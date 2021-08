Markt für benutzerdefinierte Behandlungspakete, der die Gesundheitsbranche weltweit ankurbelt

Transparency Market Research (TMR) hat einen neuen Bericht mit dem Titel „Markt für benutzerdefinierte Prozeduren – Globale Branchenanalyse, Größe, Anteil, Wachstum, Trends und Prognose, 2019–2027“ veröffentlicht wurde im Jahr 2018 auf über 10.000 Mio. US-Dollar geschätzt. Es wird prognostiziert, dass es von 2019 bis 2027 mit einer CAGR von 4,6% wachsen wird.

Der Anstieg der geriatrischen Bevölkerung, der zu einer Zunahme der Anzahl von Operationen führt, die aufgrund schwerer Krankheiten verursacht werden und in Krankenhäusern und Kliniken durchgeführt werden, und eine Zunahme der Zahl der Krankenhausbasis mit einer größeren Anzahl von OP-Räumen werden wahrscheinlich die kundenspezifischen Behandlungspakete ankurbeln Markt im Prognosezeitraum.

Nordamerika und Europa werden wahrscheinlich den globalen Markt für kundenspezifische Eingriffspackungen aufgrund der hohen Kosten der Eingriffspackungen und des hohen Bewusstseins für die Vorteile von kundenspezifischen Eingriffspackungen bei Operationen in diesen Regionen dominieren. Eine Zunahme der Anzahl von Operationen und günstige Operations-Tochtergesellschaften von Regierungen von Ländern wie China und Saudi-Arabien werden wahrscheinlich den Markt für kundenspezifische Eingriffspakete im asiatisch-pazifischen Raum sowie im Nahen Osten und Afrika in naher Zukunft ankurbeln.

Fehler in Medizinproduktkomponenten in den kundenspezifischen Prozedurenpaketen behindern den Markt

Die Medizinprodukteindustrie erkennt an, dass menschliches Versagen auftreten würde. Daher sind Geräte so konzipiert, dass Fehler vermieden werden. Es wurde jedoch festgestellt, dass fortschrittliche Geräte mehrmals falsche Ergebnisse liefern. So hat DeRoyal Industries Inc. kürzlich im April 2015 eine dringende Rückrufmitteilung für medizinische Geräte für seine kundenspezifischen OP-Packungen herausgegeben, die Medtronic Covidien Devon(TM) Light Gloves enthielten, die während der Anwendung spalteten oder Löcher bildeten. Dies führte dazu, dass die Geräte vom Markt zurückgerufen wurden. Solche Vorfälle sind ein Schlüsselfaktor, der den Markt zurückhält.

Wiederverwendbare benutzerdefinierte Prozedurenpakete, um Marktanteile zu verlieren

Der Bericht bietet eine detaillierte Segmentierung des globalen Marktes für benutzerdefinierte Prozeduren nach Verwendung, Produkt und Endbenutzer. Basierend auf der Verwendung wird das Segment der kundenspezifischen Einweg-Eingriffspackungen voraussichtlich den Weltmarkt dominieren, da es dazu beiträgt, Infektionen an der Operationsstelle während der Operation zu verhindern, während das Segment der wiederverwendbaren Eingriffspackungen im Prognosezeitraum voraussichtlich Marktanteile als wiederverwendbare Packungen verlieren wird ein hohes Risiko oder eine Kreuzkontamination haben und auch den Lagerbestand des Krankenhauses erhöhen. In Bezug auf das Produkt wird erwartet, dass das andere Segment, das kosmetische Eingriffspackungen und urologische Eingriffspackungen umfasst, im Vergleich zu anderen Eingriffspackungen einen höheren Marktanteil gewinnen wird. Sein Anteil wird voraussichtlich von 17,0 % im Jahr 2018 auf über 18,0 % bis Ende 2027 steigen, da die Zahl der Schönheitsoperationen in Ländern wie Südkorea, den USA und Brasilien gestiegen ist.

