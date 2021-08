Markt für Aktivkohlefilter – Globale Branchenanalyse, Größe, Anteil, Wachstum, Trends und Prognose, 2020 – 2030

Aktivkohlefilter: Einführung

Aktivkohlefilter werden normalerweise bei dem Verfahren zur Entfernung organischer Verbindungen und/oder zur Extraktion von freiem Chlor aus Wasser verwendet, wodurch das Wasser zum Ableiten oder zur Verwendung in Herstellungsprozessen geeignet wird. Die Eliminierung organischer Stoffe im Trinkwasser, wie Humin- und Fulvosäuren, verhindert, dass Chlor im Wasser chemisch mit Säuren reagiert und Trihalogenmethane, eine Klasse bekannter Karzinogene, bildet.

Für industrielle Filteranlagen stehen verschiedene Typen von Hightech-Aktivkohlefiltern zur Verfügung. Aktivkohle weist unterschiedliche Leistungsmerkmale auf, abhängig von den Schichten, aus denen sie gewonnen wird (z. B. Bitumen- oder Anthrazitkohle, Knochenkohle, Kokosnussschale) und der Art und Weise, wie sie hergestellt wird. Die zur Herstellung verschiedener Aktivkohlematerialien verwendeten Methoden sind hochgradig geschützt und führen zu deutlichen Unterschieden in der Bandbreite der der Industrie zur Verfügung stehenden Medien.

Kokosschalen und Kohle (anthrazit oder bituminös) sind organische Aktivkohlequellen. Kohlenstoff entsteht, wenn eine organische Quelle in einer Umgebung ohne Sauerstoff verbrannt wird. Dieser Prozess lässt etwa 30% der organischen Masse intakt und vertreibt schwere organische Moleküle. Vor der Verwendung zur Wasseraufbereitung muss die organische Masse dann „aktiviert“ werden. Der Aktivierungsprozess öffnet die massiven Poren des Kohlenstoffs und treibt unerwünschte Moleküle weiter aus. Die offenen Poren ermöglichen es dem Kohlenstoff, Verunreinigungen einzufangen.

Die Filterung mit Aktivkohle (AC) ist, wie bei jeder Wasseraufbereitungsmethode, nicht in der Lage, alle möglichen Arten von Verunreinigungen zu entfernen. Natrium, Mikroben, Fluorid und Nitrate können beispielsweise nicht mit AC-Filtration entfernt werden. Auch eine Wasserenthärtung kann mit Wechselstromfiltern nicht erreicht werden. Darüber hinaus können Schwermetalle wie Blei nur mit einer speziellen Art der Aktivkohle-Wasseraufbereitung entfernt werden, die typischerweise in häuslichen Point-of-Use-Filtern verwendet wird.

Haupttreiber und Hemmnisse des globalen Marktes für Aktivkohlefilter

Die Technologie der Wasseraufbereitung gewinnt weltweit an Bedeutung. Unternehmen bemühen sich um umweltfreundliche und effiziente Wasserentsorgungstechniken. Dies hat die Nachfrage nach Aktivkohle erhöht. Im Jahr 2018 erreichte der Verbrauch von Aktivkohle in der Wasseraufbereitung mehr als 40% der weltweit hergestellten Gesamtmenge. Es wird erwartet, dass ein hohes Wirtschaftswachstum und eine Zunahme der Bevölkerung den Industriesektor vorantreiben und dadurch die Nachfrage nach Aktivkohlefiltern in der industriellen Wasseraufbereitungs- und Wasserreinigungsanwendungen ankurbeln.

Im Lebensmittel- und Getränkesektor werden Aktivkohlefilter in Prozessen wie der Entfernung von Verunreinigungen oder Verunreinigungen wie Farbe und Geruch aus Süßungsmitteln, Lebensmittelflüssigkeiten, Sirupen, Getränken, Glycerin sowie Amino- und organischen Säuren eingesetzt. Das Wachstum der Nachfrage nach verarbeiteten Lebensmitteln und Getränken ist ein wichtiger Faktor, der den Markt in naher Zukunft antreiben wird.

Aktivkohlefilter: Anwendungssegment

In Bezug auf die Anwendung kann der globale Markt für Aktivkohlefilter in die Behandlung der industriellen Wasserverschmutzung, die Trinkwasseraufbereitung, die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, die Pharmaindustrie und andere unterteilt werden

Es wird erwartet, dass das Segment der industriellen Wasseraufbereitung im Prognosezeitraum einen erheblichen Anteil am Weltmarkt ausmacht. Die Trinkwasseraufbereitung gilt als schnell wachsendes Segment des Weltmarktes. Der globale Markt für Aktivkohlefilter wird in erster Linie durch die Umsetzung strenger Vorschriften durch regionale Regierungen und Umweltbehörden zur Kontrolle der Wasserverschmutzung angetrieben.

Auswirkungen von Covid-19 auf den Markt für Aktivkohlefilter

Mehrere Regierungen und Unternehmen des Privatsektors arbeiten mit begrenzten Kapazitäten oder haben ihren Betrieb aufgrund der jüngsten Ereignisse im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie vollständig eingestellt. Die Produktionsaktivitäten auf der ganzen Welt kamen aufgrund der Nichtverfügbarkeit von Rohstoffen und des Arbeitskräftemangels aufgrund der Pandemie zum Erliegen. Dies dürfte den Markt für Aktivkohlefilter in gewissem Maße behindern.

COVID-19 wirkt sich auf drei Hauptwege auf die Weltwirtschaft aus: Rückgang von Produktion und Nachfrage, Unterbrechung der Lieferkette und des Marktes sowie negative finanzielle Auswirkungen auf Unternehmen und Finanzmärkte

Asien-Pazifik dominiert den globalen Markt für Aktivkohlefilter

In Bezug auf die Region kann der globale Markt für Aktivkohlefilter in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt werden

Der asiatisch-pazifische Raum wird im Prognosezeitraum als die wichtigste Region des globalen Marktes für Aktivkohlefilter geschätzt. Dieses Wachstum ist auf die zunehmende Industrialisierung und Urbanisierung zurückzuführen; und Zunahme der Handelsaktivitäten in der Region.

Unternehmen auf dem Aktivkohlefilter-Markt haben mit der breiten Anwendung digitaler Technologie im gesamten Kontinuum zunehmend den Gang gewechselt, von der Rohstoffbeschaffung über die Herstellung bis hin zur Erzeugung der Endproduktion, zur Lagerhaltung und zum endgültigen Vertrieb. Unter den verschiedenen Auswirkungen erlebt der Markt eine neue Wachstumsökonomie aufgrund der Ausdünnung der Grenzen zwischen Spezial- und Rohstoffgeschäften, die mit dem größeren Ökosystem verbunden sind. Gleichzeitig werden neue Wachstumsparameter energisch diskutiert, da die Interessenvertreter der Industrie die Kreislaufwirtschaftsprozesse stärker in den Vordergrund stellen.

