Marché de l’externalisation des processus métier (BPO) Demande actuelle et future 2028 avec – IBM Corporation, Cognizant, Capgemini, Genpact, ADP, Inc., Wipro Limited, Accenture, Tata Consultancy Services Limited, HCL Technologies

Le rapport d’étude de marché sur l’externalisation des processus métier (BPO) est une source précieuse d’informations perceptives pour les stratèges commerciaux. Cette étude de marché sur l’externalisation des processus métier (BPO) fournit des données complètes qui élargissent la compréhension, la portée et l’application de ce rapport.

Une étude spécifique du paysage concurrentiel du marché mondial de l’externalisation des processus d’affaires (BPO) a été allouée, fournissant des informations sur les profils d’entreprise, la situation financière, les développements récents, les fusions et acquisitions, et donc l’analyse SWOT. Ce rapport d’analyse fournira un plan transparent aux préoccupations des lecteurs concernant la situation générale du marché pour choisir davantage sur ce marché des projets.

Le rapport sur le marché de l’externalisation des processus métier (BPO) présente les entreprises suivantes, qui comprennent : – IBM Corporation, Cognizant, Capgemini, Genpact, ADP, Inc., Wipro Limited, Accenture, Tata Consultancy Services Limited, HCL Technologies Limited, NTT DATA, Inc ., WNS (Holdings) Ltd., NCR Corporation, Tech Mahindra Limited., Infosys Limited, Triniter, Concentrix Corporation, TTEC, SunTec Web Services Pvt. Ltd., Invensis Technologies Pvt. Ltd., Plaxonic Technologies, Sodexo, ExlService Holdings, Inc. et affiliés, AMDOCS, CBRE, Unity Communications, eNoah, Helpware et Octopus Tech, et Conduent Inc

Analyse du marché et perspectives :

Le marché mondial de l’externalisation des processus métier (BPO) devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché est en croissance avec un TCAC de 7,9% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 392 758,45 millions de dollars d’ici 2028. La nécessité croissante d’agilité commerciale et de planification de plusieurs flux de travail pour améliorer l’efficacité de l’entreprise sont les principaux facteurs qui stimulent la croissance du marché.

L’émergence de technologies nouvelles et les plus récentes telles que l’IA et l’apprentissage automatique a poussé l’organisation à externaliser ses activités non essentielles et augmente le marché de l’externalisation des processus métier. L’augmentation du volume de données des organisations stimule la croissance du marché. Par exemple, en juillet 2018, ExlService Holdings, Inc. and Affiliates, a lancé une version mondiale de sa plateforme de subrogation basée sur l’analyse Subrosource. Avec ce nouveau lancement, la société a amélioré et étendu son portefeuille de produits.

Par type d’externalisation (Offshore, Nearshore Onshore), Service (Traitement de la voix, Services de télémarketing, Services de visualisation 3D, Services d’édition d’images, Services de dotation en personnel virtuel), Application (Ressources humaines, Ventes et marketing, Finance et comptabilité, Approvisionnement et chaîne d’approvisionnement, Installations & Administrations, Service client, Formation, Ingénierie produit), Modèle de déploiement (Cloud, On Premise), Taille de l’organisation (Grandes entreprises, PME), Propriété (Captive, Tierce partie), Approche d’externalisation (Best Shore, Services groupés, Contrats, Frais de service), utilisateur final (BFSI, informatique et télécommunications, soins de santé, fabrication, vente au détail et commerce électronique, gouvernement et défense, transport et logistique, voyages et accueil, éducation, énergie et services publics, et autres),

Segment de marché par régions, l’analyse régionale couvre :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Italie, pays nordiques, Espagne, Suisse et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Inde, Asie du Sud-Est et reste de l’APAC)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Chili, Colombie, reste des pays, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Turquie, Nigéria, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Table des matières –

Taille, état et prévisions du marché mondial de l’externalisation des processus commerciaux (BPO) 2028

1 Aperçu du marché

2 profils de fabricants

3 Ventes mondiales d’externalisation des processus commerciaux (BPO), revenus, part de marché et concurrence par fabricant

4 Analyse globale du marché de l’externalisation des processus métier (BPO) par régions

5 Externalisation des processus métier (BPO) en Amérique du Nord par pays

6 Externalisation des processus métier (BPO) en Europe par pays

7 Externalisation des processus métier (BPO) en Asie-Pacifique par pays

8 Externalisation des processus métier (BPO) en Amérique du Sud par pays

9 Externalisation des processus d’affaires (BPO) au Moyen-Orient et en Afrique par pays

10 segments du marché mondial de l’externalisation des processus d’affaires (BPO) par type

11 Segment de marché mondial de l’externalisation des processus métier (BPO) par application

12 Prévisions du marché de l’externalisation des processus métier (BPO)

13 canaux de vente, distributeurs, commerçants et revendeurs

14 Résultats de la recherche et conclusion

15 Annexe

