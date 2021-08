Markt für Anti-Geldwäsche-Software steigt mit CAGR von ~13%

Der weltweite Markt für Anti-Geldwäsche-Software wird voraussichtlich einen Wert von ~ . erreichen US $ 4,9 Mrd. von 2027 . Der Markt für Anti-Geldwäsche-Software wird voraussichtlich von 2019 bis 2027 mit einer CAGR von ~ 13% wachsen . Die Expansion des Marktes für Anti-Geldwäsche-Software ist auf die hohe Nachfrage nach Finanzinstrumenten und den exponentiellen Anstieg der Online-Geldtransaktionsprozesse zurückzuführen. Es wird erwartet, dass Nordamerika im Prognosezeitraum in Bezug auf den Umsatz den globalen Markt für Anti-Geldwäsche-Software anführen wird, gefolgt von Asien-Pazifik.

Wachsende Nachfrage nach Finanz-Data-Mining-Tools zur Verwaltung riesiger Finanzdaten zur Steigerung der Nachfrage

Die steigende Nachfrage nach Online-Zahlungsarten bei Banktransaktionen, E-Commerce-Transaktionen und individuellen Geldtransaktionen schafft verschiedene illegale Wege für Geldwäscheaktivitäten. Die zunehmende Nutzung von E-Commerce-Diensten und die einfache Autorisierung von Online-Registrierungen von Händlern haben Kriminellen oder Organisationen die Geldwäsche durch Online-Transaktionen erleichtert. Kreditkartenzahlungen auf E-Commerce-Plattformen erhöhen die Geldwäscheaktivitäten.

Sie möchten wissen, welche Hindernisse für das zukünftige Wachstum Ihres Unternehmens bestehen? Fordern Sie eine Broschüre an @ https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=S&rep_id=38105

Die zunehmende Akzeptanz von Online-Plattformen für Geld- oder Fondstransaktionen aus dem privaten und gewerblichen Bereich schafft eine riesige Datenbank für Finanztransaktionen. Finanzinstitute sehen sich aufgrund des kontinuierlichen Wachstums von Finanzdaten mit Problemen im Zusammenhang mit der Datenanalyse konfrontiert. Compliance-Daten zur Bekämpfung der Geldwäsche werden für Institute immer wichtiger, um Betrugsrisiken zu überwachen. Darüber hinaus unterstützt die Lösung branchenübliche Best Practices für die Überwachung und Überprüfung und bietet Unternehmen eine zuverlässige Option, um den geschäftlichen Ruf ihrer Kunden zu schützen. Dies dürfte die Nachfrage nach Anti-Geldwäsche-Software im Prognosezeitraum ankurbeln.

Anti-Geldwäsche-Software: Marktsegmentierung

Der globale Markt für Anti-Geldwäsche-Software wurde nach Produkttyp, Bereitstellungsmodell, Lösungstyp, Endbenutzer und Region segmentiert. In Bezug auf den Produkttyp wurde der Markt für Anti-Geldwäsche-Software in ein Meldesystem für Währungstransaktionen, ein Transaktionsüberwachungssystem, eine Compliance-Management-Software und ein Kundenidentitätsmanagementsystem unterteilt. Basierend auf dem Bereitstellungsmodell wurde der Markt in On-Premise und Cloud-basiert unterteilt. In Bezug auf den Lösungstyp wurde der Markt in Transaktionsüberwachung, KYC (Know Your Customer), Betrug, Risiko- und Compliance-Management, Watchlist-Screening, Data Warehouse-Management, Analyse und Visualisierung, Alert-Management und Berichterstattung, Fallmanagement, und andere. Basierend auf dem Endverbraucher wurde der Markt in Retail Banking, Corporate Banking, Private Banking, Investment Banking, Vermögensverwaltung, Versicherungen, mehrere Bankdienstleistungen und Rechtsdienstleister. Die Nachfrage nach Softwarelösungen zur Bekämpfung der Geldwäsche aus den Bereichen Retail Banking und Asset Management wird im Prognosezeitraum voraussichtlich steigen.

Markt für Anti-Geldwäsche-Software: Regionaler Ausblick

In Bezug auf die Region wurde der globale Markt für Anti-Geldwäsche-Software in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, den Nahen Osten und Afrika sowie Südamerika unterteilt. Nordamerika wird schätzungsweise den globalen Markt für Anti-Geldwäsche-Software dominieren und bis Ende 2019 einen Anteil von 34,2 % ausmachen . Es wird geschätzt, dass es seine Dominanz während des Prognosezeitraums beibehält. Der Markt im asiatisch-pazifischen Raum wird voraussichtlich mit einer Wachstumsrate (CAGR) von 14,2 % wachsen im Prognosezeitraum aufgrund der zunehmenden Akzeptanz mobiler Plattformen für Online-Geldtransaktionen und der steigenden Nachfrage nach Finanzinstrumenten aus dem Finanzsektor zur Überwachung von Transaktionen. Der Markt für Anti-Geldwäsche-Software in Europa und Südamerika wird im Prognosezeitraum voraussichtlich moderat wachsen.

Premium-Forschungsbericht kaufen @ https://www.transparencymarketresearch.com/checkout.php?rep_id=38105<ype=S

Der Bericht bietet eine eingehende Segmentanalyse des globalen Anti-Geldwäsche-Software-Marktes und liefert so wertvolle Erkenntnisse auf Makro- und Mikroebene. Die Analyse der wichtigsten Länder, die erhebliche Chancen bieten oder einen erheblichen Anteil ausmachen, wurde auch in die geografische Analyse für den Markt für Anti-Geldwäsche-Software aufgenommen.

Markt für Anti-Geldwäsche-Software: Wettbewerbsdynamik

Die Forschungsstudie umfasst Profile führender Unternehmen, die auf dem globalen Markt für Anti-Geldwäsche-Software tätig sind. Zu den wichtigsten Akteuren im Bericht gehören 3i Infotech, Accenture, Inc., ACI Worldwide, Inc., Aquilan Technologies, Inc., BAE Systems., Celent (iMeta CLM) (Oliver Wyman), Cognizant Technology Solutions Corporation, EastNets, Exiger LLC (DDIQ), Experian Information Solutions, Inc., Fenergo Ltd., Fiserv, Inc., Infrasoft Technologies Ltd., Napier Technologies Ltd., Opentext Corp., Oracle Corp., Pelican (ACE Software Solutions, Inc.), Quantexa, SAS Institute, Inc., Tata Consultancy Services Ltd., Temenos Headquarters SA und Verafin, Inc.

Lesen Sie unsere aktuelle Pressemitteilung unten: https://www.prnewswire.com/news-releases/companies-in-incident-and-emergency-management-market-offer-early-warning-systems-to-boost-preparedness-against -Naturkatastrophen–tmr-Einblicke-301344201.html