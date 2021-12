Marché Mondial du Spray au poivre 2021 Counter Assault, Defence Technology, Mace Brand, Sure Safety, UDAP Industries Inc., Security Equipment Corp

La taille du marché du spray au poivre devrait croître à un taux annuel composé de 14,5% au cours de la période de prévision 2021 à 2028 et devrait atteindre 65,0 millions de dollars d’ici 2028. Le rapport d’étude de marché de Data Bridge sur le marché des gaz poivrés fournit une analyse et des informations sur les divers facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période prévue, tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché.

Le spray au poivre est un agent lacrymogène qui stimule les yeux et provoque une irritation et une inflammation et produit des larmes. Le spray au poivre provoque des effets inflammatoires et enlève temporairement la vision et est utilisé pour maîtriser ou arrêter des personnes violentes et peu coopératives, pour le maintien de l’ordre, le contrôle des émeutes, le contrôle des foules et aussi pour la légitime défense contre des animaux tels que les chiens et les ours.

Le rapport sur le marché du spray au poivre présente les profils des entreprises suivantes : – Counter Assault, Defence Technology, Mace Brand, Sure Safety, UDAP Industries Inc., Security Equipment Corp, Super-Sparkly Safety Stuff, LLC, Aspire Industries, Bans Aerosol Private Limited , Zarc International Inc

L’augmentation des crimes tels que les taquineries d’eve, les meurtres, les enlèvements et la traite des êtres humains, ainsi que les émeutes et les manifestations devraient multiplier la demande globale de gaz poivré sur le marché au cours de la période prévue de 2021 à 2028. De plus, les sprays au poivre sont très faciles et légers à transporter et pratiques à utiliser, ce qui accélère la demande pour le marché. Cependant, le manque de sensibilisation des utilisateurs finaux et son utilisation entravent la croissance du marché. Dans diverses régions en raison de réglementations gouvernementales strictes, ils sont soit interdits, soit nécessitent une licence, ce qui entrave également la croissance du marché.

Par produit (nébuliseur, courants, cônes d’alimentation, mousses, gels, etc.), applications (contre les ours et les chiens, émeute, violence incertaine, etc.), utilisateurs finaux (défense personnelle, défense des forces de l’ordre), canaux de vente (boutique en ligne , boutique hors ligne),

Segments de marché régionaux, l’analyse régionale comprend :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Allemagne, France, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Italie, pays scandinaves, Espagne, Suisse, autre Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Inde, Asie du Sud-Est), etc. APAC)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Chili, Colombie, autres pays, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Turquie, Nigéria, Afrique du Sud, autres MEA )

