Markt für chronische idiopathische Obstipationsbehandlung wird ab 2030 auf USD 15,9 Milliarden steigen

Markt für chronische idiopathische Obstipationsbehandlung: Einführung

Laut dem Bericht, der global chronischer idiopathischer Verstopfung Behandlung-Markt wurde Wert mehr als US-Dollar 7.8 Bn in 2019. Es wird prognostiziert, dass es von 2020 bis 2030 mit einer CAGR von ~7% expandieren wird. Verstopfung ist eine häufige Erkrankung, die auftritt, wenn der Stuhlgang seltener wird und der Stuhl schwer zu passieren ist. Chronische idiopathische Verstopfung ist eine Art Verstopfung. Es wird durch seltene Stühle gekennzeichnet, die oft schwer zu passieren sind. Es ist speziell betrifft ältere Erwachsene und Frauen. Der globale Markt für chronische idiopathische Verstopfungsbehandlungen wächst aufgrund erheblicher Investitionen wichtiger Akteure. Investitionen von Schlüsselakteuren zur Stärkung ihres Produktportfolios durch Akquisitionen, Fusionen und Kooperationen schaffen erhebliche Marktchancen. Die Einführung neuerer Therapeutika heizt die Nachfrage nach fortschrittlichen Produkten an. Dies stellt eine neue Gelegenheit zur Geschäftsentwicklung dar.

Broschüre Anfordern

Markt für chronische idiopathische Obstipationsbehandlung: Regionale Übersicht

Nordamerika dominierte 2019 den globalen Markt für chronische idiopathische Verstopfungsbehandlungen. Der Trend dürfte sich im Prognosezeitraum fortsetzen. Strategien, die von Schlüsselakteuren angenommen werden, wie Produktzulassung und Markteinführung sowie Fusionen und Übernahmen, eine gut etablierte Gesundheitsinfrastruktur und die frühzeitige Einführung fortschrittlicher Therapeutika fördern den Markt für chronische idiopathische Verstopfungsbehandlungen in der Region. Der asiatisch-pazifische Raum ist wahrscheinlich ein sehr lukrativer Markt für die Behandlung chronischer idiopathischer Verstopfung. Der Markt in der Region wird voraussichtlich im Prognosezeitraum mit einer hohen CAGR expandieren. Regierungsinitiativen in Entwicklungsländern zur Modernisierung der Gesundheitsinfrastruktur und zur Sensibilisierung für fortschrittliche Therapeutika sind Schlüsselfaktoren, die voraussichtlich den Markt für chronische idiopathische Verstopfungsbehandlungen im asiatisch-pazifischen Raum befeuern werden.

Anfrage COVID-Analyse auf Chronische idiopathische Verstopfung Behandlung Markt

Fokus auf Forschung und Entwicklung, um den Markt für chronische idiopathische Verstopfungsbehandlungen voranzutreiben

Es wird erwartet, dass die Zunahme der F&E-Aktivitäten und die Ausgaben für neue Produkte und die Entwicklung von Therapeutika den Markt für chronische idiopathische Verstopfungsbehandlungen vorantreiben werden. Darüber hinaus wird erwartet, dass der Anstieg der pharmazeutischen FuE-Budgets sowohl durch Regierungen als auch durch private Akteure zur Unterstützung der Entwicklung neuer Produkte und Technologien die Nachfrage nach Produkten zur Behandlung chronischer idiopathischer Verstopfung ankurbeln wird.

Stimulanzien dominieren globalen Markt

In Bezug auf den Typ wurde der globale Markt für chronische idiopathische Verstopfungsbehandlungen in Serotonin-4(5-Ht4)-Rezeptoragonisten, Guanylatcyclase-C-Agonisten, Abführmittel, Stimulanzien und andere klassifiziert. Das Segment Stimulanzien machte einen großen Marktanteil aus. Es ist wahrscheinlich, dass es seine Dominanz während des Prognosezeitraums beibehält. Wirksamkeit von Stimulanzien Abführmittel bei der Behandlung von Verstopfung erhöht die Verwendung von Produkten und anschließend das Segment zu fahren.

