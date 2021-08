Maltitol-Markt wird bis 2029 eine Bewertung von ~US$ 346 Mio. erreichen

Maltitol-Markt: Einführung

Eine kürzlich von Transparency Market Research veröffentlichte Studie zum Maltitol-Markt umfasst globale Branchenanalysen und Chancenbewertungen für 2019-2029. Die Einnahmen aus dem weltweiten Maltitol-Markt werden im Jahr 2019 auf ~189,9 Mio. USD geschätzt, die voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von ~6 % auf 346 Mio.

Steigende Nachfrage nach Süßwaren, um das Wachstum des Maltitol-Marktes anzukurbeln

Weltweit steigt die Nachfrage nach Süßwaren, insbesondere bei Millennials. Malatitol ist in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie weit verbreitet, da es ein breites Anwendungsspektrum hat und häufig bei der Herstellung von Kaugummi, Backwaren, Brot, Keksen und kohlensäurehaltigen Getränken verwendet wird. Darüber hinaus wird Maltit in Endprodukten ohne Zuckerzusatz verwendet, da es ein guter Zuckerersatz ist. Es hat auch mehrere andere funktionelle Eigenschaften, wie es bei der Zuckerreduktion und Kalorienreduktion hilft. Die Nachfrage nach zuckerarmen oder sogar zuckerfreien und kalorienarmen Schokoladen wird weiter steigen, was wiederum zum Wachstum des Maltitmarktes beitragen soll.

Steigende Gesundheitsausgaben unterstützen das Marktwachstum

Die Kosten im Gesundheitswesen sind doppelt so stark gestiegen wie die allgemeine Inflation, vor allem aufgrund umfangreicher Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in der Pharmaindustrie.

Nach Angaben der European Federation of Pharmaceutical Industries and Association (EFPIA) stiegen die Ausgaben der pharmazeutischen Industrie in Europa von 37.030,6 Mio. USD im Jahr 2011 auf 38.055,6 Mio. USD im Jahr 2012.

Steigende Gesundheitskosten haben die Menschen dazu gezwungen, sich für vegane Produkte zu entscheiden, da diese pflanzlichen Produkte mehrere gesundheitliche Vorteile und einen höheren Nährwert bieten, wie z Schmerzen durch Arthritis. Daher sind steigende Gesundheitsausgaben ein Schlüsselfaktor für die Nachfrage nach kalorienarmen und zuckerfreien Süßungsmitteln. Dies wiederum wird das Wachstum des globalen Maltitol-Marktes vorantreiben.

Bieten Sie Maltitol zur Verwendung in kalorienarmen Getränken an

Veränderte Lebensstile und zunehmende Urbanisierung beeinflussen die vorherrschenden Trends, da Verbraucher entweder gebrauchsfertige oder fertige Produkte bevorzugen. Als Folge davon ist ein Anstieg des Konsums von kohlensäurehaltigen Getränken und anderen funktionellen Produkten festzustellen. Inzwischen ist den Verbrauchern auch bewusst, dass die Produkte, die sie konsumieren, von Vorteil sein sollten. Da Maltitol zahlreiche funktionelle Eigenschaften wie einen niedrigen glykämischen Index besitzt und gleichzeitig zahnfreundlich ist, gewinnt es an Bedeutung. Es wird erwartet, dass die steigende Nachfrage und Akzeptanz von kalorienarmen Süßstoffen in verschiedenen Anwendungen in Getränken die bestehenden Süßstoffhersteller beeinflussen wird, kalorienarme oder kohlenhydratarme Süßstoffe anzubieten, die speziell für Getränkeanwendungen hergestellt werden.

Führende Hersteller bieten zuckerfreie Produkte von höchster Qualität an

Verbraucher bevorzugen Exzellenz in Qualität und Service. Unternehmen investieren daher in Forschung und Entwicklung, um qualitativ hochwertige und innovative Produkte herzustellen. Darüber hinaus konzentrieren sie sich auf die Einführung der neuesten Technologien, die es den Verbrauchern ermöglichen, hohe Qualitätsstandards aufrechtzuerhalten. Die Verbraucher bevorzugen in erster Linie Marken, die die besten Qualitätsprodukte haben und eine große Auswahl an Optionen bieten. Daher nimmt der Wettbewerb auf dem Markt für Lebensmittelzutaten zu und die Verbraucher sind bereit, für hochwertige Produkte einen höheren Preis zu zahlen. Verbraucher bevorzugen beispielsweise zuckerfreie sowie kalorienarme Lebensmittel. Spieler, die Maltitol anbieten, können Hersteller identifizieren, die für ihre qualitativ hochwertigen Angebote bekannt sind, und Kooperationen eingehen, um ihren Anteil am globalen Maltitol-Markt zu verbessern.

