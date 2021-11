Marché des plastiques moulés par soufflage avec le principal concurrent en croissance et l’inflation des connaissances 2028 | Exxon Mobil, Lyondellbasell Industries Holdings B.V, Dowdupont, Sabic, Ineos Group Holdings S.A

Le rapport d’étude de marché sur les plastiques moulés par soufflage est une source précieuse d’informations perceptives pour les stratèges commerciaux. Cette étude de marché sur les plastiques moulés par soufflage fournit des données complètes qui élargissent la compréhension, la portée et l’application de ce rapport.

Une étude spécifique du paysage concurrentiel du marché mondial des plastiques moulés par soufflage a été allouée, fournissant des informations sur les profils d’entreprise, la situation financière, les développements récents, les fusions et acquisitions, et donc l’analyse SWOT. Ce rapport d’analyse fournira un plan transparent aux préoccupations des lecteurs concernant la situation générale du marché pour choisir davantage sur ce marché des projets.

Le rapport sur le marché des plastiques moulés par soufflage présente les entreprises suivantes, notamment : – Exxon Mobil, Lyondellbasell Industries Holdings BV, Dowdupont, Sabic, Ineos Group Holdings SA, China Petroleum Corporation, Solvay, Eastman Chemical Company, Formosa Plastics Group (FPG), Chevron Corporation, Qenos Pty Ltd, Lanxess, Eastman Chemical Company, Versalis SPA, BASF SE, Reliance Industries Limited, Westlake Chemical Corporation, Braskem, Haldia Petrochemicals Limited, AGC Chemicals Americas Inc., LG Chem, The Chemours Company, Shin–Etsu Chemical Co Ltd, Lotte Chemical UK Ltd et EMS-Chemie Holding AG

Le marché des plastiques moulés par soufflage devrait connaître une croissance du marché à un taux de 3,20 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028, et devrait atteindre la valeur de 98 423,54 millions de dollars d’ici 2028. Data Bridge Market Research rapport sur le marché des plastiques moulés par soufflage fournit des analyses et des informations sur les différents facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. L’augmentation de la demande du produit pour diverses applications industrielles accélère la croissance du marché des plastiques moulés par soufflage.

Le moulage par soufflage fait référence au processus de fabrication utilisé pour créer des pièces en plastique creuses en gonflant un tube en plastique chauffé jusqu’à ce qu’il remplisse un moule et forme la forme souhaitée. Le moulage par injection-soufflage, le moulage par injection-étirage-soufflage et le moulage par extrusion-soufflage sont les trois principaux procédés de moulage par soufflage. Les pièces moulées par soufflage peuvent être formées de divers matériaux thermoplastiques, tels que le polyéthylène téréphtalate, le polychlorure de vinyle, l’acrylonitrile butadiène styrène, le polyéthylène, le polypropylène et le polystyrène, entre autres.

L’augmentation de la demande de plastiques moulés par soufflage dans les applications médicales à travers le monde est l’un des principaux facteurs de croissance du marché des plastiques moulés par soufflage. L’augmentation des besoins en divers produits pharmaceutiques, désinfectants et assainisseurs liés à la prévalence de COVID-19, et la recherche et le développement en cours accélèrent la croissance du marché.

Par produit (polypropylène (PP), acrylonitrile butadiène styrène (ABS), polyéthylène (PE), polystyrène (PS), polychlorure de vinyle (PVC), polyéthylène téréphtalate (PET), autres), technologie (injection-soufflage, extrusion-soufflage, Étirage-soufflage, moulage par soufflage composé), application (emballage, consommables et électronique, automobile et transport, bâtiment et construction, médical, autres)

Segment de marché par régions, l’analyse régionale couvre :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Italie, pays nordiques, Espagne, Suisse et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Inde, Asie du Sud-Est et reste de l’APAC)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Chili, Colombie, reste des pays, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Turquie, Nigéria, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Table des matières –

Taille, état et prévisions du marché mondial des plastiques moulés par soufflage 2028

1 Aperçu du marché

2 profils de fabricants

3 Ventes mondiales de plastiques moulés par soufflage, revenus, part de marché et concurrence par fabricant

4 Analyse globale du marché des plastiques moulés par soufflage par régions

5 plastiques moulés par soufflage en Amérique du Nord par pays

6 Plastiques moulés par soufflage en Europe par pays

7 plastiques moulés par soufflage Asie-Pacifique par pays

8 plastiques moulés par soufflage en Amérique du Sud par pays

9 Plastiques moulés par soufflage au Moyen-Orient et en Afrique par pays

10 segments du marché mondial des plastiques moulés par soufflage par type

11 Segment de marché mondial des plastiques moulés par soufflage par application

12 Prévisions du marché des plastiques moulés par soufflage

13 canaux de vente, distributeurs, commerçants et revendeurs

14 Résultats de la recherche et conclusion

15 Annexe

