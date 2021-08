Luftbetankungsmarkt – Globale Branchenanalyse, Größe, Anteil, Trends, Prognose 2025

Luftbetankung wird hauptsächlich als der Vorgang definiert, bei dem Flugbenzin von einem Flugzeug zum anderen geschickt wird, wenn sich beide in ihren Flugmodi befinden. Das Flugzeug, das den Treibstoff transportiert, wird Tanker genannt, während das Flugzeug, das den Treibstoff erhält, als Empfänger bezeichnet wird. Flying Boom und Progue-and-Droge sind zwei Hauptmethoden, die verwendet werden, um die Luftbetankungsprozesse durchzuführen. Der erstere Prozess ist wesentlich schneller als der andere, erfordert jedoch die Einrichtung einer bestimmten Art von Ausleger-Bedienstation.

Luftbetankungsverfahren sind insbesondere für Militärflugzeuge von großer Bedeutung, wobei der zusätzlich aufgenommene Treibstoff dazu führen kann, dass Flugzeuge für längere Zeit in der Luft bleiben. Auf diese Weise kann die Reichweite des Flugzeugs sowie seine Funktionsfähigkeit deutlich erhöht werden. Bei Militärflugzeugen könnten einige von ihnen mit weniger Treibstoff beim Abheben kompensieren. Dies könnte geschehen, um das hohe Gewicht von Waffen, Rüstungen und anderen ähnlichen Gegenständen zu kompensieren, indem das maximale Startgewicht reduziert wird. Nach dem Abheben kann das gleiche Flugzeug zusätzlichen Treibstoff erhalten, wodurch die anfängliche Verbrennung von überschüssigem Treibstoff während des Starts vermieden und somit gespart wird. Ein effizientes Startrollen ist auch für Flugzeuge möglich, die mit minimalem Treibstoff starten und nach dem Flug eine Extradosis erhalten. Auf diese Weise, ein Flugzeug kann während des Starts einen erheblichen Schub erhalten und so in kurzer Zeit eine beträchtliche Höhe erreichen. Berichten zufolge kann durch Luftbetankung ein Kraftstoffeinsparpotenzial von mindestens 35-40% erzielt werden, insbesondere bei Flügen mit längerer Dauer.

Bei der Durchführung eines Sonden- und Drogue-Betankungssystems hat das für die Kraftstoffaufnahme zuständige Flugzeug eine einziehbare Sonde, die an einer bestimmten Stelle in der Nähe der Triebwerke angebracht ist. Diese Sonde ermöglicht es, dass Kraftstoff durch einen flexiblen Schlauch strömt, der normalerweise aus dem Rückenteil des Tankflugzeugs herausragt.

Im Fall eines Betankungsszenarios mit fliegendem Ausleger ist das Tankflugzeug mit einem Knickausleger in Teleskopform ausgestattet, der von einem Auslegerbediener gesteuert wird. Dieses Verfahren wird durchgeführt, nachdem das Empfängerflugzeug in einer geeigneten Position stabilisiert wurde, durch die ein reibungsloser Kontakt hergestellt werden kann. Danach wird der Ausleger auf die Aufnahmestelle gelenkt und damit der Betankungsvorgang gestartet.

Die Luftbetankung eines Flugzeugs wird bei Knappheit von Flugbenzin an den Flugzeugen während des Fluges durchgeführt. Dieser Prozess wird durch verschiedene Verfahren wie Tanken, Luft-Luft-Betankung und Betankung an Bord durchgeführt. Das Luftbetankungssystem wird hauptsächlich in Verteidigungsflugzeugen eingesetzt und wird im kommerziellen Bereich eingeführt. Das Tanksystem wird sowohl im Verteidigungs- als auch im kommerziellen Bereich stark eingesetzt.

