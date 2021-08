Manufacturing Execution System Marktdynamik, Angebot und Nachfrage, Umsatzwachstum 2025

Globaler Markt für Manufacturing Execution System: Momentaufnahme

Manufacturing Execution Systems sind Steuerungssysteme, die helfen, standardisierte Arbeitsabläufe zu etablieren, die in der Lage sind, eine hohe Produktionsqualität sowie die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in einem Produktionsverfahren zu erzielen. Manufacturing Execution Systems werden zur Verwaltung und Überwachung laufender Produktionsprozesse in einer Fabrikhalle verwendet und helfen dabei, alle Informationen zum Herstellungsprozess in Echtzeit zu verfolgen und umfassende Daten von Maschinenmonitoren, Robotern und Mitarbeitern zu sammeln. Obwohl unabhängig verwendet, werden Manufacturing Execution-Systeme in letzter Zeit zunehmend in Enterprise Resource Planning-Suiten integriert.

Dieser Bericht über die globalen manufacturing-execution-system-Markt gibt einen ausführlichen überblick über den Markt und seine wichtigsten Elemente. Umfangreiche Prognosen zu den Wachstumsaussichten des Marktes und seiner Segmente im Zeitraum zwischen 2017 und 2025 sind ebenfalls in dem Bericht enthalten. Eine detaillierte Analyse von Faktoren wie Treibern, Beschränkungen, Trends und Chancen, die voraussichtlich einen erheblichen Einfluss auf die zukünftigen Wachstumsaussichten des Marktes für Manufacturing Execution System haben, ist ebenfalls in der Studie enthalten.

Globaler Markt für Manufacturing Execution System: Treiber und Einschränkungen

Zu den bemerkenswerten Faktoren, die den globalen Markt für Manufacturing Execution System vorantreiben dürften, gehören die weit verbreitete Einführung von Automatisierung im Industriesektor und die gestiegene Nachfrage nach Verbesserungen industrieller Prozesse, um Kosten zu senken und die Produktivität zu steigern. Strenge staatliche Vorschriften in Bezug auf die Einhaltung der besten Branchenpraktiken führen weltweit zu einer erhöhten Nachfrage nach effektiven Fertigungsausführungssystemen. Darüber hinaus hat die zunehmende Akzeptanz der industriellen Automatisierung, insbesondere in Schwellenländern in Regionen wie dem asiatisch-pazifischen Raum und Lateinamerika, in den letzten Jahren auch dem Gesamtmarkt für Manufacturing Execution Systems erheblich zugute gekommen.

Es wird jedoch erwartet, dass die hohen Grundkosten des Manufacturing Execution Systems und die zusätzlichen Kosten, die bei der Wartung, Aktualisierung und Anpassung dieser Systeme anfallen, das Wachstum des Marktes für Manufacturing Execution System in gewissem Maße behindern, insbesondere in Schwellen-und unterentwickelten Volkswirtschaften und mittleren Industrien. Dennoch wächst der globale MES-Markt aufgrund der enormen Vorteile der Automatisierung und Digitalisierung im Fertigungssektor weiter, wie z. B. verbesserte Compliance, Transparenz und höhere Produktivität sowie geringere Kosten eines Fertigungsprojekts.

Globaler Markt für Manufacturing Execution System: Segmente

Die wichtigsten Funktionsbereiche des Manufacturing Execution Systems umfassen Planung, Qualitätsanalyse, Prozess-und Wartungsmanagement, Ressourcenzuweisung und-status, Dokumentenkontrolle, Leistungsanalyse, Personalmanagement, Operations Intelligence und Materialverfolgung. Sie werden in verschiedenen Anwendungen in Branchen wie Öl und Gas, Chemie, Automobil, Medizinprodukten, Luft-und Raumfahrt und Verteidigung, Lebensmitteln und Getränken, Papier und Zellstoff sowie in der Stromerzeugung eingesetzt. Der Marktbericht Manufacturing Execution System liefert detaillierte qualitative und quantitative Daten zu diesen Segmenten auf regionaler und globaler Ebene. Der Markt für Manufacturing Execution System in Regionen wie Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik sowie dem Nahen Osten und Afrika wird analysiert.

Der globale Markt für Manufacturing Execution System ist vielfältig und jede wichtige Endverbraucherindustrie hat ihre eigenen Lieferanten und Anwendungen. Einige der wichtigsten Unternehmen, die auf dem Markt für Manufacturing Execution System tätig sind, sind Honeywell International, Inc. General Electric Co. Operator System Aps, Schneider Electric S. A., Apriso Corporation, Werum Software und Systems, Rockwell Automation, Inc., Andea Solutions Sp. Z. O. O., CDC Software Corporation, SAP AG, Camstar Systems, Inc, Siemens AG, ABB Ltd., Kpit Cummins, Kpit Inc. und Emerson Electric Co.

