Markt für Blowout-Preventer soll mit Fortschritten bei der Öl- und Gasexploration expandieren

Die Nachfrage auf dem globalen Markt für Blowout-Preventer steigt aufgrund der Fortschritte im Bereich der Öl- und Gasherstellung. Ölfelder zeichnen sich durch kritische Operationen und Explorationsaktivitäten aus. Die Notwendigkeit von Sicherheit, Vorsicht und Widerstandsfähigkeit in der gesamten Öl- und Gasindustrie kann nicht unterschätzt werden. Ölfeldbetreiber und -manager sind sich der Gefahren und Schäden der geringsten Inkonsistenz oder Diskrepanz im gesamten Feld bewusst. Daher wird der globale Markt für Blowout-Preventer voraussichtlich wachsen, da die Sicherheit und das Wohlergehen der Ölfeldarbeiter zu einem Hauptanliegen werden.

Der enorme Nutzen von Rohöl und Erdgas in verschiedenen Industrien hat tragfähige Förderfunktionen erforderlich gemacht. Um die Verschwendung dieser Ressourcen zu verhindern, ist es wichtig, über ein Netzwerk von Blowout-Preventern in der gesamten Öl- und Gasindustrie zu verfügen. Das Vorhandensein von Blowout-Preventern hilft auch Ölunternehmen dabei, unangemessene Verluste durch unkontrollierte Förderung zu vermeiden. Daher wird der Weltmarkt in den kommenden Jahren zu einem Hafen für günstige Investitionen werden. Ein strenges Kontrollsystem für Ölfeldoperationen, das von den nationalen Regierungen eingeführt wurde, hat dem Marktwachstum ebenfalls einen Schub gegeben.

Ölfirmen beantragen freiwillig Tests und Inspektionsverfahren, die von regionalen Behörden durchgeführt werden. Dies hilft diesen Unternehmen, gründliche Einblicke in ihre Ölfeldinfrastruktur zu gewinnen und gleichzeitig die Kosten für Inspektionsarbeit zu senken. Da Blowout-Preventer ein wichtiger Bestandteil der Ölfeldarchitektur sind, hat sich ihre Nachfrage nach oben entwickelt.

Fordern Sie einen Bericht an-

https://www.transparencymarketresearch.com/blowout-preventer-market.html

Transparency Market Research (TMR) kommt zu dem Ergebnis, dass der weltweite Markt für Blowout-Preventer im Zeitraum zwischen 2014 und 2022 mit einer konstanten CAGR von 4,22% wachsen würde. Darüber hinaus wird der Gesamtwert des Blowout-Preventer-Marktes im Jahr 2022 voraussichtlich 38,58 Mrd. USD erreichen. stieg von einem Wert von 26,09 Mrd. US-Dollar im Jahr 2013 an. Ein Großteil der Einnahmen im globalen Markt für Blowout-Preventer ist auf die wachsende Konzentration auf Rentabilität und Abfallvermeidung in der Ölindustrie zurückzuführen.

Oil and Gas Technology Center (OGTC) erweitert Mittel für die Entwicklung einer Technologie zur Verhinderung von Blowouts

Safe Influx, ein in Aberdeen ansässiges Unternehmen, hat in letzter Zeit ausreichende Investitionen getätigt, um eine neue Technologie zur Verhinderung von Blowouts zu entwickeln. Die Automated Well Control (AWC)-Technologie soll Millionen von Pfund sparen, die für die Verhinderung übermäßiger Extraktion ausgegeben werden. Darüber hinaus soll die Technologie eine Beschäftigungsquelle für große Menschenmassen in der Region sein. Das Unternehmen ist ein Ableger der Robert Gordon University (RGU) und soll einen soliden Beitrag zum Marktwachstum leisten.

Das Oil and Gas Technology Center (OGTC) ist der Hauptfinanzierer des Projekts. Es wird erwartet, dass die Anbieter auf dem globalen Blowout-Preventer-Markt mit neuen Strategien auf diesen Schritt reagieren. Darüber hinaus freuen sich Ölkonzerne auf die Errungenschaft der neuen Technologie zur Blowout-Prävention.

Anfrage zur Covid19-Auswirkungsanalyse –

https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=covid19&rep_id=2262

Zunahme der Offshore-Explorationsaktivitäten

Das Vorhandensein mehrerer Onshore-Einheiten für die Öl- und Gasexploration ist unbestritten. Allerdings haben Wissenschaftler und Forscher in letzter Zeit auf die Unterauslastung von Offshore-Anlagen hingewiesen. Da diese Anlagen immer beliebter werden, wird die Nachfrage auf dem Markt für Blowout-Preventer in den kommenden Jahren voraussichtlich steigen. Darüber hinaus hat die Entwicklung einzigartiger Standards für die Wartung von Ölfeldern auch eine entscheidende Rolle bei der Generierung neuer Einnahmen auf dem globalen Markt für Blowout-Preventer gespielt.

Einige der führenden Akteure auf dem globalen Markt für Blowout-Preventer sind Control Flow Inc., GE Oil & Gas, National Oilwell Varco (NOV), Cameron International Corporation und Uztel S.A.

Die Überprüfung basiert auf dem Bericht von TMR mit dem Titel „Blowout Preventer (BOP) Market (Configuration – Annular BOP and Ram BOP; Location – Onshore and Offshore) – Global Industry Analysis, Size, Share, Growth Trends and Forecast 2014 – 2022“.

Mehr Trendbericht-

https://www.prnewswire.com/news-releases/manufacturers-in-pvc-coated-fabrics-market-strive-for-novel-formulations-for-optimizing-performance-in-end-use-industries-valuation-to-touch-mark-of-us-7-bn-by-2031-tmr-301317273.html