Die Nachfrage nach Luft-Luft-Betankung wächst, weil sie beim Start mit geringerer Nutzlast hilft. Die Verteidigungsflugzeuge bestehen aus Waffen, Fracht sowie Personal, außerdem kann es, wenn das Flugzeug voll betankt ist, das Flugzeug beim Start behindern. Die Luft-Luft-Betankung hilft, das Flugzeug für Langstreckenflüge und auch zum Herumlungern aufzuladen. Dieser Faktor treibt diesen Luftbetankungsmarkt in größerem Umfang an. Darüber hinaus wurde die Betankung an Bord oder die Luft-Luft-Betankung als Mittel zur Reduzierung des Treibstoffverbrauchs bei Langstreckenflügen in Betracht gezogen. Durch die Reduzierung des Treibstoffverbrauchs werden die Treibstoffgebühren gesenkt, was wiederum den jeweiligen Fluggesellschaften sowie den Luftstreitkräften finanziell zugute kommt. Die Luft-Luft-Betankung wird den Markt für Luftbetankung ankurbeln.

Die größte Einschränkung des Luftbetankungsmarktes ist das Betanken von Flugzeugen in rauer Luft oder schlechter Sicht. Das Betanken ist in ruhiger Luft möglich, aber nicht in rauer Luft, da es vollständig von der Kommunikation zwischen dem Tankflugzeugpiloten/Schlauchbediener und dem Empfängerflugzeugpiloten abhängt. Der Auslegermechanismus weist wenige Einschränkungen auf, die wahrscheinlich ein Flugzeug gleichzeitig betanken können, und es ist auch erforderlich, den Betankungsdruck zu reduzieren, während ein Kampfflugzeug aus der Luft betankt wird. Somit wirken die Beschränkungen des Auslegermechanismus auch als Hemmfaktor für den Luftbetankungsmarkt.

Es werden Forschungen und Entwicklungen durchgeführt, um ein intelligentes Trockensystem zu entwickeln, das die raue Luftbetankung überwindet. Die Forschungsidee besteht darin, einen intelligenten, stabilisierten Trog zu entwerfen, der an den vorhandenen Schlauch angeschlossen wird. Diese Dörrmaschine wird über Sensoren an Bord verfügen, die die Korbbewegung ständig überwachen. Diese Trockenheit wirkt dann als aktiver Puffer und die Bewegung der Trockenheit wird stark reduziert. Dies hat zur Folge, dass die Betankung auch bei schlechtem Wetter wie starken Turbulenzen, rauer Luft ununterbrochen erfolgt. Es wird erwartet, dass die Forschung und Entwicklung von intelligenten Trockensystemen auf dem Markt für Luftbetankung enorme Möglichkeiten bietet.

Der Luftbetankungsmarkt kann nach Betankungsmethode, Endbenutzer und nach Geografie segmentiert werden. Es gibt verschiedene Methoden, um ein Flugzeug während des Fluges zu betanken, wie z. Die Methode des fliegenden Auslegers verwendet einen starren Ausleger, der aus dem Tankflugzeug ausgefahren und an der oberen Frontstruktur des Empfängerflugzeugs befestigt ist. Die mit Auslegermechanismus ausgestatteten Tankflugzeuge bestehen aus nur einem Ausleger, der jeweils nur ein Flugzeug betanken kann. Die andere Betankungsmethode ist die Schlauch- und Trockenmethode, bei der der Schlauch aus dem hinteren Teil des Tankflugzeugs herausgezogen wird und Die Trockenheit am Ende des Schlauches stabilisiert ihn im Flug und bietet einen Trichter für das Empfängerflugzeug.

Die Endverbraucher des Luftbetankungsmarktes sind der Verteidigungssektor und die kommerziellen Fluggesellschaften. Die Luftbetankung wird von den Luftstreitkräften aller großen Verteidigungskräfte der Welt stark durchgeführt, da sie den Jagd- / Kampfflugzeugen hilft, mit weniger Treibstoff und mehr Nutzlast zu starten. Die kommerzielle Fluggesellschaft nutzt die Luftbetankungssysteme auf Langstreckenflügen. Basierend auf der Geografie kann der Luftbetankungsmarkt in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten-Afrika und Lateinamerika unterteilt werden.

Zu den wichtigsten Anbietern dieses Marktes für die Luftbetankung zählen Airbus Group (Frankreich), Boeing Company (USA), Lockheed Martin Corporation (USA), Dassault Aviation (Frankreich),

