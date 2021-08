Markt für Benzinmotoren – Trends und Prognosen bis 2031; Covid-19-Auswirkungsanalyse

Ein Aggregat bezieht sich auf ein Gerät, dessen Funktion darin besteht, Wärmekapazität in mechanische Energie und dann in elektrische Energie umzuwandeln. Es besteht aus einem Motor und einer Lichtmaschine, die mit anderen Elementen verbunden und in einen Sockel eingefügt werden. Ein Motorgeneratorsatz wird allgemeiner als Genset bezeichnet. Obwohl die meisten motorbetriebenen Generatoren als umweltgefährdend angesehen wurden, bieten sie industriellen Anwendern verschiedene Vorteile. Sie werden im Allgemeinen in Bezug auf Drehmoment oder PS, Kilowatt oder Watt bewertet. Die Hauptkomponenten eines motorbetriebenen Generators umfassen einen Kraftstoffversorgungsmechanismus, einen Motor, einen Generatorspannungsregler, einen Konstantmotordrehzahlregler, ein Schmiersystem sowie Kühl- und Abgassysteme.

Haupttreiber des Benzin-Genset-Marktes

Das zunehmende Bewusstsein der Verbraucher für Notstromlösungen und die Schwere von Wetterausfällen sind die Schlüsselfaktoren, die den Markt für Benzinmotoren im Prognosezeitraum voraussichtlich antreiben werden. Haushalte, Elektrofahrzeuge sowie Produktions- und Fertigungsunternehmen sind große Stromverbraucher. Der steigende Stromverbrauch dürfte den Markt für Benzinaggregate in den nächsten Jahren antreiben. Die Erzeugung von Strom-Backup ist eine der Hauptanwendungen von Benzin-Generatoren. Darüber hinaus werden längere Unterbrechungen der Stromversorgung, hauptsächlich aufgrund von starken Winden, Graupelstürmen und gefrierendem Regen, die Stromleitungen und Geräte zerstören, den weltweiten Produkteinsatz weiter vorantreiben. Darüber hinaus sind ein gestiegenes Verbraucherbewusstsein, ein steigender Strombedarf, fragile Stromnetzsysteme,

Einführung neuer Gasaggregat-Baureihe – Chancen auf dem Markt für Benzinaggregate

Unternehmen überarbeiten neue Generatorenserien, um die Nachfrage nach dem Produkt zu steigern und zu steigern. Die neuen Baureihen sind darauf ausgelegt, unabhängig von der Erdgasquelle oder dem Klima zuverlässig Energie zu liefern, auch bei hohen Temperaturen von bis zu 55 °C und in großen Höhen. Die neue Generatorserie wurde entwickelt, um die Leistungsgrenzen bis zum Äußersten zu erweitern und gleichzeitig niedrige Gesamtbetriebskosten zu erzielen. Die Brennstoffflexibilität der neuen Baureihe ermöglicht die Nutzung von kostengünstigen, BTU-armen und kostenlosen Brennstoffquellen, die ansonsten als Abfallprodukte gelten würden. Diese Faktoren schaffen neue Chancen auf dem Markt für Benzinaggregate.

Tödliches Giftgas – eine Einschränkung des Marktes für Benzinaggregate

Die Abgase von Stromaggregaten enthalten giftige Gase wie Kohlenmonoxid, die lebensbedrohlich und tödlich sein können. Dies kann das Wachstum des Marktes hemmen und einschränken. Absauganlagen müssen ordnungsgemäß installiert sein, eine ausreichende Belüftung muss gewährleistet sein, um einen ungehinderten Kühl- und Belüftungsluftstrom zu gewährleisten, und die Emissionen müssen von bewohnten Gebieten weggeleitet werden. Der Bereich um den Generator muss sauber und frei von Unordnung und brennbaren Materialien sein, die gefährlich sein können.

Asien-Pazifik der dominierende Markt

China, Indien und Japan dominieren den Markt für Benzinaggregate. Die Lebens- und Arbeitskulturen haben sich durch die zunehmende Globalisierung und Urbanisierung verändert, was schließlich den Stromverbrauch erhöht hat. Haushalte, Elektrofahrzeuge sowie Produktions- und Fertigungsunternehmen sind große Stromverbraucher. Der steigende Stromverbrauch dürfte den Markt für Benzinaggregate in den nächsten Jahren antreiben und damit neue Chancen in der Region bieten.

Hauptakteure auf dem Weltmarkt

Unternehmen arbeiten an Produktinnovation und -entwicklung, um ihren Kundenstamm zu erweitern. Darüber hinaus verfolgen wichtige Unternehmen die Fusions- und Übernahmestrategie, um ihre Markteinnahmen auf globaler Ebene zu verbessern.

Einige der wichtigsten Unternehmen auf dem Markt für Benzinaggregate sind:

Armstrong-Macht

SUMEC Machinery & Electric Co., Ltd.

Kirloskar

Generac

Jet Power Company

Kohler Power

Honeywell

SOMMERMAS SEJAHTERA

