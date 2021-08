Luftreinigungssysteme Markt – Industrie Einblicke nach Wachstum, aufstrebende Trends und Prognose bis 2030

Der weltweite Markt für Luftreinigungssysteme wird von 2019 bis 2027 voraussichtlich mit einer CAGR von 11,2% wachsen . Der globale Markt für Luftreinigungssysteme in Entwicklungsregionen wird in erster Linie durch die zunehmende Urbanisierung und Industrialisierung insbesondere in China und Indien sowie durch die sich verschlechternde Luftqualität angetrieben, gefolgt von wachsenden Bedenken hinsichtlich der schädlichen Auswirkungen der Luftverschmutzung auf die menschliche Gesundheit in diesen Ländern. Die Verpflichtung zur Einhaltung strenger Gesetze in Bezug auf die Schadstoffbegrenzung ist ebenfalls ein wichtiger Faktor, der zum Wachstum von Luftreinigungssystemen beiträgt. Schwellenländer wie China und Indien werden ein wichtiger Markt für Luftreinigungssysteme sein. Zunehmende Bedenken beziehen sich auf die Gesundheit wie Asthma, Atemwegserkrankungen und Allergien aufgrund der sich verschlechternden Luftqualität. Regierungsinitiativen zur Kontrolle der Luftverschmutzung bieten viele Möglichkeiten für neue Marktteilnehmer und bestehende Hersteller

Staubsammler (Abgasfiltration) entfernen Staubverunreinigungen und andere Allergenpartikel aus Luft oder Gas. Die Nachfrage nach dieser Art von Luftreinigungssystem steigt und wird aufgrund der zunehmenden industriellen und kommerziellen Aktivitäten in verschiedenen Regionen den Markt weiterhin dominieren. Der Hauptgrund für das Wachstum dieses Segments ist die Notwendigkeit, die Raumluft staubfrei von Verunreinigungen zu machen.

Einige der im Bericht vorgestellten Hauptakteure sind Camfil Group, 3M Company, Philips Electronics NV, Panasonic Corporation, Mann+Hummel, LG Electronics Inc., SPX Flow, Clarcor Inc., Honeywell International Inc. und Whirlpool Corporation.

Globale Luftreinigungssysteme Marktgröße wurde geschätzt US $ 8,45 Mrd. in 2018 und voraussichtlich erreichen US $ 21,9 Mrd. in 2027 . Nordamerika wurde 2018 als die größte Region bewertet und wird voraussichtlich seine Dominanz in den kommenden Jahren beibehalten.

Schlüsseltrends, die das Wachstum von Luftreinigungssystemen steigern

Abnahme der Luftqualität in Innenräumen (IAQ) und Dunst, um die Nachfrage nach Luftreinigern in Asien zu erhöhen

Pazifikregion

Ein alarmierender Rückgang der Innenraumluftqualität (IAQ) in Großstädten wie Delhi und Peking sowie in anderen U-Bahnen in Indien und China treibt die Nachfrage nach Luftreinigungssystemen im Prognosezeitraum an.

Dunst entsteht in der Atmosphäre durch Waldbrände, das Verbrennen von landwirtschaftlichen Produkten und trockenes Wetter. Dunst ist ein großes Problem in Südostasien und anderen asiatisch-pazifischen Regionen. Die Zunahme von Dunst ist ein wichtiger Faktor, der zu einer steigenden Nachfrage nach Luftreinigern im asiatisch-pazifischen Raum führt

Steigende Gesundheitsprobleme aufgrund von Luftverschmutzung

Luftverschmutzung verursacht Gesundheitsgefahren wie schweres Asthma, Rachenreizung, Brennen in den Augen, Bronchitis und allergische Atemwegserkrankungen. Daher ist es wichtig, saubere und gesunde Luft in Wohn- und Geschäftsumgebungen zu erhalten. Dies dürfte die Nachfrage nach Luftreinigungssystemen ankurbeln. Langzeitkranke, ältere Menschen und Kinder sind stark von Gesundheitsgefahren durch Luftverschmutzung betroffen. Wohnluftreiniger werden hauptsächlich für die oben genannten Verbrauchersegmente gekauft .

In Bezug auf die Region wird der asiatisch-pazifische Raum voraussichtlich den globalen Markt für Luftreinigungssysteme anführen. Zunehmende Bau- und Bauprojekte in China, Indien, Japan und anderen Ländern sind der Hauptfaktor für den Aufstieg von Luftreinigungssystemen im asiatisch-pazifischen Raum. Darüber hinaus haben die steigenden Fälle im Zusammenhang mit der Gesundheit, einschließlich Asthma und anderen Atemwegserkrankungen, auch die Nachfrage nach Luftreinigungssystemen in dieser Region angeführt.

Die hier vorgestellte Studie basiert auf einem Bericht von Transparency Market Research (TMR) mit dem Titel „ Markt für Luftreinigungssysteme (Technologie – HEPA-Reiniger, Ionenreiniger, Elektrofilter, UV-Lichtreiniger, Aktivkohlereiniger; Verunreinigung – Öl- und Nebelsammler, Rauch .). Kollektoren, Rauchabsaugung, Abgasfiltration; Endverbrauch – Wohnen, Gewerbe, Industrie) – Globale Branchenanalyse, Größe, Anteil, Wachstum, Trends und Prognose 2019 – 2027“ .

Der globale Markt für Luftreinigungssysteme wurde wie folgt unterteilt:

Technologie

HEPA-Reiniger

Ionischer Luftreiniger

Elektrostatische Abscheider

Ultravioletter (UV) Lichtreiniger

Aktivkohlereiniger

Andere

Verunreinigung

Öl- und Nebelsammler

Rauchsammler

Rauchabsaugung

Abgasfiltration

Andere

Endverwendung

Wohn

Werbung

Industrie

Region

Nordamerika uns Kanada

Europa Vereinigtes Königreich Deuschland Frankreich Italien Spanien Russland Rest von Europa

Asien-Pazifik China Japan Indien Australien & Neuseeland Rest Asien-Pazifik

Lateinamerika Brasilien Mexiko Rest Lateinamerika

Naher Osten & Afrika GCC-Länder Südafrika Restlicher Naher Osten & Afrika



