Markt für Breitband-Ionenstrahltechnologie – neue Trends, Größe, Anteil, regionaler Ausblick bis 2030

Da der Wettbewerb von Tag zu Tag härter wird, werden führende Akteure auf dem globalen Markt für Breitband-Ionenstrahltechnologie experimentieren mit verschiedenen Strategien, um in den Vordergrund zu treten. Neben Innovationen und Investitionen in den technologischen Fortschritt streben mehrere Marktteilnehmer nach Partnerschaften. Angesichts des Szenarios dürfte die Wettbewerbsrivalität unter den Hauptakteuren in naher Zukunft zunehmen, stellt Transparency Market Research (TMR) in einer neuen Studie fest. Gleichzeitig dürfte der Markt für Breit-Ionenstrahl-Technologie an Fahrt gewinnen, da mehrere dieser Strategien seine Entwicklung positiv beeinflussen könnten. Einige der auf dem globalen Markt für Breitband-Ionenstrahltechnologie tätigen Unternehmen sind 4Wave Incorporated, Oxford Instruments, Meyer Burger Technology, Hitachi High-Technologies Corporation, Raith GmbH, Plasma-Therm und Veeco Instruments Inc.

Laut TMR wird der globale Markt für breite Ionenstrahltechnologie bis Ende 2027 voraussichtlich mehr als 400,0 Mio. US-Dollar erreichen , verglichen mit 211,61 Mio. US-Dollar im Jahr 2018 . Während dieser Zeit prognostiziert TMR für den Markt eine CAGR von mehr als 8,0 %. Unter den wichtigsten regionalen Märkten erwies sich Nordamerika als der lukrativste. Die steigenden Aussichten in den USA dürften dem nordamerikanischen Markt für Breitband-Ionenstrahltechnologie deutliche Impulse verleihen. Im Jahr 2018 hielt Nordamerika fast 36,75 % des Marktes. Bei den Endverbrauchern wird der Markt erheblich von der steigenden Nachfrage in der MEMS- und Halbleiter- und Elektronikindustrie profitieren.

Steigende Anwendung im Nano-Elektronenmikroskop zur Schaffung lukrativer Perspektiven

Der globale Markt für breite Ionenstrahltechnologie wird im Laufe der Zeit immer stärker. Das robuste Marktwachstum wird von verschiedenen Faktoren unterstützt. Beispielsweise verursacht die Herstellung geringere Kosten, wenn sie unter Verwendung eines breiten Ionenstrahlfräsens erfolgt. Bei diesem Verfahren werden Edelgasionenstrahlen niedriger Energie wie Helium und Argon verwendet. In den letzten Jahren ist die Nachfrage nach dem breiten Ionenstrahlfräsen aufgrund seiner Verwendung zum Nachleuchten von Proben für das Transmissionselektronenmikroskop deutlich gestiegen. Außerdem hat die Anwendung des breiten Ionenstrahls in der Nanobearbeitung erheblich zugenommen, was laut TMR in den kommenden Jahren Marktchancen beflügeln wird. Die Anwendung der Breit-Ionenstrahl-Technologie hat in den letzten Jahren erheblich zugenommen und diese Anwendungen haben verschiedene Konzepte hervorgehoben, wie z. Von der steigenden Bekanntheit solcher Konzepte kann der Markt erheblich profitieren. Darüber hinaus wird der zunehmende Einsatz von Breitstrahl-Ionenquellen im elektrisch betriebenen Antrieb von Raumfahrzeugen sicherstellen, dass das Marktwachstum im Prognosezeitraum konstant bleibt.

Bestehende operative Komplikationen können das Wachstum hemmen

Auf der anderen Seite könnten betriebliche Komplikationen bei der Breitband-Ionenstrahltechnologie ihre Gewinne in den kommenden Jahren verlangsamen. Außerdem wird ein unverhältnismäßiger Ionenstrahlstrom oft als störend angesehen, da er den Verschleiß des Beschleunigergitters beschleunigen und die Zielverunreinigung erhöhen kann. Bis diese Bedenken gemildert sind, könnte die Entwicklung des Marktes etwas verhalten bleiben. Nichtsdestotrotz wird der Markt aufgrund mehrerer technologischer Fortschritte bei Karten in den kommenden Jahren wahrscheinlich zahlreiche Wachstumsperspektiven aufweisen. Dies, gepaart mit Innovationen bei Photovoltaikzellen und der schnellen Expansion der Halbleiter- und Elektronikindustrie, wird den Markt in den kommenden Jahren prosperieren lassen.

Diese Überprüfung basiert auf einem TMR-Bericht mit dem Titel „Broad Ion Beam Technology Market (Anwendung – Ätzen (Strukturierung von MEMS, MRAM und Sensoren (TMR-Sensoren, Infrarotsensoren, Metallsensoren, piezoresistiver Drucksensor und Membransensor), metallische und dielektrische Mehrfachschichten, Ionenstrahlpolieren, Mikrostrukturierung, chemisch Assistiertes Ionenstrahlätzen und Delayering (Fehleranalyse)) und Deposition (Dünnfilm-Deposition, Multilayer-Film-Deposition (Dielektrische und Metallschichten, Giant Magneto Resistance (GMR)-Sensoren, TMR-Magnetsensoren und EUV-Maske), Infrarotsensoren, optische Multilayer (Antireflex- und Gradientenbeschichtungen und optische Filter)); Endverbraucherindustrie – Halbleiter, MEMS, MOEMS, Optik, Optoelektronik, Sensoren, Speichergeräte und Elektronik; Speichergeräte – MRAM-Ätzen, Plasmaätzen und magnetische Mehrschichtabscheidung) – Global Branchenanalyse, Größe, Anteil,Wachstum, Trends und Prognose, 2019 – 2027.“

