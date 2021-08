Magnesiumtrisilikat in Pharmaqualität Marktanalyse, Wachstum, Trendfortschritt, Herausforderungen und Prognose 2020-2030

Markt für Magnesiumtrisilikat in Pharmaqualität: Einführung

Magnesiumtrisilikat ist eine organische Verbindung, die in verschiedenen Formulierungen als Antihaftmittel, Schmiermittel, Antazida und Antioxidans verwendet wird. Es ist ungefährliches, weißes, geruchloses Feinpulver mit guten säureneutralisierenden Eigenschaften. Die Magnesiumtrisilikatmischung ist für Schwangere sicher und bietet eine größere Chance auf ein gesundes Baby.

Haupttreiber und Chancen des globalen Marktes für Magnesiumtrisilikat in pharmazeutischer Qualität

Es wird erwartet, dass die sichere Verwendung von Magnesiumtrisilikat als Antazida für schwangere und stillende Mütter den Markt ankurbelt. Darüber hinaus wird Magnesiumtrisilikat auch verwendet, um die Symptome von Verdauungsstörungen, Sodbrennen oder gastroösophagealer Refluxkrankheit (GERD) zu lindern.

Eine Änderung der Lebens- und Ernährungsgewohnheiten führt zu einer gastroösophagealen Refluxstörung und erhöht dadurch die Zahl der Patienten, die an GERD leiden. Dies wiederum wird geschätzt, um die Nachfrage nach Produkten zu steigern und anschließend den Markt anzukurbeln. GERD ist eine chronische Magen-Darm-Erkrankung und wird in den USA mit einer Prävalenz von 20 % am häufigsten diagnostiziert.

Die Nachfrage nach Magnesiumtrisilikat in pharmazeutischer Qualität ist in Entwicklungs- und Industrieländern gestiegen. Die Marktteilnehmer verfolgen die Strategie, Drittanbieter zu beauftragen, um ihre Präsenz auszubauen. Dies hat zu einem Anstieg der Zahl der Distributoren und Lieferanten in Schwellenländern geführt. Dies schafft eine lukrative Chance auf dem Markt. Bruchem, Inc. ist beispielsweise seit 1994 Großhändler und Lieferant von Chemikalien und verwandten Produkten und liefert Magnesiumtrisilikat in den USA.

Eine länderspezifische Sperrung aufgrund des COVID-19-Ausbruchs führt jedoch zu Behinderungen in den Lieferketten von Produkten. Dies wiederum führte zu Produktknappheit.

Nordamerika wird großen Anteil am globalen Markt für Magnesiumtrisilikat in pharmazeutischer Qualität erobern

Es wird erwartet, dass Nordamerika aufgrund einer steigenden Prävalenz von Magen-Darm-Erkrankungen einen Großteil des weltweiten Magnesiumtrisilikats in pharmazeutischer Qualität ausmachen wird. Laut einem in Gastroenterology & Hepatology veröffentlichten Artikel ist Dyspepsie in den USA deutlich häufiger als in Kanada

Der asiatisch-pazifische Raum wird voraussichtlich von 2020 bis 2030 einen erheblichen Anteil am globalen Markt für Magnesiumtrisilikat in pharmazeutischer Qualität ausmachen. Der Markt in der Region wird im Prognosezeitraum voraussichtlich schnell wachsen. Die Expansion des Marktes in der Region wird auf einen Anstieg der Zahl der Markteintritte neuer Lieferanten und Hersteller zurückgeführt

Hauptakteure auf dem globalen Markt für Magnesiumtrisilikat in pharmazeutischer Qualität

Der globale Markt für Magnesiumtrisilikat in pharmazeutischer Qualität ist aufgrund der Präsenz wichtiger Akteure stark konzentriert. Eine Vielzahl von Herstellern hält in ihren jeweiligen Regionen einen großen Anteil. Aufgrund der steigenden Prävalenz von Infektionskrankheiten ist die Nachfrage nach Magnesiumtrisilikat in pharmazeutischer Qualität sowohl in Schwellen- als auch in Industrieländern gestiegen.

Hauptakteure auf dem globalen Magnesiumtrisilikat-Markt in pharmazeutischer Qualität sind:

Merck KGaA

Par Drugs and Chemical Limited

Osian Marine Chemicals Pvt.Ltd

JIGCHEM UNIVERSAL

Ams Feinchemikalien

PQ Corporation

ELITE CHEMIKALIEN

Penta-Hersteller

BOC Sciences

