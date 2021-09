Markt für aromatisches Wasser für Oregano – Globaler Branchenbericht, 2025

Oregano wissenschaftlicher Name Origanum vulgare, ist eine blühende Pflanze aus der Familie der Lippenblütler. Es ist vor allem für seinen ausgeprägten Geschmack und Geruch bekannt. Es besitzt Eigenschaften wie antibakteriell, entzündungshemmend, antioxidativ, antimykotisch, antiparasitär. Es wird durch Destillation von Oreganoöl hergestellt. Das aromatische Wasser bietet eine Vielzahl potenzieller Vorteile für die menschliche Gesundheit. Oregano-aromatisches Wasser enthält wasserlösliche Bestandteile des Öls, die hauptsächlich aus den sauerstoffreichen Bestandteilen bestehen. Einige der polyoxygenierten Komponenten sind möglicherweise nicht einmal im Öl vorhanden. Daher kann das Destillat andere biologische Eigenschaften aufweisen als das Öl.

Markt für aromatisches Oreganowasser: Segmentierung:

Das Oregano-aromatische Wasser wird hauptsächlich nach Herkunft, Anwendung und Verteilung unterteilt.

Auf der Grundlage der Quelle kann der Markt für aromatisches Oreganowasser sowohl in organische als auch in konventionelle unterteilt werden. Im Fall von aromatischem Oregano-Wasser wird erwartet, dass das Segment des konventionellen Oregano-aromatischen Wassers einen höheren Volumenanteil im Vergleich zum Segment des organischen Oregano-aromatischen Wassers haben wird. Bio-Produkte gelten jedoch als gesünder und reiner, sodass die steigende Akzeptanz von Bio-Produkten bei den Verbrauchern das Segmentwachstum im Prognosezeitraum voraussichtlich unterstützen wird.

Auf der Grundlage der Anwendung wird das aromatische Oreganowasser hauptsächlich in die pharmazeutische Industrie, die Lebensmittelindustrie und die Viehwirtschaft unterteilt. Gesundes Wachstum der Kälber in der Zeit vor der Entwöhnung ist eine der wichtigsten Lebensgrundlagen. Wenn Kälber geboren werden, waren sie noch nie Mikroorganismen ausgesetzt und ihr Immunsystem ist noch nicht voll entwickelt. Kälber sind in der Zeit vor dem Absetzen extrem anfällig für Magen-Darm- und Atemwegserkrankungen, und alle Strategien, die das Auftreten von Krankheiten reduzieren und das Überleben verbessern, sollten sich auf diese Zeit konzentrieren. Studien zeigten, dass die Nahrungsergänzung mit Oregano-Aromawasser das Lebendgewicht, die Körpermaße, die Futteraufnahme und das Immunsystem der Kälber verbesserte. Dadurch kann das Oreganowasser als Futterzusatz in der Tierernährung zum Schutz vor den Krankheiten und zur Leistungssteigerung der Tiere ohne negative Auswirkungen verwendet werden. Als Ergebnis wurden sie in großem Maßstab in der Viehwirtschaft verwendet. In der Weltapotheke wird es von der AHPA als Kraut der Klasse 1A bezeichnet, was es sicher für die Verwendung während der Schwangerschaft macht. Es wird auch als Aromastoff für viele Speisen angesehen.

Oregano-aromatisches Wasser wird weiter nach Vertriebskanälen unterteilt, die direkte und indirekte Kanäle umfassen. Wenn es um den indirekten Vertrieb geht, wird der Markt für aromatisches Oreganowasser in moderne Ladenformate, Sanitätshäuser, Abteilungen und auch auf bestimmte E-Commerce-Sites unterteilt.

Markt für aromatisches Oreganowasser: Regionaler Ausblick:

„Kekik-Wasser“ ist in den letzten Jahren zu einem Handelsgut geworden. Es handelt sich um aromatisches Wasser, das nach der Entfernung des ätherischen Öls aus dem Destillat (Oregano Aromatic Water) gewonnen wird. Das Wasser ist ein bekanntes Heilmittel für verschiedene Arten von Krankheiten, einschließlich Herz-Kreislauf, Erkältung, Nierensteine ​​usw. Es wird in großem Umfang im Westen und Süden der Türkei hergestellt. Daher ist sie in den europäischen Regionen stärker präsent. In den USA, Brasilien, der EU, Indien und Russland wird eine Zunahme der Viehfleischproduktion erwartet, während in China, Australien und Südafrika eine geringere Produktion erwartet wird. Daher hat Oregano-aromatisches Wasser in Regionen wie dem asiatisch-pazifischen Raum und Afrika größere Chancen.

Markt für aromatisches Wasser für Oregano: Nachfragetreiber:

Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass Oregano-aromatisches Wasser ein Aromastoff für viele Lebensmittel ist, treibt die Nachfrage in der Lebensmittelindustrie an. Darüber hinaus beschleunigt die entscheidende Rolle, die während des Prozesses vor der Entwöhnung gespielt wird, die Nachfrage nach aromatischem Oreganowasser sogar in der Viehwirtschaft.

Markt für aromatisches Oreganowasser: Hauptakteur:

Einige der Hauptakteure bei Oregano-Aromawasser sind EFECAN A.S., The Herball, Mgb Grup Essential Oils Co. Ltd, AOS Products Pvt Ltd.

Diese Studie von TMR ist ein allumfassender Rahmen für die Dynamik des Marktes. Es umfasst hauptsächlich eine kritische Bewertung der Reisen von Verbrauchern oder Kunden, aktuelle und sich abzeichnende Wege und einen strategischen Rahmen, der es CXOs ermöglicht, effektive Entscheidungen zu treffen.

