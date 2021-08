Markt für bituminöse Kohle unter Tage: Wettbewerbsnachrichten, Trends und Prognosen bis 2026

Globaler Untertagebergbau für bituminöse Kohle Markt: Überblick

Kohle ist das am meisten abgebaute Mineral der Welt. Es hat eine nachgewiesene Reserve von 860 Milliarden Tonnen. Die Nachfragekurve für den Kohlebergbau steigt kontinuierlich. Bituminöse Kohle ist eine Weichkohle, die eine teerartige Substanz enthält, die als Bitumen bekannt ist. Es ist ein organisches Sedimentgestein, das durch diagenetische und submetamorphe Kompression von Torfmoormaterial gebildet wurde. Die bituminöse Kohle besteht zu etwa 60 bis 80 % aus Kohlenstoff, der Rest aus Wasser, Luft, Wasserstoff und Schwefel. Es ist von höherer Qualität als Braunkohle; jedoch schlechtere Qualität als Anthrazit.

Fordern Sie ein Muster an – https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=S&rep_id=54663

Globaler Markt für bituminöse Kohle unter Tage: Trends und Entwicklung

Die Nachfrage nach Kohle steigt aufgrund des Anstiegs der Weltbevölkerung. Der Markt für Bitumenkohle-Untertagebergbau wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer beträchtlichen CAGR wachsen. Es wird jedoch erwartet, dass die Umweltauswirkungen der Produktion und des Verbrauchs von Kohle den Untertagebergbaumarkt für bituminöse Kohle im Prognosezeitraum bremsen werden. Darüber hinaus birgt der Kohlebergbau unter Tage eine Gefahr für Menschenleben. Auch dies dürfte den Markt für den Untertagebergbau von Bitumenkohle behindern.

Globaler Markt für bituminöse Kohle unter Tage: Schlüsselsegmente

Der Untertagebergbaumarkt für bituminöse Kohle kann nach Typ, Abbaumethode, Endbenutzer und Region segmentiert werden. Typisch lässt sich der Markt für Steinkohle unter Tage in Kraftwerkskohle und Hüttenkohle aufteilen. Es wird erwartet, dass das Kraftwerkskohlesegment im Prognosezeitraum mit einer erheblichen CAGR expandiert. Diese Kohle wird auch als Kesselkohle bezeichnet. Es wird in Kraftwerken verwendet, die Dampf für Elektrizität und Industrie erzeugen. Auch das Segment der metallurgischen Kohle wird im Prognosezeitraum voraussichtlich stark expandieren. Diese Kohle wird in großem Umfang bei der Herstellung von Koks verwendet, der bei der Herstellung von Eisen und Stahl verwendet wird.

Basierend auf der Abbaumethode kann der Untertagebergbaumarkt für bituminöse Kohle in Raum-und-Säulen-Bergbau und Strebbergbau unterteilt werden. Die Strebtechnik ist eine bevorzugte Wahl für den Untertagekohlebergbau. Bei diesem Verfahren werden mechanisierte Schermaschinen verwendet, um Kohle an der Ortsbrust der Mine zu schneiden und zu entfernen. Die Kohle wird dann auf einen Kettenförderer und an die Oberfläche fallen gelassen. Diese Abbaumethode hat sich als effizienter erwiesen als der Raum- und Säulenbergbau, da die Gewinnungsrate der Kohle fast 75 % beträgt.

In Bezug auf die Endverbraucher kann der Markt für den Untertagebergbau von Bitumenkohle in die Stromerzeugung und die Stahlerzeugung unterteilt werden. Das Segment Stromerzeugung dominiert den Markt für den Untertagebergbau von Bitumenkohle und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum mit einer erheblichen CAGR wachsen.

Einen Bericht kaufen- https://www.transparencymarketresearch.com/checkout.php?rep_id=54663<ype=S

Globaler Markt für bituminöse Kohle unter Tage: Regionaler Ausblick

Je nach Region kann der globale Untertagebergbaumarkt für bituminöse Kohle in Nordamerika, den asiatisch-pazifischen Raum, Europa, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt werden. Der asiatisch-pazifische Raum wird voraussichtlich einen großen Anteil am Untertagebergbaumarkt für bituminöse Kohle halten. Es wird erwartet, dass es im Prognosezeitraum erheblich expandiert. China ist weltweit ein bedeutender Produzent von bituminöser Kohle. Im Jahr 2016 betrug die Produktion von Steinkohle in China 2,48 Millionen Tonnen, was 63,85 % der Weltproduktion von Steinkohle ausmacht. Die USA sind ein lukratives Land für den Untertagebergbaumarkt für bituminöse Kohle. Steinkohle macht fast die Hälfte der gesamten Kohle aus, die in den USA zur Energieerzeugung verwendet wird Sie wird hauptsächlich in Kentucky, Pennsylvania und West Virginia abgebaut, in den USA Länder wie Russland und Kolumbien sind auf Steinkohle als Energie- und Industriebrennstoff angewiesen .

Globaler Markt für den Untertagebergbau von bituminöser Kohle: Hauptakteure

Zu den wichtigsten Unternehmen im Untertagebergbaumarkt für bituminöse Kohle gehören Maheshwari Mining Private Limited, Murray Energy Corporation, The Mainmark Group of Companies, PacifiCorp, New Tech Mining Resources, Inc., Ulan Coal Mines Limited (UCML), Westmoreland Coal Company, Universal Coal plc und Sunrise Coal LLC.

Trendbericht abrufen-https://www.prnewswire.com/news-releases/broadening-use-across-varied-applications-to-add-strokes-of-growth-across-the-sodium-formate-market-textile-and-printing-segment-to-dominate-the-growth-trajectory-tmr-301324364.html