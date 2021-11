Marché de la téléphonie mobile de visioconférence examiné pour 2021 avec les perspectives de l’industrie jusqu’en 2028 | Microsoft., Facebook Inc., Apple Inc., Google LLC, Citrix Systems, Inc, Deutsche Telekom AG, ECI Telecom Ltd

Le rapport de recherche sur le marché de la téléphonie mobile par vidéoconférence est une source précieuse d’informations perceptives pour les stratèges commerciaux. Cette étude de marché sur la téléphonie mobile de visioconférence fournit des données complètes qui élargissent la compréhension, la portée et l’application de ce rapport.

Une étude spécifique du paysage concurrentiel du marché mondial de la téléphonie mobile VoIP a été allouée, fournissant des informations sur les profils d’entreprise, la situation financière, les développements récents, les fusions et acquisitions, et donc l’analyse SWOT. Ce rapport d’analyse fournira un plan transparent aux préoccupations des lecteurs concernant la situation générale du marché pour choisir davantage sur ce marché des projets.

Le rapport sur le marché de la téléphonie mobile de visioconférence présente les sociétés suivantes, notamment : – Microsoft., Facebook Inc., Apple Inc., Google LLC, Citrix Systems, Inc, Deutsche Telekom AG, ECI Telecom Ltd., Huawei Technologies Co., Ltd. ., Orange, Telenor Group, ZTE Corporation, Nextiva, RingCentral, Inc., Verizon, 8×8, Inc., Avaya Inc., Jive Software., Mitel Networks Corp., Vonage Holdings Corporation, Alcatel-Lucent SA, AT&T Intellectual Propriété., et Cisco Systems, Inc

Analyse et aperçu du marché :

Le marché Voip mobile de visioconférence devrait connaître une croissance du marché à un taux de 14,2% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché Voip mobile de visioconférence fournit une analyse et des informations sur les différents facteurs qui devraient prévaloir. tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. L’augmentation de la demande de divers secteurs verticaux accélère la croissance du marché VoIP mobile de vidéoconférence.

La VoIP mobile de visioconférence est définie comme une extension des appels vocaux vers les services de données, y compris la 3G/4G ou le Wi-Fi. Les données sont généralement transmises dans des paquets de petite taille, ce qui améliore l’efficacité du spectre et réduit les coûts de maintenance liés à l’utilisation d’un réseau pour la transmission de données. Android OS, iOS et Windows OS et MAC OS sont quelques-unes des plates-formes courantes adoptées pour la vidéoconférence VoIP mobile.

Par type (Agrégation SIP (Integrated Access/Session Initiation Protocol), Managed IP PBX, Hosted IP PBX)

Par type d’accès (téléphone à téléphone, ordinateur à ordinateur, ordinateur à téléphone)

Par type d’appel (appels VoIP internationaux, appels nationaux), moyen (fixe, mobile)

Par application (informatique et télécommunications, BFSI, santé, gouvernement et secteur public, commerce de détail, éducation, hôtellerie)

Par utilisation finale (consommateurs, PME, grandes entreprises)

Segment de marché par régions, l’analyse régionale couvre :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Italie, pays nordiques, Espagne, Suisse et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Inde, Asie du Sud-Est et reste de l’APAC)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Chili, Colombie, reste des pays, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Turquie, Nigéria, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Table des matières –

Taille, état et prévisions du marché mondial de la téléphonie mobile de visioconférence en 2028

1 Aperçu du marché

2 profils de fabricants

3 Ventes, revenus, part de marché et concurrence mondiales de VoIP mobile de visioconférence par fabricant

4 Analyse du marché mondial de la téléphonie mobile de visioconférence par régions

5 VoIP mobile de visioconférence en Amérique du Nord par pays

6 VoIP mobile de visioconférence en Europe par pays

7 VoIP mobile de visioconférence Asie-Pacifique par pays

8 VoIP mobile de visioconférence en Amérique du Sud par pays

9 Voip mobile de visioconférence au Moyen-Orient et en Afrique par pays

10 segments du marché mondial de la téléphonie mobile de visioconférence par type

11 Segment de marché mondial de la téléphonie mobile de visioconférence par application

12 Prévisions du marché de la téléphonie mobile de visioconférence

13 canaux de vente, distributeurs, commerçants et revendeurs

14 Résultats de la recherche et conclusion

15 Annexe

