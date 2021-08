Markt für Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung: Wettbewerbsanalyse 2017 bis 2025

Die Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störung ist eine Störung des Gehirns, früher bekannt als Aufmerksamkeits-Defizit-Störung. Sie ist eine der häufigsten psychischen Störungen, die sowohl Kinder als auch Erwachsene betrifft. Nach einer Schätzung der American Psychiatric Association leiden in den USA 2,5% der Erwachsenen und 5% der Kinder an einer Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Bei den Kindern tritt die Störung häufiger bei Jungen als bei Mädchen auf.

Die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung ist ein Zustand, bei dem der Patient Schwierigkeiten hat, still zu sitzen, sich auf Aufgaben zu konzentrieren und aufmerksam zu sein. Der Patient handelt, ohne nachzudenken. Diese Störung kann im Alter zwischen 6 und 12 Jahren diagnostiziert werden. Die Störung wird diagnostiziert, indem Informationen von Lehrern, Eltern und anderen eingeholt werden, indem eine medizinische Untersuchung (einschließlich Hör- und Sehtests) durchgeführt und Checklisten ausgefüllt werden. Eine spezifische Ursache der Störung ist nicht bekannt.

Die Zunahme der Zahl der Frühgeburten von Babys ist ein treibender Faktor für den Markt für Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störungen. Nach Angaben des University of Maryland Medical Center (UMMC) entwickeln derzeit 20 % der Frühgeborenen diese Störung. Die zunehmende Neigung schwangerer Frauen zu Giftstoffen wie Alkohol, Zigaretten und Drogen führt dazu, dass Kinder mit der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung geboren werden. Ergänzende und alternative Therapien wie spezielle Diäten, Vitamine, Mineralien und Kräuter können den Markt für Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörungen im Prognosezeitraum einschränken.

Der Markt für Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung kann nach Symptomtyp, Behandlungstyp, Endbenutzer und Region segmentiert werden. Basierend auf dem Symptomtyp kann der Markt in Impulsivität (Handeln ohne zu denken), Hyperaktivität (Schwierigkeiten beim Stillsitzen) und Unaufmerksamkeit (Schwierigkeiten beim Fokussieren) eingeteilt werden. Je nach Behandlungstyp kann der Markt in Psychotherapie, Medikamente, Behandlungskombinationen und andere unterteilt werden.

Das Segment Psychotherapie kann in Familien- & Ehetherapie und Verhaltenstherapie unterteilt werden. Das Medikamentensegment kann weiter in Stimulanzien und Nicht-Stimulanzien eingeteilt werden. Das Medikamentensegment wird im Prognosezeitraum aufgrund technologischer Fortschritte und zunehmender F&E-Aktivitäten voraussichtlich einen großen Marktanteil halten. Es wird erwartet, dass die Segmente Psychotherapie und Kombination von Behandlungen im Prognosezeitraum mit moderater Geschwindigkeit expandieren werden, da das Bewusstsein der Menschen für Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung und technologische Fortschritte zunimmt. Basierend auf dem Endverbraucher kann der Markt in Kinderkliniken, psychologische Zentren, Krankenhäuser und andere unterteilt werden.

Geografisch kann der globale Markt für Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung in den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika, den Nahen Osten und Afrika, Nordamerika und Europa unterteilt werden. Nordamerika wird voraussichtlich von 2017 bis 2025 aufgrund des hohen Konsums von Zigaretten, Alkohol und Drogen während der Schwangerschaft in der Region einen führenden Marktanteil halten. Nach Angaben der American Psychiatric Association ist in den USA etwa 1 von 20 Kindern von einer Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung betroffen. In Bezug auf den Marktanteil wird erwartet, dass Europa im Prognosezeitraum Nordamerika aufgrund der hohen Prävalenz der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung in der Region folgen wird. Beispielsweise ist die Prävalenz der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung in der Ukraine aufgrund der psychosozialen Dislokation und Umweltbelastungen im Zusammenhang mit der Tschernobyl-Katastrophe hoch. Der Markt im asiatisch-pazifischen Raum, im Nahen Osten und in Afrika sowie in Lateinamerika wird im Prognosezeitraum aufgrund der wachsenden Bevölkerung von Babyboomern und der hohen Rate an Ernährungsmängeln und Ungleichgewichten bei Kindern in Entwicklungsländern in diesen Regionen voraussichtlich erheblich wachsen.

Hauptakteure auf dem globalen Markt für Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörungen sind Janssen Global Services, LLC, Cingulate Therapeutics, LLC, Shire, Eli Lilly and Company, Purdue Pharma L.P., GlaxoSmithKline plc und Novartis AG.

