Markt für Begleitheizungssysteme – Auswirkungen, Wachstum und Prognose von Covid-19 bis 2031

Begleitheizungssysteme: Einführung

• Das Begleitheizungssystem wird entlang von Rohren oder Behältern platziert, in denen Wärme überwacht und gesteuert werden muss. Diese Pfade bestehen aus einem Widerstandselement, das sich erwärmt, wenn Strom oder Dampf durch sie hindurchgeleitet wird.

• Ein Begleitheizungssystem ist unter kalten Bedingungen erforderlich, in denen die Flüssigkeit, die in den Rohren fließt, zum Einfrieren neigt. Einfrieren in Rohren kann das gesamte Rohrsystem beschädigen. Unter extremen Bedingungen kann der Druckaufbau in den Rohren zu Rissen führen oder die Rohre sogar explodieren, was zu schweren Unfällen in der Nähe der Verarbeitungsanlage führen kann.

Haupttreiber und Hemmnis des globalen Marktes für Begleitheizungssysteme

• Es wird erwartet, dass die zunehmende Akzeptanz von Begleitheizungssystemen in industriellen Anwendungen den Markt ankurbeln wird. Die schnelle industrielle Expansion hat die Nachfrage nach Begleitheizungssystemen auf der ganzen Welt, insbesondere in Nordamerika, aufgrund der kalten Witterung in der Region erhöht. Daher benötigen Industrien die Aufrechterhaltung der Wärme in Rohren und Behältern.

Globaler Markt für Begleitheizungssysteme: Segmentierung

• Der globale Markt für Begleitheizungssysteme kann nach Typ, Komponente, Anwendung und Endbenutzer segmentiert werden

• Typisch lässt sich der Markt für Begleitheizungen in Zwangselektrik und Dampf unterteilen. Derzeit machen Begleitheizungen 70 % aller industriellen Begleitheizungen aus. Elektrische Begleitheizungen sind jedoch hinsichtlich Installation und Betrieb sicherer, da keine freiliegenden Stromkreise verwendet werden. Daher wird erwartet, dass das Segment im Prognosezeitraum mit einer rasanten CAGR expandiert.

• Basierend auf den Komponenten kann der Markt für Begleitheizungssysteme in elektrische Begleitheizungskabel, Stromanschlusssatz, RTD-Sensor, Kessel, Dampfverteiler, Dampfverteiler, Heizkreis und andere unterteilt werden. Der Einsatz von elektrischen Begleitheizungskabeln und Dampfverteilern ist höher. Somit dürfte das Segment in naher Zukunft deutlich expandieren.

• In Bezug auf die Anwendung kann der Markt für Begleitheizungssysteme in Prozesstemperaturerhaltung, Warmwassertemperaturerhaltung, Fußbodenheizung, Frostschutz und andere eingeteilt werden. Der Einsatz von Begleitheizungssystemen bei der Prozesstemperaturhaltung und Warmwassertemperaturhaltung ist höher.

• Je nach Endverbraucher kann der Markt in Industrie, Gewerbe und Wohnen unterteilt werden. Die Nachfrage nach Begleitheizungen ist im Industriesegment in Branchen wie Öl & Gas und Lebensmittel & Getränke höher.

Globaler Markt für Begleitheizungssysteme: Regionale Segmentierung

• In Bezug auf die Region kann der globale Markt für Begleitheizungssysteme in Nordamerika, Asien-Pazifik, Europa, Lateinamerika sowie Naher Osten und Afrika eingeteilt werden

• Der Markt im asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum aufgrund einer zunehmenden Industrialisierung und Urbanisierung in China, Indien, Indonesien, Japan und Singapur voraussichtlich mit hoher CAGR wachsen. Daher wird erwartet, dass die Nachfrage nach Begleitheizungssystemen in der Region in naher Zukunft deutlich steigen wird.

• Der Markt für Begleitheizungssysteme in Europa und Nordamerika wird im Prognosezeitraum voraussichtlich deutlich wachsen. Die steigende Nachfrage nach Öl und Gas sowie Strom wird die Nachfrage nach Begleitheizungssystemen in diesen Regionen voraussichtlich ankurbeln.

Auswirkungen von COVID-19 auf den globalen Markt für Begleitheizungssysteme

• Die Nachfrage nach Begleitheizungssystemen ist in vielen industriellen Anwendungen wie Öl und Gas, Chemie sowie Lebensmittel und Getränke sehr hoch. Der Ausbruch der COVID-19-Pandemie hat jedoch die Lieferkette sowie die Verfügbarkeit von Arbeitskräften aufgrund von Sperrungen in verschiedenen Ländern gestört. Dies hat zu einer Reduzierung der Produktion von Begleitheizungen geführt und damit den Markt behindert.

Hauptakteure auf dem Weltmarkt

• Pentair-SPS

• Thermon Inc.

• Emerson Electric Co.

• Danfoss

• Parker Hannifin Corp

• BARTEC GmbH

• Begleitheizung begrenzt

• eltherm GmbH

• Armstrong International Inc

• AMETEK.Inc.

• Spirax Sarco Limited