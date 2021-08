Magnesiumcitrat-Markt – Globale Branchenanalyse, Größe, Anteil, Wachstum, Trends und Prognose 2019 – 2028

Magnesiumcitrat-Markt: Ausblick

Magnesiumcitrat ist ein wichtiges Magnesiumpräparat, das eine Salzzubereitung von Magnesium mit Zitronensäure ist. Es wird häufig in Nahrungsergänzungsmitteln, Pharmazeutika und Nahrungsmitteln und Getränken verwendet. In der Lebensmittelindustrie wird Magnesiumcitrat zunehmend als Lebensmittelzusatzstoff in verarbeiteten Lebensmitteln und trinkfertigen Getränken nachgefragt. Magnesiumcitrat wird im Vergleich zu anderen Magnesiumformen leicht vom Körper aufgenommen. Es wird häufig als salzhaltiges Abführmittel in Arzneimitteln verwendet. Seine Nachfrage als Abführmittel steigt, da es bei der Behandlung von Verstopfung hilft, insbesondere wenn Ernährungs- und Verhaltensänderungen nicht wirksam waren. Nach dem Verzehr von Magnesiumcitrat beginnt es sich im Magen aufzulösen und verursacht osmotischen Druck. Die Veränderung des osmotischen Drucks erhöht den Wassereinstrom in die Darmwände, der vom Stuhl aufgenommen wird, wodurch er leichter abgeführt und ausgeschieden wird. Die höheren Dosen von Magnesiumcitrat werden nur aus medizinischen Gründen wie beispielsweise der Koloskopie verwendet und werden unter angemessener Anleitung durchgeführt. Mit dem wachsenden Bewusstsein der Verbraucher für gesundheitliche Bedenken nimmt auch die Bedeutung von Magnesium in der Ernährung zu. Magnesiumcitrat als Nahrungsergänzungsmittel wird in kleinen Mengen in den Bereichen Knochengesundheit, Verdauungsgesundheit, Herzgesundheit, im Bereich der Kognition benötigt und verbessert auch die Stimmung. Es wird erwartet, dass Magnesiumcitrat im Prognosezeitraum eine lukrative Bewertung ansammelt.

Bericht anfordern –

http://www.transparencymarketresearch.com/magnesium-citrate-market.html

Es wird erwartet, dass die mit Magnesium verbundenen gesundheitlichen Vorteile den Markt ankurbeln

In einer im Journal of Gastroenterology and Hepatology veröffentlichten Studie stellten Forscher fest, dass die orale Einnahme von Magnesiumcitrat bei der Reinigung des Dickdarms effektiver ist und eine bessere Koloskopie erleichtert. Forschungsergebnisse deuten auch darauf hin, dass Magnesiumcitrat im Vergleich zu anderen Magnesiumpräparaten eine praktikable Option zur Erhöhung des Magnesiumspiegels ist, da es löslicher und bioverfügbarer ist. Neben der Verbesserung des Stuhlgangs ist Magnesiumcitrat als Ergänzung auch nützlich für die Herzgesundheit, die Knochendichte, die Muskelkontrolle, das Blutdruckmanagement, die Blutzuckerregulierung und andere. Magnesium ist ein Elektrolyt und kann die Fähigkeit des Herzens, Blut zu pumpen, verbessern, wodurch die Gehirnfunktion verbessert wird. Eine Magnesiumergänzung ist nützlich bei Herzrhythmusstörungen oder einem abnormalen Herzschlag. Hoher Blutdruck erhöht das Risiko für Herzerkrankungen und Schlaganfälle. Magnesium hilft bei der Senkung und Aufrechterhaltung des Blutdrucks, da es die Arterien erweitert. Magnesium arbeitet mit Kalzium zusammen, um die Knochengesundheit zu erhalten, da sein Mangel das Risiko erhöht, an Osteoporose zu erkranken. Ohne Magnesium bleiben die Muskeln immer in einem Kontraktionszustand, der schmerzhaft ist und die richtige Funktion und Bewegung der Muskeln behindert. Ein Magnesiummangel führt zu Krämpfen, anhaltendem Muskelkater und Muskelkrämpfen. Laut dem World Journal of Diabetics ist Magnesium für Menschen mit Typ-2-Diabetes von Vorteil, da es eine wichtige Rolle bei der Kontrolle Ihres Blutzuckerspiegels spielt.

Anfrage zur Covid19-Auswirkungsanalyse –

https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=covid19&rep_id=67340

Markt für Magnesiumcitrat: Hauptakteure

Die Hauptakteure auf dem Magnesiumcitrat-Markt sind Jungbunzlauer Suisse AG, Lianyungang Hengsheng Fine Chemical Ltd., Dr. Paul Lohmann GmbH KG, Nature Made (Pharmavite LLC.), NOW Health Group Inc., Solgar Inc., Spring Valley, Source Naturals Inc., Bronson Laboratories, The Kroger Co., Walgreen Co. und Life Extension Europe BV

Marktchancen für Magnesiumcitrat

Die Mineralstoffe müssen in relativ großen Mengen pro Tag aufgenommen werden, die in der Regel nicht über die tägliche Nahrung aufgenommen werden und daher steigt der Bedarf an Nahrungsergänzungsmitteln. Eine ausreichende Menge an Magnesium ist erforderlich, um Probleme mit Knochen, Muskeln, Herz-Kreislauf- und anderen Funktionen zu verhindern. Mit richtiger pädagogischer Werbung und Marketing wird von den Herstellern von Magnesiumcitrat erwartet, dass sie große Gewinne erzielen. Es wird erwartet, dass die Hersteller von Magnesiumcitrat weitere Produkte aus Magnesium mit verschiedenen anderen Mineralien, Vitaminen und Vormischungen entwickeln. Magnesiumpräparate sind für alle Altersgruppen erforderlich und daher können sich die Hersteller darauf konzentrieren, Verbraucher aller Altersgruppen anzusprechen.

Die Welt hat sich seit dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie grundlegend verändert. Eine bemerkenswerte Veränderung in der Funktionsweise verschiedener Unternehmen und Sektoren hat ihre Arbeitsmechanismen stark beeinflusst. Dieser Wandel ist der Lebensmittel- und Getränkebranche nicht fremd. Transparency Market Research (TMR) hat viele Aspekte in Bezug auf die Unterschiede zwischen den Trends in der Welt vor und nach der Pandemie in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie untersucht.

Mehr Trendbericht-

https://www.prnewswire.com/news-releases/expanding-usage-in-the-treatment-and-prevention-of-surgical-site-infection-propels-povidone-iodine-market-forward-potential-to-lower-the-risk-of-endometritis-in-women-to-open-up-new-revenue-stream-says-tmr-301336325.html