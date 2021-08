Markt für Asset Performance Management Wachstum, Trends und Prognose 2017 – 2025

Asset Performance Management bezieht sich auf die Nutzung verschiedener Assets durch Unternehmensorganisationen, um geschäftsspezifische Ziele zu erreichen. Es kann als der von Unternehmensorganisationen gewählte Ansatz für ein optimales Management der Ressourcenbereitstellung bezeichnet werden, um den Gewinn für das Unternehmen zu maximieren, verbunden mit Vorhersehbarkeit für die Lieferkette. Asset Performance Management kann multifunktional sein. Es kann eine Nachverfolgung der Anlagenleistung durchführen, um alle erforderlichen Maßnahmen für die Produktionsanlage zu identifizieren. Es kann auch leistungsschwache Anlagen und Anbieter identifizieren. Das Asset Performance Management kann auch zur Überwachung des Energieverbrauchs verwendet werden, verbunden mit der Generierung von Warnungen bei Störungen oder Stromausfall. Das Erkennen eines erhöhten Energieverbrauchs ist eine Form der vorausschauenden Wartung, da ein höherer Energieverbrauch als frühes Anzeichen für einen Wartungsbedarf oder ein Problem mit der Anlage gewertet wird.

Mehrere Anbieter von Asset Performance Management bieten maßgeschneiderte Lösungen gemäß den Anforderungen ihrer Kunden. Einige kundenspezifische Lösungen umfassen die Möglichkeit, in die Überwachungssteuerung und Datenerfassung (SCADA) oder verteilte Steuerungssysteme (DCS) einer Anlage integriert zu werden. Eine solche Integration ermöglicht eine kontinuierliche Datenerfassung zu verschiedenen Assets, verbunden mit der sofortigen Generierung von Warnungen für alle erkannten Bedrohungen oder ein Asset mit geringer Leistung. Die meisten Asset-Performance-Management-Systeme erstellen Berichte über die Leistung der Assets und verteilen diese dann automatisch per E-Mail oder über die Benutzeroberfläche.

Der Markt für Asset Performance Management wird vor allem durch die weltweit immer strengeren Regulierungen getrieben. Die Vorschriften für Produktionsstätten sind strenger geworden, unter anderem aufgrund der zunehmenden Bedenken hinsichtlich der Gesundheit der Fabrikarbeiter und der Umwelt. Solche Vorschriften erfordern eine ständige Überwachung und Alarmierung für unerwünschte Ereignisse, verbunden mit geeigneten Präventivmaßnahmen. Asset Performance Management kann all diese Anforderungen effektiv erfüllen und findet daher in mehreren Branchen zunehmend Anwendung. Dies wiederum hat den globalen Markt für Asset Performance Management gefördert. Darüber hinaus fordern die Unternehmen aller Branchen aufgrund der wachsenden Wettbewerbsfähigkeit einen höheren Return on Investment (ROI). Daher kann jeder Vermögenswert, der sich unterdurchschnittlich entwickelt, zu einem enormen Abschwung für dieses Unternehmen führen und seine Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt

verringern. Dies wiederum fördert die Nachfrage nach dem Asset Performance Management-Markt in allen Branchen weltweit. Darüber hinaus hat die Fähigkeit von Asset-Performance-Management-Lösungen, die Entscheidungsfindung für geschäftskritische Missionen zu erleichtern und die Kosten des Gesamtbetriebs zu senken, auch die Nachfrage nach solchen Lösungen weltweit gefördert. Aufgrund der relativ hohen Kosten neigen jedoch einige mittelständische und die meisten kleinen Unternehmen dazu, nicht in Asset Performance Management zu investieren. Dies wiederum hat das Wachstum des Marktes in gewissem Maße gebremst. Die zunehmende Abhängigkeit von Cloud-Systemen für Geschäftsprozesse in Verbindung mit der wachsenden globalen Wettbewerbsfähigkeit wird voraussichtlich mehrere Wachstumschancen für den Asset-Performance-Management-Markt auf der ganzen Welt bieten.

Der globale Markt für Asset Performance Management auf Basis der Architektur wurde in Software und Services unterteilt. Die Dienstleistungen wurden weiter in Schulungen, Designentwicklung, Beratung und andere unterteilt. Auf der Grundlage der vertikalen Endverwendung wurde der Markt in Strom, Öl und Gas, Gesundheitswesen, Telekommunikation, Fertigung und andere unterteilt. Der Markt für Asset Performance Management wurde nach Regionen in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik (APAC), Südamerika und Mittlerer Osten & Afrika (MEA) unterteilt. Nordamerika hielt 2016 den größten Marktanteil, da das Asset Performance Management von den verschiedenen in der Region vertretenen Branchen stärker angenommen wurde. Der asiatisch-pazifische Raum wird im Prognosezeitraum voraussichtlich am schnellsten wachsen.

Die wichtigsten Unternehmen des weltweiten Asset Performance Management-Marktes sind General Electric, Co. (USA), Bentley Systems, Inc. (USA), Schneider Electric Software, LLC (USA), IBM Corporation (USA), Prevas AB (Schweden) und Nexus Global Business Solutions, Inc. (USA) unter verschiedenen anderen Unternehmen.