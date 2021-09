Markt für Bohnennudeln wird bis 2029 7,3 Milliarden US-Dollar erreichen

Markt für Bohnennudeln: Einführung

Eine kürzlich von Transparency Market Research veröffentlichte Studie zum Bohnenteigwarenmarkt enthält eine globale Branchenanalyse und Chancenbewertung für 2019-2029. Der weltweite Markt für Bohnennudeln wird im Jahr 2019 voraussichtlich auf ~2,9 Mrd.

Steigende Nachfrage aus der Lebensmittel- und Getränkeindustrie als Wachstumstreiber

Die Lebensmittel- und Getränkeindustrie entwickelt sich aufgrund der sich ständig ändernden und ständig steigenden Nachfrage ständig weiter. Diese expandierende Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie treibt wiederum den Markt für Bohnennudeln an, insbesondere in Entwicklungsländern. Der sich ändernde Lebensstil und der steigende Konsum von Nahrungsmitteln und Getränken haben wiederum den Absatz von Bohnennudeln angekurbelt. Dem Bericht zufolge wird die Expansion des Lebensmittelsektors den Bohnenpasta-Markt in Ländern wie China und Indien ankurbeln. Die Nachfrage nach Bio-Pasta ist in China, Indien und Russland im Vergleich zu allen anderen Ländern am höchsten.

Innovationen von führenden Marktteilnehmern zur Steigerung des Wachstums

Die Vorlieben der Verbraucher ändern sich mit der Zeit. Die Unfähigkeit, Produkte zu erhalten, die ihren Bedürfnissen entsprechen, kann dazu führen, dass sie zu anderen Marken wechseln. Um diese Möglichkeit einzudämmen, verspüren die Hersteller den Drang, entsprechend der vorherrschenden Nachfrage zu innovieren. Aus diesem Grund investieren einige der führenden Hersteller in den Aufbau von F&E-Einrichtungen, um der dynamischen Verbrauchernachfrage gerecht zu werden. Da der Wettbewerb zwischen den Bohnenteigwarenherstellern härter wird, konzentrieren sie sich außerdem eher auf Innovationen. Einige der wichtigsten Hersteller versuchen, durch diese Strategie die anderen in Bezug auf Umsatz und geografische Präsenz zu übertreffen. Die Unfähigkeit eines Herstellers, innovative und qualitativ hochwertige Produkte anzubieten, könnte sich negativ auf den Verkauf des Unternehmens auswirken.

Steigende Nachfrage nach Nährstoffen in Teigwaren steigert die Nachfrage nach Bohnennudeln

Die Verbraucher sind heutzutage besser über die von ihnen konsumierten Produkte und die ernährungsphysiologischen Vorteile dieser Produkte informiert. Die Ernährung ist in letzter Zeit ein wichtiger Faktor, der vor der endgültigen Kaufentscheidung berücksichtigt wird. Der Verkauf von Produkten, die dies nicht tun, kann sich negativ auswirken. Daher haben Hersteller von Bohnenteigwaren damit begonnen, nährstoffreiche Produkte einzubauen. Um eine verbesserte Ernährung anzubieten, leiten Hersteller daher Produkte aus natürlichen und biologischen Zutaten ab. Pasta aus Quellen wie Hülsenfrüchten, Buchweizen, Hülsenfrüchten, Quinoa, Reis und anderen. Hülsenfrüchte wie Kichererbsen, Linsen, Ackerbohnen und andere werden als Hauptquelle für den Ersatz von Hartweizen und Grieß verwendet.

