktforschungs-und Beratungsdienstleistungen für Unternehmen, die im heutigen aufgeladenen Wirtschaftsklima erfolgreich sein möchten. Mit einem erfahrenen, engagierten und dynamischen Team von Analysten definieren wir die Art und Weise, wie unsere Kunden Geschäfte tätigen, neu, indem wir ihnen maßgebliche und vertrauenswürdige Forschungsstudien zur Verfügung stellen, die den neuesten Methoden und Markttrends entsprechen.

Kontakt:

TMR-Forschung,

3739 Balboa St # 1097,

San Francisco, CA 94121

Vereinigte Staaten

Tel.: +49-451-533815