Request Anpassung an Chronischer Idiopathischer Verstopfung Behandlung Market Report

Oraler Verabreichungsweg von Patienten bevorzugt

In Bezug auf den Verabreichungsweg wurde der globale Markt für chronische idiopathische Verstopfungsbehandlungen in orale und rektale unterteilt. Das Segment Oral dominierte 2019 den Weltmarkt. Es wird erwartet, dass es im Prognosezeitraum rasch expandieren wird. Die Einführung neuer Formulierungen, die auf oralem Weg verabreicht werden, dürfte das Segment anheizen. Zum Beispiel im Jahr 2020 die USA Food and Drug Administration (FDA) hat Lactitol (Pizensy) osmotische Abführmittel empfohlene Dosierung von genehmigt;20 Gramm oral, täglich, für die Behandlung von CIC.

Einzelhandelsapotheken als wichtiger Vertriebskanal

In Bezug auf den Vertriebskanal wurde der globale Markt für chronische idiopathische Verstopfungsbehandlungen in Krankenhausapotheken, Einzelhandelsapotheken und Online-Apotheken unterteilt. Der Anstieg der Anzahl der Einzelhandelsapotheken aufgrund der Bevorzugung des Vertriebs über Einzelhandelsapotheken dürfte das Segment antreiben.

Nordamerika dominiert Markt für chronische idiopathische Obstipationsbehandlung

In Bezug auf die Region wurde der globale Markt für chronische idiopathische Verstopfungsbehandlungen in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt. Nordamerika dominierte 2019 den globalen Markt für chronische idiopathische Verstopfungsbehandlungen, gefolgt von Europa. Nordamerika machte 2019 einen großen Anteil am globalen Markt für chronische idiopathische Verstopfungsbehandlungen aus. Die Anwesenheit von Schlüsselakteuren und der Fokus auf Forschung und Entwicklung sind Schlüsselfaktoren, die voraussichtlich den Markt für chronische idiopathische Verstopfungsbehandlungen in der Region vorantreiben. Darüber hinaus dürfte die Zulassung von Produkten, d. H. TRULANCE, den Markt vergrößern. Der Markt für chronische idiopathische Verstopfungsbehandlungen im asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum voraussichtlich rasch expandieren. Anstieg der Investitionen von wichtigen Akteuren wird wahrscheinlich den Markt antreiben.

Kaufen Marktbericht zur Behandlung chronischer idiopathischer Verstopfung

Wettbewerbslandschaft

Der globale Markt für chronische idiopathische Verstopfungsbehandlungen ist hinsichtlich der Anzahl der Akteure fragmentiert. Key Player der globalen chronischer idiopathischer Verstopfung Behandlung-Markt zählen Bayer AG, Allergan, Bausch Health, Sanofi, Takeda Pharmaceutical Company, SEBELA PHARMACEUTICALS, Ironwood Pharmaceuticals, Inc., Albireo Pharma, Inc., Sucampo Pharmaceuticals, Inc. (Mallinckrodt), und Janssen Pharmaceuticals, Inc. (Johnson &Ampere; Johnson).

Globaler Markt für chronische idiopathische Obstipationsbehandlung: Segmentierung

Markt für chronische idiopathische Obstipationsbehandlung nach Arzneimittelklasse

Serotonin-4 (5-Ht4) – Rezeptor-Agonist Prucaloprid Andere

Guanylatcyclase-C-Agonist Plecanatide Linaclotide

Abführmittel Natriumpicosulfat Polycarbophil Andere

Stimulanzien Bisacodyl Senokot Andere

Andere

Markt für chronische idiopathische Obstipationsbehandlung nach Verabreichungsweg

Oral

Rektal

Markt für chronische idiopathische Obstipationsbehandlung nach Vertriebskanal

Krankenhausapotheken

Apotheken im Einzelhandel

Online-Apotheken

Markt für chronische idiopathische Obstipationsbehandlung nach Regionen

Nordamerika S. Kanada

Europa Deutschland K. Frankreich Italien Spanien Übrige Europa

Asien / Pazifik China Indien Japan Australien & Neuseeland Rest Asien-Pazifik

Lateinamerika Brasilien Mexiko Übrige Lateinamerika

Mittlerer Osten & amp; Afrika GCC-Länder Südafrika Rest des Nahen Ostens & amp; Afrika



