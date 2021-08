Marine Winden Markt SWOT-Analyse der Top-Key-Player-Prognosen bis 2026

Markt für Schiffswinden: Übersicht

Schiffswinden sind mechanische Geräte mit Drahtseil/Kette zum Heben oder Ziehen. Sie werden häufig in Hebe- und Zuggeräten verwendet, die auf Booten/Schiffen, Docks/Küsten, Häfen, Offshore-Plattformen usw. zum Ankern, Festmachen, Schleppen und Gewichtheben verwendet werden. Die Mehrheit der Marineflotte ist mit Marinewinden ausgestattet. Die Anzahl der in einem Schiff eingesetzten Schiffswinden hängt hauptsächlich von der Art des Betriebs und den Anforderungen ab. Schiffswinden umfassen hauptsächlich Antriebssystem, Trommel, Kette, Seil, manuelle Bandbremse, manuelle Kupplung, Steuerungssystem und Zigeunerrad. Viele Winden verfügen neben der Trommel über einen oder zwei kleine Schärköpfe. Marine-Trommelwinde hat eine oder zwei Trommeln mit oder ohne Schärkopf. Schiffswinden und -ausrüstung sind robust gebaut und so konzipiert, dass sie unter den härtesten Meeresbedingungen funktionieren und übertreffen. Im Vergleich zu Bauwinden ist die Schiffswinde wasserdicht und rostfrei beschichtet. Aus Sicherheitsgründen und für eine lange Lebensdauer wird in Schiffswinden hochwertiges Schweißmaterial verwendet. Dieses Material macht Marine-Scherzen im täglichen Betrieb glatt und zuverlässig.

Markt für Schiffswinden: Trends & Anforderungen

Es wird erwartet, dass die von Jahr zu Jahr steigende Nachfrage nach Schiffsflotten in Binnen- und Küstenwasserstraßen die Nachfrage nach Schiffswinden in naher Zukunft ankurbeln wird. Die Zunahme des Einsatzes von Schiffswinden hängt stark vom Bedarf an Schiffswinden in bestehenden und nachgerüsteten Schiffen wie Schiffen, Fischereifahrzeugen und Frachtschiffen ab. Es wird erwartet, dass die Zunahme der Exploration von tiefen und ultratiefen Offshore-Öl- und Gasreserven in Verbindung mit neuen geplanten Projekten von FPSO und FSRU den globalen Lieferanten und Herstellern von Schiffswinden zugute kommt. Eigentümer von Wassersport- und Freizeitschiffen, die auf Binnenwasserstraßen verkehren; haben Schiffswinden für Sicherheitsmaßnahmen verwendet.

Markt für Schiffswinden: Schlüsselsegmente

Der Markt für Schiffswinden kann nach Typ, Anwendung, Schiffstyp und Region segmentiert werden. In Bezug auf den Typ kann der Markt für Schiffswinden in elektrische Schiffswinden, hydraulische Schiffswinden und Handwinden unterteilt werden. Elektrische Winden sind im Vergleich zu hydraulischen Winden relativ bequem und günstig. Hydraulische Winden erweisen sich besonders auf Schwerlastbooten als leistungsfähiger und effizienter. Die Handwinde ist leichter zu tragen und wird normalerweise bei leichten Einsätzen eingesetzt. Je nach Anwendung kann der Markt für Schiffswinden in Ankerwinden, Festmacherwinden, Schlepp- / Schleppwinden und andere unterteilt werden. In Bezug auf den Schiffstyp kann der Markt für Schiffswinden in Fischereifahrzeuge, Freizeit- und Freizeitschiffe, Frachtschiffe, Fähren, Schlepper, Offshore-Unterstützungsschiffe (OSVs), Passagierschiffe und andere unterteilt werden.

Markt für Schiffswinden: Regionaler Ausblick

Geografisch hält der asiatisch-pazifische Raum mehr als 50 % des weltweiten Marktes für Schiffswinden. Im asiatisch-pazifischen Raum sind küstennahe Länder wie Malaysia, Indonesien und Singapur die dominierenden Nutzer von Schiffswinden. Diese Winden werden in Seeschiffen eingesetzt. Es gibt mehr als 105.000 registrierte Seeflotten in Küsten- und Binnengewässern. Die meisten dieser Schiffe sind mit Schiffswinden ausgestattet, die den Grundbedarf des Hebens oder Ziehens von Ladung, des Notschleppens (ETV), des Aussetzens von Sicherheitsbooten im Notfall oder des Ankerns dieser Schiffe erfüllen. Der weltweite Investitionszufluss in die Entwicklung bestehender Schifffahrtsanlagen treibt den Markt für Schiffswinden an. Europa folgt dem asiatisch-pazifischen Raum in Bezug auf den Einsatz von Schiffswinden in seiner bestehenden Marineflotte.

Markt für Schiffswinden: Hauptakteure

Zu den wichtigsten Herstellern und Lieferanten, die auf dem globalen Markt für Schiffswinden tätig sind, gehören DMT MARINE EQUIPMENT, Appleton Marine, Inc., China Deyuan Marine Fitting Co., Ltd., Maxwell Marine International Limited und Fremantle Hydraulics.