Krankenhäuser und ambulante chirurgische Zentren: Top-Endverbraucher im Markt für kundenspezifische Behandlungspakete

In Bezug auf Endverbraucher machte das Segment Krankenhäuser und ambulante chirurgische Zentren wertmäßig mehr als 70 % des weltweiten Marktes für kundenspezifische Eingriffspakete aus. Es wird erwartet, dass das Segment in naher Zukunft schnell wachsen wird Zukunft. Der Marktanteil des Segments soll bis Ende 2027 auf über 75 % steigen. Der Anstieg der Zahl der Tageskliniken und die Zunahme der Zahl der Krankenhäuser in Entwicklungsregionen dürften das Segment im Prognosezeitraum beflügeln.

Markt in Europa wird mit beträchtlichem Tempo expandieren und hohe zusätzliche Chancen schaffen

In Bezug auf den Wert hielt Nordamerika 2018 einen großen Anteil am Weltmarkt. Dies ist auf die hohe Akzeptanz kundenspezifischer Behandlungspakete in der Chirurgie zurückzuführen. Der Markt in Europa wird voraussichtlich aufgrund der hohen Inzidenz von Krankheiten wie orthopädischen und kardiovaskulären Erkrankungen in Europa mit einem hohen CARG wachsen, was die Nachfrage nach kundenspezifischen Eingriffspackungen für die Durchführung von chirurgischen Eingriffen ankurbelt. Dies wiederum soll den Markt für kundenspezifische Eingriffspackungen in Europa von 2019 bis 2027 vorantreiben. Steigende Investitionen in das Gesundheitswesen in Ländern wie China in der Region und Anstieg der geriatrischen Bevölkerung, was zu mehreren orthopädischen und kardiovaskulären Problemen führt die eine Operation erfordern, werden voraussichtlich den Markt für kundenspezifische Eingriffspakete im asiatisch-pazifischen Raum vorantreiben.

Die steigende Inzidenz von Frakturen aufgrund von Unfällen mit geringen Auswirkungen bei der adipösen Bevölkerung im Nahen Osten und in Afrika ist ein wichtiger Faktor, der den Markt stetig antreibt. Laut der International Osteoporosis Foundation wurden beispielsweise im Jahr 2010 im Iran 50.000 Hüftfrakturen registriert, und die Zahl soll bis 2020 auf 62.000 ansteigen. Folglich wird auch die Nachfrage nach Operationen steigen. Diese Faktoren werden wahrscheinlich den Markt für kundenspezifische Prozedurenpakete im Nahen Osten und in Afrika vorantreiben. Es wird erwartet, dass der Markt in der Region von 2019 bis 2027 mit einer CAGR von über 4,5 % wächst.

Medline Industries, Inc, Molnlycke Health Care AB, Owens & Minor, Inc. und Cardinal Health werden den Markt dominieren

Der Bericht enthält Profile führender Akteure auf dem globalen Markt für benutzerdefinierte Verfahrenspakete. Dazu gehören Medline Industries, Inc, Mölnlycke Health Care AB, Owens & Minor, Inc. Cardinal Health, B. Braun Melsungen AG, Unisurge, 3M, Thermo Fisher Scientific, Inc. und PrionTex. Marktteilnehmer verfolgen Strategien wie die Erweiterung des Produktportfolios durch die Entwicklung neuer Produkte oder durch Akquisitionen und Lizenzvereinbarungen. Im Jahr 2017 unterzeichnete 3M eine Vertriebsvereinbarung mit der Tochtergesellschaft von Owens & Minor Inc., Owens & Minor Ireland. Im Rahmen dieser Vereinbarung wäre Owens & Minor Ireland für den Vertrieb von 3M-Kunden-Processing-Trays in Europa verantwortlich. Andere wichtige Akteure verfolgen ebenfalls ähnliche Strategien.

