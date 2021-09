Luftbild-Markt-Markt – Industrie Einblicke nach Wachstum, aufstrebende Trends und Prognose bis 2030

Aerial Imaging – Unbemannte Technologie am Steuer

Beispiellose technologische Entwicklungen und das Internet der Dinge (IoT) haben der Luftbildindustrie einen völlig neuen Schub verliehen – insbesondere den Technologien, die zuerst bei der Verfolgung von Kriegsaktivitäten und dann in verschiedenen Branchen eingesetzt wurden. Heute bilden unbemannte Luftfahrzeuge (UAVs) und Drohnen eine außergewöhnliche Plattform für Luftbildaufnahmen, die oft für ihre Fähigkeit gefeiert werden, einen neuen Blickwinkel auf die Welt zu erobern. Von der Verbesserung der Vermessungs- und Kartierungskapazitäten für die Infrastrukturentwicklung bis hin zur Unterstützung der Landwirte bei der Überwachung von Ernten und der Identifizierung von Problemen wird die Anwendung von Luftbildaufnahmen durch die Decke gehen und das Wachstum des Marktes auf globaler Ebene ermöglichen.

Laut den neuesten Untersuchungen von Transparency Market Research (TMR) wird der Markt für Luftbildaufnahmen 2019 eine Bewertung von ~ 2 Milliarden US-Dollar erreichen , gegenüber ~ 1,8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2018.

Aufstieg standortbasierter Dienste – ein wichtiger Wachstumsförderer

Mit einer Fülle von technologischen Innovationen am Horizont bewegen sich eine Reihe von Industriezweigen über ihre traditionellen Entwicklungsmodelle hinaus, während stabile wirtschaftliche Bedingungen, Massenurbanisierung und schnelle Revolution der Industrien weiterhin hilfreiche Impulse geben. Im Laufe der Jahre hat die Luftbildfotografie viele technologische Veränderungen durchlaufen und mehrere Märkte geöffnet, um Produkte und Dienstleistungen anzubieten, deren Entwicklung und Implementierung in der Vergangenheit zu teuer waren. Die zunehmende Online-Bevölkerung hat mehrere kommerzielle und industrielle Sektoren dazu bewogen, standortbasierte Dienste einzuführen, die es ihnen ermöglichen, den Standort von Kunden zu navigieren und relevante Dienste bereitzustellen, wodurch möglicherweise die Nachfrage nach Luftbildern steigt. Zunächst Sicherheitszwecken im Verteidigungsbereich dienend, Luftaufnahmen durch Drohnen gewinnen in Umweltstudien, Tierbeobachtungen und in der Unterhaltungsindustrie zunehmend an Bedeutung. Zu diesem Zweck arbeiten die Akteure ständig daran, ihre Partnerschaften mit Regierungsbehörden zu stärken, die insbesondere im Bereich der Präzisionslandwirtschaft und der Stadtentwicklung oder Smart Cities tätig sind.

Nordamerika in der Vorhut

Das Wachstum des Luftbildmarktes basiert derzeit auf technologischen Fortschritten, die mit einfacher Verfügbarkeit und Kostensenkung bei den in der Industrie verwendeten Geräten einhergehen. Die „Normalisierung“ von Drohnen innerhalb der Mainstream-Gesellschaft hat Hersteller weiter dazu gezwungen, ihre Produkte zu erneuern, einschließlich neuer langlebiger UAV-Technologie, und das Ergebnis wird wahrscheinlich zum Wachstum des Luftbildmarktes beitragen.

Die Analysten von TMR prognostizieren, dass Nordamerika mit einem Anteil von ca. 45 % im Jahr 2018 weiterhin an der Spitze des Luftbildmarktes bleiben wird. sowie der zunehmende Einsatz von Drohnentechnologie in der Land- und Forstwirtschaft zur effizienten und genauen Planung, Ausführung und Wartung von Anlagen. Darüber hinaus dürfte die wachsende Zahl von Organisationen, die an der Sammlung von Luftbildern beteiligt sind und die Vorteile der Luftbildvermessung für die breitere Regierung und den kommerziellen Sektor in den europäischen Ländern fördern, den Marktteilnehmern zugute kommen.

Ein umfangreiches Anwendungsspektrum im Baubereich und in der Immobilienwerbung sowie die zunehmende Einführung von Personal Aerial Mapping Systems (PAMS) werden dem Marktwachstum Impulse geben. Das Fehlen geeigneter Sicherheits- und Datenschutzmaßnahmen für den Zugang zu Online-Luftbildern und -Satelliten könnte jedoch möglicherweise eine Bedrohung für das stetige Wachstum des Luftbildmarktes darstellen.

Laut dem neuesten Forschungsbericht von Transparency Market Research zum Luftbildmarkt für den historischen Zeitraum 2017–2018 und den Prognosezeitraum 2019–2027 wird erwartet , dass die wachsende Zahl der Endverbraucherbranchen der Luftbildfotografie den globalen Luftbildmarkt ankurbeln wird im Prognosezeitraum.

In Bezug auf den Umsatz wird die globale Luftbild Markt geschätzt von 2027 einen Wert von US $ ~ 5,8 Mrd. zu erreichen, bei einer CAGR von expandierenden ~ 14% im gesamten Prognosezeitraum.

Robustes Wachstum des weltweiten Datenvolumens: ein wichtiger Treiber