Markt für Brustchirurgie – Schlüsseltreiber und aktuelle Trends 2019 – 2027

Globaler Markt für Brustchirurgie: Einführung

Eine Thoraxoperation umfasst jeden Eingriff oder jede Operation im Zusammenhang mit Brustorganen, einschließlich Herz, Lunge, Speiseröhre und Luftröhre. Die Thoraxchirurgie wird auch als Thoraxchirurgie bezeichnet. Thoraxchirurgische Eingriffe werden entweder minimal-invasiv oder offen chirurgisch durchgeführt.

Es gibt zwei Arten von minimalinvasiven Thoraxoperationen: videoassistierte Thoraxchirurgie und robotische Thoraxchirurgie. Thorakotomie-Verfahren beinhaltet einen Schnitt in der Brust und wird durchgeführt, um Lungenkrebs zu behandeln. Laut European Respiratory Society wurden im Jahr 2011 rund 24.574 Lungenresektionen und 16.710 Fälle von primärem Lungenkrebs gemeldet.

Globaler Markt für Brustchirurgie: Wettbewerbslandschaft

Der globale Markt für Brustchirurgie ist stark fragmentiert, wobei mehrere inländische Akteure in ihren jeweiligen Regionen wichtige Marktanteile halten. Hersteller investieren massiv in Forschung und Entwicklung für den technologischen Fortschritt im Bereich der Thoraxchirurgie. Die wichtigsten Akteure in diesem Markt konzentrieren sich auf die Geschäftsausweitung und sind an Fusionen und Kooperationen beteiligt. Sie sind aktiv an Kooperationen mit multinationalen Krankenhäusern beteiligt und verfolgen eine Strategie für Mietverträge, um ihre Produkte wie elektrochirurgische Geräte, Hilfsinstrumente und Schneidinstrumente zu verkaufen.

Medtronic plc

Medtronic ist eines der weltweit größten Medizintechnik-, Dienstleistungs- und Lösungsunternehmen. Medtronic ist in vier Segmenten tätig: Herz- und Gefäßerkrankungen, Diabetes, restaurative Therapien und minimalinvasive Therapien. Sie bieten Dienstleistungen für Krankenhäuser, Ärzte, Kliniker und Patienten in rund 160 Ländern an.

Richard Wolf GmbH

Die Richard Wolf GmbH ist ein Medizintechnikunternehmen mit umfassender Beteiligung an der Entwicklung der Endoskopie und Stoßwellentherapie. Die Richard Wolf GmbH bietet ein breites Spektrum an Produkten und Systemen. Das Unternehmen ist über 15 Tochtergesellschaften und 130 Distributoren auf der ganzen Welt tätig.

Intuitive Chirurgie

Intuitive Surgical, Inc. ist ein in den USA ansässiges Unternehmen, das sich mit der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Da Vinci-Chirurgiesystemen und zugehörigen Instrumenten und Zubehör beschäftigt. Zum 31. Dezember 2018 hatte Intuitive weltweit 4.986 Da Vinci-Systeme installiert. Intuitive verfügt über ein effizientes Vertriebsmodell. Das Unternehmen bietet seine Produkte über eine Direktvertriebsorganisation in den USA an; der größte Teil Westeuropas ohne Spanien, Portugal, Italien und Griechenland; und Japan und Südkorea.

Braun Melsungen AG

Die Braun Melsungen AG bietet weltweit Medizinprodukte wie Arzneimittel und Medizinprodukte an. Das Unternehmen entwickelt wirksame Lösungen und zukunftsweisende Standards in unterschiedlichen Therapiefeldern des Gesundheitswesens. Das Unternehmen ist in vier Geschäftsbereichen tätig. Es bietet ein Sortiment von rund 5000 Produkten in allen Kategorien an, wobei 95 % dieser Produkte heimisch hergestellt werden.

Die Braun Melsungen AG ist in vier Segmenten tätig: Krankenhausversorgung, Aesculap, Avitum und Ambulanter Markt. Die B. Braun Melsungen AG ist in 64 Ländern vertreten. Im Jahr 2018 wurden die Vermögenswerte von Dextera Surgical Inc. von der B. Braun-Tochter Aesculap, Inc. übernommen. Mit dieser Akquisition erweitert Aesculap, Inc. sein Produktportfolio für die videoassistierte Thoraxchirurgie.

Andere Akteure, die auf dem globalen Markt für Thoraxchirurgie tätig sind, sind Teleflex Incorporated und Grena Ltd.

Globaler Markt für Thoraxchirurgie: Dynamik

Steigende Nachfrage nach minimalinvasiven thorakalen Verfahren

Die Nachfrage nach minimal-invasiven Verfahren steigt aufgrund ihrer Vorteile gegenüber offenen Operationen. Zu den Vorteilen minimal-invasiver Verfahren gehören minimale Blutungen, geringere postoperative Infektionschancen, weniger Komplikationen, kürzere Krankenhausaufenthalte und eine frühe Genesung. Es wird erwartet, dass die wachsende Präferenz von Patienten für minimal-invasive Thoraxoperationen den Markt im Prognosezeitraum antreiben wird. Es wird erwartet, dass der globale Markt für Thoraxchirurgie in den nächsten Jahren aufgrund der steigenden Anzahl von Thoraxoperationen expandieren wird.

Hohe Prävalenz von Lungenkrebs

Lungenkrebs ist die zweithäufigste Krebsart. Nach Schätzungen der American Cancer Society werden im Jahr 2019 rund 228.150 neue Fälle von Lungenkrebs gemeldet. Die hohe Prävalenz von Lungenkrebs dürfte den weltweiten Markt für Thoraxchirurgie im Prognosezeitraum deutlich ankurbeln.

Zunahme der geriatrischen Bevölkerung

Die Bevölkerung über 65 Jahren leidet in der Regel an verschiedenen Gesundheitsstörungen wie gastroösophagealem Reflux. Daher wird die Zunahme der geriatrischen Bevölkerung wahrscheinlich den globalen Markt für Thoraxchirurgie vergrößern. Eine günstige Gesundheitspolitik führt zu einer Erhöhung der Erschwinglichkeit von Thoraxoperationen. Dies wiederum erhöht die Lebenserwartung der Bevölkerung. Strenge staatliche Vorschriften für die Produktzulassung dürften jedoch den weltweiten Markt für Thoraxchirurgie einschränken.

