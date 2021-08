Markt für Bortrifluorid wird bis 2026 auf 343 Mio. USD geschätzt

Laut einem neuen von Transparency Market Research (TMR) veröffentlichten Bericht mit dem Titel „Bortrifluorid-Markt – Globale Branchenanalyse, Größe, Anteil, Wachstum, Trends und Prognose, 2018–2026“ wird der globale Bortrifluorid-Markt voraussichtlich um 1 CAGR von mehr als 5,0% im Prognosezeitraum. Die Expansion auf dem globalen Bortrifluorid-Markt wird in erster Linie durch den zunehmenden Einsatz von BF3 als Katalysator und das Wachstum in den Endverbraucherindustrien getrieben. Der Bortrifluorid-Markt im asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum aufgrund der konstanten Nachfrage nach Bortrifluorid in verschiedenen Endverbrauchsbranchen in der gesamten Region, insbesondere in China, Japan und der ASEAN, voraussichtlich mit einer CAGR von mehr als 5,0% wachsen Unterregion.

Bericht anfordern –

https://www.transparencymarketresearch.com/boron-trifluoride-market.html

Wachstum in den Endverbraucherbranchen, um den Markt anzukurbeln

BF3 ist eine der stärksten verfügbaren Lewis-Säuren. Es wird als Katalysator und Reagenz in einer Vielzahl von Endverbraucherindustrien eingesetzt, darunter Chemie, Pharmazie, Halbleiter und Elektronik, Agrochemie, Polymere und Kunststoffe. Aufgrund seiner Vielseitigkeit ist BF3 ein integraler Bestandteil mehrerer Herstellungsverfahren in den oben genannten Branchen. Chemikalien, Pharmazeutika sowie Halbleiter und Elektronik sind einige der Hauptverbraucher von BF3. Diese Branchen werden in naher Zukunft stark expandieren. BF3 wird häufig als Katalysator für verschiedene Reaktionen wie Polymerisation, Alkylierung und Isomerisierung in der chemischen Industrie verwendet. Die chemische Industrie wächst stetig. Die Entwicklungsländer im asiatisch-pazifischen Raum werden in den nächsten Jahren voraussichtlich sehr lukrative Märkte für Chemikalien sein. Die Halbleiterindustrie verwendet BF3 als Dotierungsmittel vom p-Typ bei der Herstellung verschiedener Halbleitervorrichtungen. BF3 wird auch bei der Herstellung von Displays von elektronischen Produkten verwendet. Der asiatisch-pazifische Raum dürfte der Halbleiter- und Elektronikindustrie in naher Zukunft erhebliches Wachstumspotenzial bieten. BF3 wird in der Pharmaindustrie bei der Synthese verschiedener Pharmazeutika eingesetzt. Auch die globale Pharmaindustrie verzeichnet seit den letzten Jahren ein stetiges Wachstum. Gemessen am Umsatz wurde die weltweite Pharmaindustrie im Jahr 2013 auf mehr als 990 Mrd. US-Dollar geschätzt und erreichte 2016 rund 1.105 Mrd. US-Dollar.

Für den globalen Bortrifluorid-Markt wird im Prognosezeitraum aufgrund der Expansion der Endverbraucherbranchen ein stetiges Wachstum erwartet.

Anfrage zur Covid19-Auswirkungsanalyse –

https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=covid19&rep_id=46962

Hohe Nachfrage nach BF3 in der chemischen Industrie, um das Segment der gereinigten Qualität zu stärken

Basierend auf der Qualität wurde der Bortrifluorid-Markt in gereinigte und hochreine unterteilt. Das gereinigte Segment wird voraussichtlich im Prognosezeitraum einen Großteil des Marktes ausmachen. Darüber hinaus wird erwartet, dass das Segment im Prognosezeitraum Wachstumschancen schafft. Dies ist auf die Expansion in der chemischen Industrie zurückzuführen. Purified Grade BF3 wird auch in anderen Endverbraucherindustrien wie Pharma und Halbleiter eingesetzt.

Segment der Katalysatoranwendungen wird den globalen Bortrifluorid-Markt dominieren

In Bezug auf die Anwendung wurde der globale Bortrifluorid-Markt in Katalysatoren, Reagenzien und andere unterteilt. Es wird erwartet, dass das Katalysatorsegment den Markt dominiert, da BF3 ein vielseitiger Katalysator in den Produktionsprozessen verschiedener Chemikalien in Endverbrauchsindustrien wie Chemie, Petrochemie, Agrochemie und Pharma ist. Darüber hinaus trägt die Verwendung von BF3 als Katalysator dazu bei, die Effizienz und Ausbeute des Verfahrens zu verbessern und die Qualität der Endprodukte zu verbessern. Es hilft auch, die Produktionskosten zu senken. Daher wird es von Endbenutzern sehr bevorzugt.

Chemische Produktion und Pharmazie werden voraussichtlich die wichtigsten Endverbrauchssegmente sein

In Bezug auf die Endverwendung wurde der Bortrifluorid-Markt in Halbleiterherstellung, chemische Herstellung, Pharmazeutika und andere unterteilt. Das Segment der chemischen Herstellung dominierte 2017 den weltweiten Bortrifluorid-Markt. Dieser Trend wird sich voraussichtlich im Prognosezeitraum fortsetzen. Das Wachstum in der chemischen Industrie soll den Bortrifluorid-Markt in naher Zukunft vorantreiben. Darüber hinaus dürfte die Expansion in der Pharma- und Halbleiterindustrie den Bortrifluorid-Markt im Prognosezeitraum ankurbeln.

Asien-Pazifik dominiert Bortrifluorid-Markt

Je nach Region wurde der globale Bortrifluorid-Markt in Lateinamerika, Nordamerika, den asiatisch-pazifischen Raum, Europa sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt. Der Bortrifluorid-Markt im asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum aufgrund der konstanten Nachfrage nach Bortrifluorid in verschiedenen Endverbrauchsbranchen in der gesamten Region voraussichtlich mit einer CAGR von mehr als 5,0% wachsen. Die Region bietet dem Bortrifluorid-Markt immense Wachstumschancen. China dominiert den Markt in der Region aufgrund der Expansion der Endverbraucherindustrien, insbesondere der Chemie- und Halbleiterindustrie, des Landes. Die chemische Industrie ist der wichtigste Verbraucher von Bortrifluorid im asiatisch-pazifischen Raum.

Unternehmen auf dem Bortrifluorid-Markt haben durch die breite Anwendung digitaler Technologien im gesamten Kontinuum zunehmend den Gang gewechselt, von der Rohstoffbeschaffung über die Herstellung bis hin zur Erzeugung der Endproduktion, zur Lagerhaltung und zum endgültigen Vertrieb. Unter den verschiedenen Auswirkungen erlebt der Markt eine neue Wachstumsökonomie aufgrund der Ausdünnung der Grenzen zwischen Spezial- und Rohstoffgeschäften, die mit dem größeren Ökosystem verbunden sind. Gleichzeitig werden neue Wachstumsparameter energisch diskutiert, da die Interessenvertreter der Industrie die Kreislaufwirtschaftsprozesse stärker in den Vordergrund stellen.

Mehr Trendbericht-

https://www.prnewswire.com/news-releases/broadening-use-across-varied-applications-to-add-strokes-of-growth-across-the-sodium-formate-market-textile-and-printing-segment-to-dominate-the-growth-trajectory-tmr-301324364.html